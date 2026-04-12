9 speakeasy vraiment excitants à Québec que tu voudras ajouter sur ta « bucket list »
Seras-tu capable de tous les trouver?
Ambiance feutrée, éclairage tamisé, cocktails sophistiqués et décors intrigants : les bars de type speakeasy ont ce petit je-ne-sais-quoi qui donne envie de les découvrir un à un, comme des secrets bien gardés. Souvent dissimulés derrière une porte anodine ou nichés dans des endroits insoupçonnés, ces bars cachés transforment une simple sortie en véritable expérience.
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À Québec, plusieurs adresses jouent le jeu à merveille, encore faut-il savoir où chercher. Pour t’éviter de passer à côté, on a rassemblé quelques incontournables à tester dans la ville. Que tu sois du type cocktails sophistiqués ou plutôt bière de microbrasserie, tu trouveras forcément un endroit qui te donnera l’impression d’avoir découvert un petit trésor urbain. Il te reste juste à dénicher l’entrée… et à profiter de la soirée.
Le Vieux Carré
Adresse : 36, rue Saint-Pierre, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Vieux Carré, dernier-né du Groupe La Tanière, est le genre d’adresse qu’on découvre et qu’on a envie de garder (un peu) secrète. Inspiré du célèbre cocktail évoquant La Nouvelle-Orléans, dont il porte le nom, ce bar intime et feutré mise sur une ambiance enveloppante et une carte de cocktails classiques revisités avec des ingrédients d’ici. L'endroit se présente comme « Le speakeasy le moins bien caché de Québec. Tout près de la Place de Paris ».
Côté bouffe, tu peux te régaler avec leurs plats bien goûteux, comme la salade de radis et babeurre, le tartare de cerf ou encore le plateau d'huîtres. Le menu est signé Sabrina Lemay, cheffe et copropriétaire du restaurant L’Orygine situé à la même adresse. Une soirée qui promet d'être élégante, gourmande et un brin mystérieuse.
Le Bijou
Adresse : Hôtel Monsieur Jean - 2, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Bijou, niché à l’intérieur de l’hôtel Monsieur Jean, est vraiment à découvrir. Une fois à l’intérieur, tu plonges dans un univers à la fois flamboyant et feutré, où le décor soigné et l’ambiance intime donnent instantanément le ton à la soirée.
On y va pour les cocktails originaux et élégants, pensés comme de petites œuvres d'art, mais aussi pour son menu à partager façon tapas, parfait si tu y vas avec tes ami.e.s. Avec ses airs de speakeasy chic et ses soirées jazz, c’est également un endroit parfait pour impressionner ta date!
Le Justine
Adresse : 303, rue Saint-Paul, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Derrière son entrée qui se fond dans le décor du Vieux-Québec, le Justine est une adresse aussi discrète que convoitée. Dès que tu franchiras la porte d'entrée, tu plongeras dans une ambiance digne des années de prohibition, avec lumières tamisées, murs de pierres et une vibe feutrée qui invite à parler tout bas et à prendre son temps.
Les cocktails, inspirés des grands classiques et revisités avec finesse, sont clairement la vedette, tandis que les petites assiettes à partager viennent compléter l’expérience. Avec ses places limitées et son atmosphère ultra intime, c’est le spot parfait pour une soirée qui sort de l’ordinaire… à condition d'avoir réservé avant d'y aller.
Le Clubby Bar
Adresse : Hôtel Le Capitole - 972, rue Saint-Jean, 6e étage, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Perché au sixième étage de l'hôtel Le Capitole, le Clubby Bar n’est peut-être pas un speakeasy pur et dur, mais il a tout d’un secret bien gardé. Une fois sur place, tu découvres un espace chic et intimiste, avec une vue imprenable sur le Vieux-Québec. L’ambiance générale allie élégance feutrée et soirée animée, faisant de ce bar un endroit tout aussi désigné pour un apéro stylé ou pour faire le party jusqu'aux petites heures du matin.
