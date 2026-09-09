Trump interdit l’importation de TOUS ces produits canadiens aux États-Unis : Voici la liste

Il fait monter les tensions d’un cran... 😬

Donald Trump.

Donald Trump a signé des décrets interdisant l’importation de plusieurs produits canadiens vers les États-Unis.

The White House
Éditeur Junior, Nouvelles

La guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis est à l’heure des surenchères. Après l’entrée en vigueur, ce mardi 8 septembre, de contre-tarifs d’Ottawa visant 27,6 milliards de dollars de produits américains, Donald Trump réplique à son tour en annonçant l’interdiction d’importer certains produits canadiens aux États-Unis.

À lire également : Contre-tarifs sur 27,6 G$ de produits américains en vigueur aujourd’hui : Voici quoi savoir

Dans une série de proclamations publiées le 8 septembre, la Maison-Blanche indique qu’à compter du 29 septembre, certaines boissons alcoolisées et certains produits laitiers seront interdits d’importation, tout comme certaines motocyclettes canadiennes.

Parallèlement, une série de produits, des matelas aux bateaux à moteur en passant par les voiturettes de golf, seront frappés d’une surtaxe de 50 % à compter du 15 septembre.

Pour les produits laitiers, Washington justifie sa décision par le maintien, selon elle, d’un système de contingents tarifaires qui désavantagerait les fromages américains.

Dans le secteur automobile, l’administration Trump affirme que le régime tarifaire canadien continue de nuire aux exportations américaines d’automobiles et de pièces.

Quant à l’alcool, Washington présente la mesure comme une riposte aux restrictions canadiennes visant les produits américains. La Maison-Blanche cite notamment la Saskatchewan, qui a annoncé une surtaxe supplémentaire de 50 % sur les boissons alcoolisées en provenance des États-Unis.

Les marchandises visées par les nouvelles interdictions qui auront déjà été importées avant le 29 septembre, mais qui n’auront pas encore été dédouanées pour la consommation, demeureront plutôt assujetties au tarif additionnel de 50 %.

Voici les types de produits alcoolisés canadiens visés par l’interdiction d’importation vers les États-Unis :

  • la bière de malt ;
  • les vins de raisin, dont les vins mousseux et effervescents, ainsi que plusieurs catégories de vins tranquilles selon leur teneur en alcool et le format du contenant ;
  • le tokay ;
  • le marsala ;
  • le vermouth ;
  • le cidre ;
  • le vin de prune ;
  • le vin de riz et le saké ;
  • d’autres boissons fermentées ;
  • l’alcool éthylique non dénaturé d’au moins 80 % destiné à la consommation ;
  • le pisco et le singani ;
  • les brandys de raisin ;
  • les whiskys irlandais et écossais ;
  • le bourbon ;
  • le whisky de seigle et d’autres whiskys ;
  • le rhum et le tafia ;
  • le gin et le genièvre ;
  • la vodka ;
  • les liqueurs et cordiaux ;
  • les bitters destinés à être consommés comme boissons ;
  • le slivovitz ;
  • d’autres brandys ;
  • la tequila ;
  • le mezcal ;
  • ainsi que d’autres spiritueux destinés à être consommés comme boissons.

Voici les types de produits laitiers canadiens visés par l’interdiction d’importation vers les États-Unis :

  • Concentrés de protéines de lactosérum ;
  • Lactosérum modifié, concentré ou sucré selon les catégories ;
  • Lactosérum liquide ;
  • Lactosérum séché ;
  • Mélasse invertie ;
  • Mélasse de canne ;
  • Autres types de mélasse ;
  • Bière sans alcool.
Voici les types de véhicules canadiens visés par l’interdiction d’importation vers les États-Unis :
  • Motocyclettes, cyclomoteurs et autres cycles équipés d’un moteur à combustion interne de plus de 800 cc.
Sur le réseau social X, le ministre responsable du Commerce Canada–États-Unis, Dominic LeBlanc, a affirmé que « le gouvernement du Canada évalue actuellement les dernières mesures tarifaires prises par les États-Unis », précisant rester en contact avec le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer.

« Lorsque les États-Unis seront prêts à dialoguer, notre gouvernement travaillera de bonne foi et de manière constructive à l’établissement de relations commerciales plus sûres et mutuellement avantageuses, qui respectent pleinement la souveraineté canadienne », a-t-il ajouté.

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Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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