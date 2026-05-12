Le top 10 des pires routes au Québec est dévoilé et Montréal n'est même pas là
Est-ce que c'est grâce à Monsieur Nids-de-poule? 🧐
Nids-de-poule, travaux routiers, trafic interminable : les raisons ne manquent pas pour transformer tes déplacements en véritable cauchemar, surtout si tu fais partie de ceux et celles qui roulent matin et soir. Selon le top 10 de 2026 des pires routes du Québec de CAA-Québec, l’enfer se concentrerait surtout dans une région en particulier, et ce n’est même pas Montréal.
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C’est la région de l’Outaouais, dans l’ouest de la province, qui domine ce 11e palmarès provincial annuel, publié ce mardi 12 mai, avec six routes parmi les dix pires au Québec. Si tu aimes les pourcentages, on parle de 60 % de la totalité.
Pour arriver à ses fins, CAA-Québec a colligé les votes de plus de 6 700 personnes entre le 18 mars et le 13 avril dernier.
L’artère qui a reçu le plus de votes et qui trône de facto au sommet de ce triste classement de l’organisme est le Chemin Pink, à Gatineau. En 2025, elle se trouvait à la cinquième position et en troisième place en 2024.
Montréal est absente du palmarès annuel, mais la métropole est passée à un cheveu (ou nid-de-poule?) de s'y retrouver. La rue Notre-Dame Est s’est approchée du classement, en terminant au 11e rang.
Qui plus est, CAA-Québec souligne une hausse de 26 % des interventions pour des crevaisons sur l’île de Montréal par rapport à 2025, faisant d'elle l'épicentre du pneu crevé dans la province.
Voici le top 10 des pires routes au Québec, selon CAA-Québec :
- Chemin Pink — Gatineau, Outaouais
- Chemin Klock — Gatineau, Outaouais
- Boulevard Saint-Raymond — Gatineau, Outaouais
- Chemin du Lac-Saint-François — Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Bas-Saint-Laurent
- Chemin Cook — Gatineau, Outaouais
- Chemin Notch — Chelsea, Outaouais
- Chemin du Lac-Héroux — Saint-Boniface, Mauricie
- Rue du Transport — Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean
- Chemin d’Old Chelsea — Chelsea, Outaouais
- Rue Principale — Route 132* — Sainte-Croix, Chaudière-Appalaches
Et ailleurs au Québec?
Oui, le Grand Montréal ne fait pas partie du palmarès provincial. Toutefois, CAA-Québec a publié un classement par région.
Abitibi-Témiscamingue
- Route 395 (MTMD), Sainte-Gertrude-Manneville
- Rue Principale Nord, Amos
Bas-Saint-Laurent
- Chemin du Lac-Saint-François, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
- 3e Rang du Sud-du-Lac, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
- Boulevard Armand-Thériault, Rivière-du-Loup
- Avenue du Phare Ouest, Matane
- Chemin de Rivière-Verte, Saint-Antonin
- Chemin du 3e Rang-du-Bic, Rimouski
- Chemin du Petit-Lac-Macpès, Saint-Narcisse-de-Rimouski
- Route 132*, Saint-Fabien
- Route Athanase, Matane
- Route de la Boucanerie, Matane
- Rue Notre-Dame Ouest, Trois-Pistoles
- Rue Principale Est, Saint-Anaclet-de-Lessard
Capitale-Nationale
- Boulevard Saint-Claude, Québec
- Avenue Sainte-Brigitte, Sainte-Brigitte-de-Laval
- Rang Petit-Capsa, Pont-Rouge
- Boulevard Pierre-Bertrand, Québec
- Boulevard Jean-Talon Ouest, Québec
- Route de l’Aéroport, Québec
Centre-du-Québec
- Rang des Saules, Sainte-Eulalie
- Chemin Héon, Bécancour
- Boulevard Mercure, Drummondville
- Route 116*, Victoriaville
- Rue des Bouleaux, Victoriaville
- Rue Saint-Félix, Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Chaudière-Appalaches
- Rue Principale — Route 132*, Sainte-Croix
- Route des Rivières, Lévis
- Boulevard Guillaume-Couture, Lévis
- Route Rodrigue, Saint-Côme-Linière
- Rue Principale — Route 116*, Saint-Agapit
- Chemin Terrebonne, Lévis
- Route 116*, Saint-Gilles
- Avenue Sainte-Brigitte Nord, Montmagny
- Boulevard Laurier, Laurier-Station
- Chemin des Îles, Lévis
- Chemin du Lac-Caribou Est, Saint-Joseph-de-Coleraine
- Rang des Pointes, Saint-Flavien
Côte-Nord
- Route 389*, Fermont
- Route 389*, Baie-Comeau
Estrie
- Chemin de North Hatley, Sherbrooke
- Chemin Hamel, Sherbrooke
- Chemin Saint-Roch Sud, Sherbrooke
- Chemin de Venise, Sherbrooke
- Route 202*, Bedford
- Chemin McFarland, Sherbrooke
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
- Route 132*, Gaspé
- Rue des Fonds, Cap-Chat
Lanaudière
- Route 158*, Saint-Ignace-de-Loyola
- Route 158*, Berthierville
- Rue Principale, Saint-Félix-de-Valois
- Route 348*, Saint-Didace
- Route 343*, Sainte-Marcelline-de-Kildare
- Grande Côte Est, Lanoraie
- Rang Double, Saint-Lin–Laurentides
- Rang York, Saint-Barthélemy
- Route 138 , Berthierville
Laurentides
- Route Principale*, Wentworth-Nord
- Chemin des Montfortains, Wentworth-Nord
- Route 329*, Saint-Adolphe-d’Howard
- Route 329*, Sainte-Agathe-des-Monts
- Chemin du Lac-Farmer, Wentworth-Nord
- Chemin Masson, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
- Route 333*, Saint-Hippolyte
Laval
- Boulevard de l’Avenir, Laval
- Boulevard Sainte-Rose, Laval
- Autoroute 19*, Laval
- Autoroute 440*, Laval
- Boulevard Curé-Labelle, Laval
- Boulevard Lévesque Ouest, Laval
- Boulevard René-Laennec, Laval
- Chemin du Souvenir, Laval
- Rue de Rio, Laval
Mauricie
- Chemin du Lac-Héroux, Saint-Boniface
- 125e Rue, Shawinigan
- Rang Saint-Louis, Notre-Dame-du-Mont-Carmel
- Boulevard des Hêtres, Shawinigan
- Rang Saint-Félix, Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Montérégie
- Rang des Écossais, Sainte-Martine
- Boulevard Taschereau, Brossard
- Autoroute 30*, Brossard
- Grande Allée, Longueuil
- Boulevard de la Cité-des-Jeunes, Vaudreuil-Dorion
- Route 223*, Saint-Basile-le-Grand
Montréal
- Rue Notre-Dame Est, Montréal
- Avenue Souligny, Montréal
- Rue Sherbrooke Est, Montréal
- Le Boulevard, Montréal
- Avenue Papineau, Montréal
- Boulevard Cavendish, Montréal
- Boulevard de l’Acadie, Montréal
- Boulevard Rosemont, Montréal
Nord-du-Québec
- Route Billy-Diamond, Matagami
Outaouais
- Chemin Pink, Gatineau
- Chemin Klock, Gatineau
- Boulevard Saint-Raymond, Gatineau
- Chemin Cook, Gatineau
- Chemin Notch, Chelsea
Saguenay–Lac-Saint-Jean
- Rue du Transport, Saguenay
- Boulevard du Saguenay Ouest, Saguenay
- Route Madoc, Saguenay