Le top 10 des pires routes au Québec est dévoilé et Montréal n'est même pas là

Est-ce que c'est grâce à Monsieur Nids-de-poule? 🧐

Une route endommagée du Québec. Droite : un nid-de-poule à Montréal.

CAA-Québec a dévoilé les 10 pires routes du Québec en 2026 et Montréal ne s'y retrouve pas, à la surprise de certains.

CAA-Québec, Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Nids-de-poule, travaux routiers, trafic interminable : les raisons ne manquent pas pour transformer tes déplacements en véritable cauchemar, surtout si tu fais partie de ceux et celles qui roulent matin et soir. Selon le top 10 de 2026 des pires routes du Québec de CAA-Québec, l’enfer se concentrerait surtout dans une région en particulier, et ce n’est même pas Montréal.

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C’est la région de l’Outaouais, dans l’ouest de la province, qui domine ce 11e palmarès provincial annuel, publié ce mardi 12 mai, avec six routes parmi les dix pires au Québec. Si tu aimes les pourcentages, on parle de 60 % de la totalité.

Pour arriver à ses fins, CAA-Québec a colligé les votes de plus de 6 700 personnes entre le 18 mars et le 13 avril dernier.

L’artère qui a reçu le plus de votes et qui trône de facto au sommet de ce triste classement de l’organisme est le Chemin Pink, à Gatineau. En 2025, elle se trouvait à la cinquième position et en troisième place en 2024.

Montréal est absente du palmarès annuel, mais la métropole est passée à un cheveu (ou nid-de-poule?) de s'y retrouver. La rue Notre-Dame Est s’est approchée du classement, en terminant au 11e rang.

Qui plus est, CAA-Québec souligne une hausse de 26 % des interventions pour des crevaisons sur l’île de Montréal par rapport à 2025, faisant d'elle l'épicentre du pneu crevé dans la province.

Voici le top 10 des pires routes au Québec, selon CAA-Québec :

  1. Chemin Pink — Gatineau, Outaouais
  2. Chemin Klock — Gatineau, Outaouais
  3. Boulevard Saint-Raymond — Gatineau, Outaouais
  4. Chemin du Lac-Saint-François — Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Bas-Saint-Laurent
  5. Chemin Cook — Gatineau, Outaouais
  6. Chemin Notch — Chelsea, Outaouais
  7. Chemin du Lac-Héroux — Saint-Boniface, Mauricie
  8. Rue du Transport — Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean
  9. Chemin d’Old Chelsea — Chelsea, Outaouais
  10. Rue Principale — Route 132* — Sainte-Croix, Chaudière-Appalaches

Et ailleurs au Québec?

Oui, le Grand Montréal ne fait pas partie du palmarès provincial. Toutefois, CAA-Québec a publié un classement par région.

Abitibi-Témiscamingue

  1. Route 395 (MTMD), Sainte-Gertrude-Manneville
  2. Rue Principale Nord, Amos

Bas-Saint-Laurent

  1. Chemin du Lac-Saint-François, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
  2. 3e Rang du Sud-du-Lac, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
  3. Boulevard Armand-Thériault, Rivière-du-Loup
  4. Avenue du Phare Ouest, Matane
  5. Chemin de Rivière-Verte, Saint-Antonin
  6. Chemin du 3e Rang-du-Bic, Rimouski
  7. Chemin du Petit-Lac-Macpès, Saint-Narcisse-de-Rimouski
  8. Route 132*, Saint-Fabien
  9. Route Athanase, Matane
  10. Route de la Boucanerie, Matane
  11. Rue Notre-Dame Ouest, Trois-Pistoles
  12. Rue Principale Est, Saint-Anaclet-de-Lessard

Capitale-Nationale

  1. Boulevard Saint-Claude, Québec
  2. Avenue Sainte-Brigitte, Sainte-Brigitte-de-Laval
  3. Rang Petit-Capsa, Pont-Rouge
  4. Boulevard Pierre-Bertrand, Québec
  5. Boulevard Jean-Talon Ouest, Québec
  6. Route de l’Aéroport, Québec

Centre-du-Québec

  1. Rang des Saules, Sainte-Eulalie
  2. Chemin Héon, Bécancour
  3. Boulevard Mercure, Drummondville
  4. Route 116*, Victoriaville
  5. Rue des Bouleaux, Victoriaville
  6. Rue Saint-Félix, Notre-Dame-du-Bon-Conseil

