Jusqu’à 204 $ versés ce mois-ci à certains Québécois avec cette prestation fédérale

Car quand tout coûte cher, toutes sommes sont les bienvenues. 👀

Un drapeau du Québec. Droite : de l’argent canadien.

Jusqu’à 204 $ seront versés ce mois-ci à des Québécois avec la Prestation canadienne pour les personnes handicapées.

Mary Lane | Dreamstime, Stefan Malloch | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Les personnes en situation de handicap qui touchent déjà un soutien de l’Agence du revenu du Canada (ARC) peuvent s’attendre à un nouveau dépôt ce mois-ci. Il s’agit du versement de septembre de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH), et cette fois, certaines personnes pourraient même toucher un peu plus que d’habitude.

À lire également : Cette prestation fédérale offrira bientôt un supplément de 150 $ à certains Québécois

Les critères d'admissibilité n'ont pas changé, mais, comme plusieurs autres programmes fédéraux, le montant de base est révisé périodiquement pour tenir compte de l'inflation.

Qui peut toucher la PCPH?

Trois conditions principales doivent être remplies pour y avoir droit.

  • avoir entre 18 et 64 ans
  • résider au Canada et avoir produit ta déclaration de revenus 2025
  • détenir un certificat approuvé par l'ARC pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH)

Sont notamment reconnues les personnes citoyennes canadiennes ou résidentes permanentes, les personnes protégées, ainsi que celles inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens. Une personne présente au Canada depuis au moins 18 mois consécutifs, même temporairement, peut aussi s'y qualifier.

Combien peux-tu recevoir?

Depuis juillet, le plafond mensuel de la PCPH est fixé à 204,20 $, un montant qui reste en vigueur jusqu'en juin 2027. Le montant réellement versé dépend de ton revenu familial net rajusté, calculé à partir de ta déclaration de revenus 2025.

Plus ton revenu est bas, plus tu t'approches du montant maximal. Passé un certain seuil, la prestation diminue progressivement, à raison de 0,20 $ de moins pour chaque dollar de revenu supplémentaire, jusqu'à disparaître complètement.

Certaines personnes admissibles pourraient aussi voir un montant additionnel s'ajouter à leur dépôt de septembre, grâce à un nouveau supplément ponctuel de 150 $ annoncé récemment par Service Canada. Combiné au montant maximal régulier, ça pourrait représenter jusqu'à 354,20 $ ce mois-ci pour certaines personnes.

Décrocher un emploi ne fait pas automatiquement fondre ta prestation

Contrairement à une idée reçue, augmenter tes heures de travail ou trouver un emploi ne réduit pas nécessairement ce que tu reçois. Une partie de ton revenu d'emploi, de travail autonome ou de bourses imposables est exclue du calcul grâce à l'exemption pour revenu de travail.

Pour la période de juillet 2026 à juin 2027, cette exclusion peut atteindre les montants suivants.

  • 10 210 $ pour une personne seule
  • 14 294 $ pour un couple, marié ou en union de fait

Comment faire une demande si ce n'est pas déjà fait

Certaines personnes admissibles reçoivent une lettre de Service Canada avec un code d'accès à six chiffres, ce qui permet de remplir une demande en ligne rapidement, en ayant aussi ton numéro d'assurance sociale et une preuve de statut au Canada en main.

Si tu n'as jamais reçu cette lettre, tu peux tout de même présenter ta demande en ligne, par téléphone, par la poste, ou en personne dans un bureau de Service Canada. La marche à suivre complète se trouve sur le site du gouvernement du Canada.

Le dépôt tombe habituellement chaque troisième jeudi du mois. Pour septembre, ça signifie que l'argent devrait arriver le jeudi 17.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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