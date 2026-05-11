Alex Newhook du CH a une soeur qui joue dans la LPHF et elle était aussi en séries

Non, elle ne prend pas pour Montréal. 😬🔥

Abby et Alex Newhook. Droite : Alex Newhook des Canadiens de Montréal.

La soeur d'Alex Newhook des Canadiens de Montréal joue pour la Fleet de Boston dans la LPHF.

@alexnewhook_ | Instagram, @canadiensmtl | Instagram
Éditrice sénior, Nouvelles

Alex Newhook est présentement le meilleur buteur du Canadien de Montréal en séries éliminatoires. L'attaquant de 25 ans a inscrit ses 4e et 5e filets du printemps dimanche soir au Centre Bell lors du troisième match de la ronde contre les Sabres de Buffalo. Mais pendant que lui faisait le spectacle à Montréal, il y avait une autre Newhook en playoffs, et pas du côté du Tricolore.

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Sa sœur cadette, Abby Newhook évolue dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) pour la Fleet de Boston. Elle aussi était en séries cette année, affrontant la Charge d'Ottawa en demi-finale.

L'aventure s'est toutefois terminée dimanche après-midi pour la joueuse de 22 ans et la Fleet : Ottawa a arraché la victoire 4-3 en double prolongation, se qualifiant pour la finale de la Coupe Walter.

En saison régulière, celle qui évolue à l'aile droite a récolté 14 points (sept buts, sept passes) en 29 matchs. En séries, Abby a ajouté une aide en quatre rencontres.

Les deux Newhook sont originaires de St. John's, Terre-Neuve. Frère et sœur, tous les deux en séries professionnelles en même temps, l'un qui continue, l'autre qui rentre à la maison. Pas une mince affaire pour les soupers de famille.

Le numéro 15 du CH n'est pas le seul à avoir une fratrie bourrée de talent au hockey. Lane Hutson a également deux frères qui évoluent dans la Ligue nationale de hockey (LNH), soit Cole Hutson avec les Capitals de Washington et Quinn Hutson avec les Oilers d'Edmonton.

Arber Xhekaj a, de son côté, eu l'occasion de partager la glace avec son frère Florian Xhekaj, qui porte les couleurs du Rocket de Laval, mais qui a aussi disputé quelques matchs avec le CH cette saison.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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