Voici les émissions chouchous qui recommencent cette semaine au Québec
ENFIN! 🔥
Le mois de septembre est arrivé et avec lui vient le retour de tes émissions québécoises préférées, en plus de quelques nouveautés très attendues. Si plusieurs séries t'avaient laissé sur le bout de ton siège au printemps dernier, tu pourras enfin voir la suite et reprendre ta routine avec des soirées télé assez occupées, merci!
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Dès ce dimanche du long week-end de la fête du Travail, des rendez-vous télévisuels s'installent dans leur case horaire pour la prochaine saison et ce sera le cas tout au long de la semaine, autant sur Noovo, Radio-Canada, TVA et autres. Attention, tu risques d'avoir du rattrapage à faire, car plusieurs seront diffusées aux mêmes heures, mais à différentes chaînes.
Téléréalités, quotidiennes, téléromans : voici quelques-unes des émissions chouchous à ne pas manquer cette semaine.
OD Panama | Noovo et Crave
Quand : Dès le dimanche 6 septembre à 18 h 30, quotidienne du lundi au jeudi à 18 h 30, dès le 7 septembre
Les vendredis OD : dès le 11 septembre à 18 h 30
Masterchef Québec, saison 4 | TVA et TVA+
Quand : Dès le dimanche 6 septembre à 20 h 30, puis du lundi au mercredi à 19 h 30, dès le 7 septembre
Un souper presque parfait | Noovo et Crave
Quand : Du lundi au vendredi à 18 h, dès le 7 septembre
Antigang, saison 2 | ICI Radio-Canada Télé
Quand : Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 7 septembre
Indéfendable, saison 5 | TVA et TVA+
Quand : Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 7 septembre
Les Armes, saison 3 | TVA et TVA+
Quand : Tous les lundis, à 20 h, dès le 7 septembre
Alertes, suite de la saison 6 | TVA et TVA+
Quand : Tous les mardis, à 20 h, dès le 8 septembre
Indomptables, suite de la saison 1 | TVA et TVA+
Quand : Tous les mercredis, à 20 h, dès le 9 septembre
Pop! ou rien, saison 2 | Noovo et Crave
Quand : Tous les jeudis, à 17 h, dès le 10 septembre
OD : 20 ans (série documentaire) | Noovo et Crave
Quand : Tous les vendredis, à 19 h, dès le 11 septembre
Les Justiciers, saison 6 | Noovo et Crave
Quand : Tous les vendredis, à 20 h, dès le 11 septembre
Et tout ça, c'est sans compter les autres séries qui débarquent sur les ondes à compter de la semaine du 13 septembre. Les chanteurs masqués, STAT, Dumas, Le maître du jeu, Infoman, En direct de l'univers et plus encore. Avertis tout de suite tes proches : tu n'es pas disponible de tout l'automne, tu as tes « programmes » à écouter!
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