Côté menu, les cocktails signatures sont créatifs (comme le Chiquita Sour par exemple, fait à base de Whisky Toki Suntory, de purée de bananes grillées, de liqueur de pêche, de lime, et d'ananas) et soigneusement présentés. Si tu feel un peu plus fancy, tu pourras aussi y trouver une grande sélection de champagnes. À découvrir!
Le jjacques
Adresse : 341, rue Notre-Dame-des-Anges, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Trouver le jjacques fait partie de l’expérience en soi, et ce petit défi ajoute encore plus de charme à l’endroit. Derrière cette adresse un peu mystérieuse se cache un lieu aux multiples facettes. Une fois installé, tu comprendras vite pourquoi jjacques figure parmi les meilleurs bars au pays depuis quelques années : cocktails impeccables, produits frais (allô les huîtres) et vibe feutrée mais vivante.
Bonus non négligeable : l’endroit est ouvert tous les soirs, même le lundi, idéal si tu es du genre à avoir envie de sortir sur un coup de tête. De plus, trouver la porte (où il faut sonner) peut vite prendre des airs de chasse au trésor, alors tu passeras probablement une soirée mémorable.
Le Tiger Bar
Adresse : Restaurant Miyagi - 442, 3e av., Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Sous le restaurant Miyagi, dans Limoilou, se cache le Tiger Bar ; un speakeasy intriguant avec une ambiance feutrée. Pour y accéder, il faut passer par le personnel du resto… qui te mènera jusqu’à un fameux « miroir magique » dissimulant le passage secret. Une fois à l’intérieur, tu plongeras dans un univers aux accents japonais, entre néons tamisés, décor vibrant et vibe presque féline.
Au menu : cocktails signatures, belle sélection de bières et la possibilité de commander les spécialités thaïes et des sushis du resto qui se situe juste au-dessus pour combler tes fringales de fin de soirée. Clairement, un spot qui te fera sortir de ton quotidien.
Bar Les Yeux Bleus
Adresse : 1117, rue Saint-Jean, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Au détour d’une petite ruelle, le Bar Les Yeux Bleus se dévoile subtilement, presque comme un secret. Le soir, sa terrasse s’illumine et attire les curieux. En passant la porte, tu te retrouveras dans un espace au cachet unique, avec ses murs de pierre imposants et sa lumière bleutée qui crée une ambiance souterraine et enveloppante.
L’endroit propose régulièrement des DJ sets et des performances intimistes, parfaits pour accompagner une carte bien ficelée de cocktails, vins et bières. Tu peux aussi compter sur quelques plats réconfortants pour compléter l’expérience, comme la burrata au sésame grillé et caramel, les crevettes persillades déglacées au citron, ou encore les smashed potatotes avec leur trempette d'oignons caramélisés. Un endroit qui vaut clairement la peine d'être découvert.
Bar Neptune
Adresse : Bleu Marine - 50, rue Saint-Louis, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Derrière une porte bleu marine assez discrète dans le Vieux-Québec se cache « le restaurant caché de Québec » portant le nom de cette couleur. Par contre, c'est à l'intérieur qu'on découvre son secret : le Bar Neptune, un speakeasy qui rend hommage au tout premier bar de la ville, le Neptune Inn.
Au menu, des cocktails axés sur le whisky, servis dans un décor rempli de photos et d’artéfacts historiques. Un spot parfait si tu veux impressionner ta date ou découvrir un petit bijou caché de la ville.
Chez Tao
Adresse : 104, rue Saint-Vallier O., Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Chez Tao n’est pas un speakeasy au sens classique, mais ça reste l’un des trésors cachés les plus convoités de Québec. Déjà reconnu pour son ambiance électrisante et son menu d’inspiration asiatique réconfortant, l’endroit attire une foule aussi bien pour souper que pour prendre un verre et prolonger la soirée.
La carte des cocktails est particulièrement alléchante (le cocktail Princesse Fiona par exemple, est concocté avec du rhum Saint James, de l'absinthe, de la pâte de curry vert maison, du jus de lime et du sirop de coco). Côté bouffe, bao buns, sautés en tous genres et currys, sont au menu. Miam!