Les élèves du Québec clanchent le reste du Canada en maths, mais il y a un hic
Le Belle Province fait belle figure, selon une récente étude internationale.😍
Si on compare les élèves du Québec à ceux et celles du reste du Canada, à quoi ça ressemble? Les plus récents résultats du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) permettent d’y voir plus clair, et la province se démarque particulièrement dans l’une des trois matières évaluées.
À lire également : Quel est le salaire d’un prof d’université au Québec en 2026? Voici combien ça gagne
Les résultats du PISA 2025, dévoilés ce mardi 8 septembre par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), portent sur les compétences des élèves de 15 ans en sciences, en lecture et en mathématiques. Pour cette édition, les sciences constituaient le principal domaine d’évaluation.
Au Canada, la participation au PISA 2025 s’est faite sous l’égide du Conseil des ministres de l’Éducation du Canada (CMEC). Plus de 24 600 élèves répartis dans près de 900 écoles des dix provinces ont participé à l’évaluation.
Le Québec parmi les meilleurs en sciences au Canada
En sciences, 85 % des élèves du Québec atteignent au moins le niveau de compétence de base du PISA, soit la proportion la plus élevée au pays à égalité avec l’Alberta. À l’échelle canadienne, cette proportion est de 84 %, comparativement à 74 % en moyenne dans les pays de l’OCDE.
Du côté du score moyen, le Québec se retrouve également dans le peloton de tête. Son résultat est comparable à la moyenne canadienne, tout comme ceux de l’Ontario, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. Les six autres provinces obtiennent des scores inférieurs à la moyenne du pays.
Le Canada obtient pour sa part 510 points en sciences, soit 28 de plus que la moyenne de l’OCDE, établie à 482.
Le Québec se démarque en mathématiques
C’est toutefois en mathématiques que le Québec se distingue le plus par rapport au reste du pays. Selon les résultats, le Québec est la seule province dont le score moyen est statistiquement supérieur à celui du Canada. L’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique se situent dans la moyenne canadienne, tandis que les six autres provinces obtiennent des résultats inférieurs.
À l’échelle nationale, les élèves obtiennent une moyenne de 485 points en mathématiques, comparativement à 463 pour les pays de l’OCDE.
Il y a néanmoins un bémol : le score du Québec en mathématiques a diminué entre 2022 et 2025. La proportion d’élèves québécois se trouvant sous le niveau de compétence de base a également augmenté durant cette période.
Des croûtes à manger en lecture
Le portrait change du côté de la lecture. Le Québec fait partie des provinces dont le rendement est inférieur à la moyenne canadienne, avec Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et le Manitoba.
La Nouvelle-Écosse, l’Ontario, la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique affichent pour leur part des résultats comparables à la moyenne nationale.
Le Canada demeure néanmoins bien au-dessus de la moyenne de l’OCDE dans cette matière, avec un score de 490 points contre 461.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Quel est le salaire d'un brigadier au Québec en 2026? Voici combien ça gagne vraiment ›
- Quel est le salaire d'un enseignant au Québec en 2026? Voici combien ça gagne vraiment ›
- Quel est le salaire d’un prof d’université au Québec en 2026? Voici combien ça gagne ›
- Ces 5 universités du Québec figurent dans ce palmarès mondial en 2026 ›
- Voici les meilleurs cégeps du Québec en 2026 pour ces 13 programmes populaires ›
- Voici les dates importantes à retenir pour le calendrier scolaire 2026-2027 au Québec ›