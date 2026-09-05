Jusqu’à 204 $ versés ce mois-ci à certains Québécois avec cette prestation fédérale
Car quand tout coûte cher, toutes sommes sont les bienvenues. 👀
Les personnes en situation de handicap qui touchent déjà un soutien de l’Agence du revenu du Canada (ARC) peuvent s’attendre à un nouveau dépôt ce mois-ci. Il s’agit du versement de septembre de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH), et cette fois, certaines personnes pourraient même toucher un peu plus que d’habitude.
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Les critères d'admissibilité n'ont pas changé, mais, comme plusieurs autres programmes fédéraux, le montant de base est révisé périodiquement pour tenir compte de l'inflation.
Qui peut toucher la PCPH?
Trois conditions principales doivent être remplies pour y avoir droit.
- avoir entre 18 et 64 ans
- résider au Canada et avoir produit ta déclaration de revenus 2025
- détenir un certificat approuvé par l'ARC pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH)
Sont notamment reconnues les personnes citoyennes canadiennes ou résidentes permanentes, les personnes protégées, ainsi que celles inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens. Une personne présente au Canada depuis au moins 18 mois consécutifs, même temporairement, peut aussi s'y qualifier.
Combien peux-tu recevoir?
Depuis juillet, le plafond mensuel de la PCPH est fixé à 204,20 $, un montant qui reste en vigueur jusqu'en juin 2027. Le montant réellement versé dépend de ton revenu familial net rajusté, calculé à partir de ta déclaration de revenus 2025.
Plus ton revenu est bas, plus tu t'approches du montant maximal. Passé un certain seuil, la prestation diminue progressivement, à raison de 0,20 $ de moins pour chaque dollar de revenu supplémentaire, jusqu'à disparaître complètement.
Certaines personnes admissibles pourraient aussi voir un montant additionnel s'ajouter à leur dépôt de septembre, grâce à un nouveau supplément ponctuel de 150 $ annoncé récemment par Service Canada. Combiné au montant maximal régulier, ça pourrait représenter jusqu'à 354,20 $ ce mois-ci pour certaines personnes.
Décrocher un emploi ne fait pas automatiquement fondre ta prestation
Contrairement à une idée reçue, augmenter tes heures de travail ou trouver un emploi ne réduit pas nécessairement ce que tu reçois. Une partie de ton revenu d'emploi, de travail autonome ou de bourses imposables est exclue du calcul grâce à l'exemption pour revenu de travail.
Pour la période de juillet 2026 à juin 2027, cette exclusion peut atteindre les montants suivants.
- 10 210 $ pour une personne seule
- 14 294 $ pour un couple, marié ou en union de fait
Comment faire une demande si ce n'est pas déjà fait
Certaines personnes admissibles reçoivent une lettre de Service Canada avec un code d'accès à six chiffres, ce qui permet de remplir une demande en ligne rapidement, en ayant aussi ton numéro d'assurance sociale et une preuve de statut au Canada en main.
Si tu n'as jamais reçu cette lettre, tu peux tout de même présenter ta demande en ligne, par téléphone, par la poste, ou en personne dans un bureau de Service Canada. La marche à suivre complète se trouve sur le site du gouvernement du Canada.
Le dépôt tombe habituellement chaque troisième jeudi du mois. Pour septembre, ça signifie que l'argent devrait arriver le jeudi 17.
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