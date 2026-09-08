Allocation-logement: la date limite pour réclamer jusqu'à 170 $/mois rétroactivement arrive
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Si tu n'as pas encore fait de demande pour le programme Allocation-logement de la dernière année, il te reste très peu de temps pour le faire et récupérer les sommes qui te sont dues.
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Revenu Québec a publié un rappel sur Facebook le 2 septembre dernier, invitant les personnes admissibles à transmettre leur demande le plus rapidement possible pour la période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, si ce n'est pas déjà fait.
Rappelons que le programme Allocation-logement offre une aide financière pouvant atteindre 170 $ par mois aux ménages qui consacrent une trop grande partie de leur revenu à leur loyer, que ce soit à titre de locataire, de propriétaire ou de chambreur ou chambreuse.
Qui est admissible au programme Allocation-logement?
Pour la période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, tu pourrais avoir droit à l'allocation-logement si :
- Tu as consacré au moins 30 % de ton revenu familial de 2024 à ton logement
- Toi ou ta conjointe ou ton conjoint avez au moins un enfant à charge, ou tu as 50 ans ou plus
- La valeur combinée de tes comptes bancaires, ton CELI et tes placements ne dépassait pas 50 000 $ au 31 décembre 2024
- Ton revenu familial se situe sous le seuil maximal établi pour ta situation
Ton revenu familial doit aussi être sous un seuil maximal qui varie selon ta situation. Pour savoir exactement où tu te situes, Revenu Québec propose un questionnaire rapide en ligne.
Combien peux-tu recevoir?
Le montant varie selon le pourcentage de ton revenu familial consacré au logement : 100 $, 150 $ ou 170 $ par mois pour les ménages les plus touchés. Comme ta demande couvrirait une période déjà entamée, le premier versement pourrait inclure plusieurs mois d'aide cumulés d'un coup, selon la date à laquelle tu deviens admissible dans ta demande.
Pourquoi ne faut-il pas attendre?
La date limite pour faire ta demande pour cette période est le 30 septembre 2026. Après cette date, il sera trop tard pour réclamer les sommes dues pour 2025-2026.
Prends note que cette demande ne couvre que la période qui se termine cette année. Pour continuer à recevoir l'allocation à partir du 1er octobre 2026, une demande distincte pour la nouvelle période sera nécessaire.
Comment faire ta demande?
Tu peux transmettre ta demande rapidement et en toute sécurité via le service en ligne, accessible dans Mon dossier pour les citoyens. Une demande papier reste aussi possible au moyen du formulaire LEX-165 que tu devras ensuite envoyer par la poste.
Une fois ta demande de 2025-2026 réglée, garde en tête qu'il faudra en faire une nouvelle pour la période qui débute le 1er octobre. L'inscription ne se renouvelle pas automatiquement.
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