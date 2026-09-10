Ce «must» pour bébé a une note de 4,5/5 et il est 47 % moins cher au Costco que sur Amazon
Avoir un bébé, ça vient avec une liste d’achats qui ne finit plus, et l’heure des repas n’y échappe clairement pas. Un bon siège d’appoint, ça peut vraiment sauver ta vie de parent, que ce soit pour les purées ou les premiers vrais repas à table en famille. Bonne nouvelle : une trouvaille du Costco pourrait t’aider à sauver pas mal de sous sur cet essentiel-là.
À lire également : 16 trouvailles à partir de 8,99 $ qui valent la visite au Costco en septembre 2026
Le siège Upseat, offert en taupe à l’entrepôt, se vend 79,99 $. Fait pour les enfants de 4 mois à 2 ans, il peut être utilisé de trois manières : en tant que siège de sol, en chaise d’activité avec plateau ou comme rehausseur pour la table des grands.
Le siège Upseat au Costco. Noémi Lincourt | Narcity Québec
En plus, il est approuvé par des professionnels de la santé et son design ergonomique est pensé pour bien soutenir les hanches de bébé.
Le gros plateau amovible et la poignée intégrée le rendent aussi super facile à trimballer d’une pièce à l’autre, ou à apporter direct chez grand-maman.
Le prix du siège pour bébé Upseat, offert en taupe pour 79,99 $ à l’entrepôt Costco.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Et comme on sait, dès qu'il est question d'articles pour bébé, les produits de qualité peuvent coûter un bras, on ne laisse pas passer une bonne aubaine. Le même siège, en version grise, verte, blanche ou rose, se vend 149,99 $ sur Amazon.ca. Ça veut dire environ 70 $ d’économies en optant pour le Costco, soit près de 47 % de moins !
Le produit récolte d'ailleurs une note de 4,5 étoiles sur 5 sur le site du détaillant en ligne, un résultat basé sur plus de 7 511 avis, ce qui en dit long sur sa popularité auprès des parents.
Le siège Upseat pour bébé avec plateau amovible est 149,99 $ sur le site d'Amazon Canada. Amazon Canada
Un accessoire pratique à (gros) rabais? On dit oui tout de suite, et on passe à l'entrepôt!
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.