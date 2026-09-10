Une voie de l'A-15 sera 100 % fermée entre Blainville et Mirabel pendant plusieurs jours

Attends-toi à ENCORE plus de trafic... 🚧

Des voitures sur l'autoroute 15 nord.

La voie réservée de l'A-15 fermera pendant près d'une semaine en septembre 2026.

Ministère des Transports et de la Mobilité durable
Rédaction et édition

Si tu empruntes régulièrement l'autoroute 15 dans les Laurentides, prépare-toi à revoir tes trajets pendant quelques jours... ou à patienter encore plus dans le trafic. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce que la voie réservée entre Blainville et Mirabel sera complètement fermée dès le 14 septembre, et ce, pour environ une semaine.

À lire également : Des travaux et fermetures majeures annoncés jusqu'en septembre sur l'autoroute 13 à Laval

« Cette fermeture est nécessaire afin de finaliser le parachèvement de la voie réservée », précise le Ministère. Pendant ce temps, la construction se poursuit ailleurs sur le tronçon, entre la bretelle d'entrée du boulevard du Curé-Boivin à Boisbriand et le boulevard de la Seigneurie Ouest à Blainville. Cette phase-là a démarré à l'automne 2025 et devrait se terminer seulement à la fin de 2027.

Les détails de la fermeture

  • Fermeture de la voie réservée, en direction nord, entre le boulevard de la Seigneurie Ouest, à Blainville, et l'autoroute 50 (Guy-Lafleur), à Mirabel
  • Du 14 septembre, 7 h, au 17 septembre, 5 h

Le Ministère précise que les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Le mieux à faire avant de prendre la route, c'est de vérifier Québec 511 ou de télécharger l'application mobile pour être avisé·e en temps réel.

Un chantier qui n'est pas près de finir

Pour remettre les choses en contexte : cette voie réservée, exclusive au covoiturage et au transport collectif, est en construction sur l'autoroute 15, en direction nord, depuis juin 2023. Une fois terminée, elle s'étendra sur 15 kilomètres, entre les autoroutes 640 et 50. Ce n'est pas rien, sachant que certains tronçons de l'autoroute 15 (des Laurentides), qui relie Montréal à Sainte-Agathe-des-Monts, reçoivent jusqu'à 179 000 véhicules par jour.


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