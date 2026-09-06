Voici les émissions chouchous qui recommencent cette semaine au Québec

ENFIN! 🔥

Vincent Gratton et Karine Gonthier-Hyndman dans Antigang. Droite : Sébastien Delorme dans Indéfendable.

Plusieurs émissions de télévision attendues recommencent dans la semaine du 6 septembre 2026 au Québec.

Antigang | Radio-Canada, Indéfendable | Facebook
Éditrice sénior, Nouvelles

Le mois de septembre est arrivé et avec lui vient le retour de tes émissions québécoises préférées, en plus de quelques nouveautés très attendues. Si plusieurs séries t'avaient laissé sur le bout de ton siège au printemps dernier, tu pourras enfin voir la suite et reprendre ta routine avec des soirées télé assez occupées, merci!

À lire également : Rentrée télé de l'automne 2026 : Voici la programmation de tes émissions québécoises préfs

Dès ce dimanche du long week-end de la fête du Travail, des rendez-vous télévisuels s'installent dans leur case horaire pour la prochaine saison et ce sera le cas tout au long de la semaine, autant sur Noovo, Radio-Canada, TVA et autres. Attention, tu risques d'avoir du rattrapage à faire, car plusieurs seront diffusées aux mêmes heures, mais à différentes chaînes.

Téléréalités, quotidiennes, téléromans : voici quelques-unes des émissions chouchous à ne pas manquer cette semaine.

OD Panama | Noovo et Crave

Quand : Dès le dimanche 6 septembre à 18 h 30, quotidienne du lundi au jeudi à 18 h 30, dès le 7 septembre

Les vendredis OD : dès le 11 septembre à 18 h 30


Masterchef Québec, saison 4 | TVA et TVA+

Quand : Dès le dimanche 6 septembre à 20 h 30, puis du lundi au mercredi à 19 h 30, dès le 7 septembre


Un souper presque parfait | Noovo et Crave

Quand : Du lundi au vendredi à 18 h, dès le 7 septembre


Antigang, saison 2 | ICI Radio-Canada Télé

Quand : Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 7 septembre


Indéfendable, saison 5 | TVA et TVA+

Quand : Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 7 septembre


Les Armes, saison 3 | TVA et TVA+

Quand : Tous les lundis, à 20 h, dès le 7 septembre


Alertes, suite de la saison 6 | TVA et TVA+

Quand : Tous les mardis, à 20 h, dès le 8 septembre


Indomptables, suite de la saison 1 | TVA et TVA+

Quand : Tous les mercredis, à 20 h, dès le 9 septembre


Pop! ou rien, saison 2 | Noovo et Crave

Quand : Tous les jeudis, à 17 h, dès le 10 septembre


OD : 20 ans (série documentaire) | Noovo et Crave

Quand : Tous les vendredis, à 19 h, dès le 11 septembre


Les Justiciers, saison 6 | Noovo et Crave

Quand : Tous les vendredis, à 20 h, dès le 11 septembre

Et tout ça, c'est sans compter les autres séries qui débarquent sur les ondes à compter de la semaine du 13 septembre. Les chanteurs masqués, STAT, Dumas, Le maître du jeu, Infoman, En direct de l'univers et plus encore. Avertis tout de suite tes proches : tu n'es pas disponible de tout l'automne, tu as tes « programmes » à écouter!


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Québec Canada Divertissement
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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