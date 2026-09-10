Ce «must» pour bébé a une note de 4,5/5 et il est 47 % moins cher au Costco que sur Amazon

Ton portefeuille va te remercier!
La façade du Costco.

Costco vend des sièges pour bébé à bon prix.

Erman Gunes | Dreamstime
Éditrice Junior

Avoir un bébé, ça vient avec une liste d’achats qui ne finit plus, et l’heure des repas n’y échappe clairement pas. Un bon siège d’appoint, ça peut vraiment sauver ta vie de parent, que ce soit pour les purées ou les premiers vrais repas à table en famille. Bonne nouvelle : une trouvaille du Costco pourrait t’aider à sauver pas mal de sous sur cet essentiel-là.

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Le siège Upseat, offert en taupe à l’entrepôt, se vend 79,99 $. Fait pour les enfants de 4 mois à 2 ans, il peut être utilisé de trois manières : en tant que siège de sol, en chaise d’activité avec plateau ou comme rehausseur pour la table des grands.

Le si\u00e8ge Upseat, offert en taupe \u00e0 l\u2019entrep\u00f4t Costco. Le siège Upseat au Costco. Noémi Lincourt | Narcity Québec

En plus, il est approuvé par des professionnels de la santé et son design ergonomique est pensé pour bien soutenir les hanches de bébé.

Le gros plateau amovible et la poignée intégrée le rendent aussi super facile à trimballer d’une pièce à l’autre, ou à apporter direct chez grand-maman.

Le prix du si\u00e8ge Upseat, offert en taupe pour 79,99 $ \u00e0 l\u2019entrep\u00f4t Costco. Le prix du siège pour bébé Upseat, offert en taupe pour 79,99 $ à l’entrepôt Costco.Noémi Lincourt | Narcity Québec

Et comme on sait, dès qu'il est question d'articles pour bébé, les produits de qualité peuvent coûter un bras, on ne laisse pas passer une bonne aubaine. Le même siège, en version grise, verte, blanche ou rose, se vend 149,99 $ sur Amazon.ca. Ça veut dire environ 70 $ d’économies en optant pour le Costco, soit près de 47 % de moins !

Le produit récolte d'ailleurs une note de 4,5 étoiles sur 5 sur le site du détaillant en ligne, un résultat basé sur plus de 7 511 avis, ce qui en dit long sur sa popularité auprès des parents.

Le si\u00e8ge Upseat pour b\u00e9b\u00e9 avec plateau amovible sur le site d'Amazon Canada. Le siège Upseat pour bébé avec plateau amovible est 149,99 $ sur le site d'Amazon Canada. Amazon Canada

Un accessoire pratique à (gros) rabais? On dit oui tout de suite, et on passe à l'entrepôt!

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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