Chaudière-Appalaches

  1. Rue Principale — Route 132*, Sainte-Croix
  2. Route des Rivières, Lévis
  3. Boulevard Guillaume-Couture, Lévis
  4. Route Rodrigue, Saint-Côme-Linière
  5. Rue Principale — Route 116*, Saint-Agapit
  6. Chemin Terrebonne, Lévis
  7. Route 116*, Saint-Gilles
  8. Avenue Sainte-Brigitte Nord, Montmagny
  9. Boulevard Laurier, Laurier-Station
  10. Chemin des Îles, Lévis
  11. Chemin du Lac-Caribou Est, Saint-Joseph-de-Coleraine
  12. Rang des Pointes, Saint-Flavien

Côte-Nord

  1. Route 389*, Fermont
  2. Route 389*, Baie-Comeau

Estrie

  1. Chemin de North Hatley, Sherbrooke
  2. Chemin Hamel, Sherbrooke
  3. Chemin Saint-Roch Sud, Sherbrooke
  4. Chemin de Venise, Sherbrooke
  5. Route 202*, Bedford
  6. Chemin McFarland, Sherbrooke

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

  1. Route 132*, Gaspé
  2. Rue des Fonds, Cap-Chat

Lanaudière

  1. Route 158*, Saint-Ignace-de-Loyola
  2. Route 158*, Berthierville
  3. Rue Principale, Saint-Félix-de-Valois
  4. Route 348*, Saint-Didace
  5. Route 343*, Sainte-Marcelline-de-Kildare
  6. Grande Côte Est, Lanoraie
  7. Rang Double, Saint-Lin–Laurentides
  8. Rang York, Saint-Barthélemy
  9. Route 138 , Berthierville

Laurentides

  1. Route Principale*, Wentworth-Nord
  2. Chemin des Montfortains, Wentworth-Nord
  3. Route 329*, Saint-Adolphe-d’Howard
  4. Route 329*, Sainte-Agathe-des-Monts
  5. Chemin du Lac-Farmer, Wentworth-Nord
  6. Chemin Masson, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
  7. Route 333*, Saint-Hippolyte

Laval

  1. Boulevard de l’Avenir, Laval
  2. Boulevard Sainte-Rose, Laval
  3. Autoroute 19*, Laval
  4. Autoroute 440*, Laval
  5. Boulevard Curé-Labelle, Laval
  6. Boulevard Lévesque Ouest, Laval
  7. Boulevard René-Laennec, Laval
  8. Chemin du Souvenir, Laval
  9. Rue de Rio, Laval

Mauricie

  1. Chemin du Lac-Héroux, Saint-Boniface
  2. 125e Rue, Shawinigan
  3. Rang Saint-Louis, Notre-Dame-du-Mont-Carmel
  4. Boulevard des Hêtres, Shawinigan
  5. Rang Saint-Félix, Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Montérégie

  1. Rang des Écossais, Sainte-Martine
  2. Boulevard Taschereau, Brossard
  3. Autoroute 30*, Brossard
  4. Grande Allée, Longueuil
  5. Boulevard de la Cité-des-Jeunes, Vaudreuil-Dorion
  6. Route 223*, Saint-Basile-le-Grand

Montréal

  1. Rue Notre-Dame Est, Montréal
  2. Avenue Souligny, Montréal
  3. Rue Sherbrooke Est, Montréal
  4. Le Boulevard, Montréal
  5. Avenue Papineau, Montréal
  6. Boulevard Cavendish, Montréal
  7. Boulevard de l’Acadie, Montréal
  8. Boulevard Rosemont, Montréal

Nord-du-Québec

  1. Route Billy-Diamond, Matagami

Outaouais

  1. Chemin Pink, Gatineau
  2. Chemin Klock, Gatineau
  3. Boulevard Saint-Raymond, Gatineau
  4. Chemin Cook, Gatineau
  5. Chemin Notch, Chelsea

Saguenay–Lac-Saint-Jean

  1. Rue du Transport, Saguenay
  2. Boulevard du Saguenay Ouest, Saguenay
  3. Route Madoc, Saguenay
* Ces routes sont sous la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec et ne relèvent pas de la municipalité.
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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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