Voici LA station-service avec l’essence la moins chère à Québec et Montréal actuellement

Quand tu peux payer 15 ¢/litre de moins, ça vaut le coût! 👀

Une pompe d’une station-service.

On t’a listé les stations-service avec l’essence la moins chère à Québec et Montréal actuellement.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

« Internet, Internet, dis-moi où se trouve la station-service avec l’essence la moins chère à Québec et à Montréal actuellement », comme dirait un vilain ou une vilaine de Disney à la recherche d’économies au moment de faire le plein. On a justement la réponse à cette question existentielle.

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La flambée du prix de l'essence des derniers jours, voire des dernières semaines, qui a fait grimper le litre au-dessus de la barre des 2 $, a de quoi inquiéter plusieurs personnes dont les finances sont déjà fragiles, particulièrement celles qui n'ont pas le choix d'utiliser leur voiture au quotidien.

Depuis avril dernier, le gouvernement du Québec a mis en ligne l'outil Régie essence Québec, une plateforme interactive qui permet aux automobilistes de connaître en temps réel le prix du litre d'essence dans les stations-service à travers la province, que ce soit dans la métropole, dans la Capitale-Nationale, en région ou dans le Nord.

Selon les données publiques de la plateforme gouvernementale, voici les stations où l’essence régulière est la moins chère en date du 4 septembre, 11 h :

  • À Montréal, le prix le plus bas est de 186,9 ¢/L, ex æquo à deux stations Costco :
    • Costco Pour l'entreprise d'Anjou, situé au 7373, rue Bombardier
    • Costco d'Anjou du boulevard des Sciences
  • À Québec, le prix le plus bas est de 183,9 ¢/L :
    • Couche-Tard #556 de la rue des Cascades, Québec, dans Beauport.
Pour te donner une idée, les prix du litre d’essence les plus élevés à Montréal et à Québec sont respectivement de 201,9 ¢ et de 199,9 ¢. On parle donc d’une différence de 15 ¢/L à Montréal et de 16 ¢/L à Québec par rapport aux prix les plus bas.

Si jamais tu voulais savoir à quel endroit se trouve l'essence la moins chère dans ton arrondissement, tant à Montréal qu'à Québec, voici la liste :

  • Montréal
    • Ahuntsic-Cartierville
      • Petro-Canada
      • 10110, av. Papineau, Montréal, QC
      • 199,9 ¢/L
    • Anjou
      • Costco Anjou
      • 7373, rue Bombardier, Montréal, QC
      • 186,9 ¢/L
    • Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
      • Esso, Couche-Tard #1187
      • 2160, boul. Décarie, Montréal, QC
      • 196,9 ¢/L
    • Lachine
      • Esso, Couche-Tard #1267
      • 915, rue Provost, Montréal, QC
      • 199,9 ¢/L
    • LaSalle
      • Shell
      • 444, rue Lafleur, Montréal, QC
      • 199,9 ¢/L
    • Le Plateau-Mont-Royal
      • Ultramar
      • 5791, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
      • 195,9 ¢/L
    • Le Sud-Ouest
      • Costco Montréal Centre
      • 300, rue Bridge, Montréal, QC
      • 189,9 ¢/L
    • L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève
      • Esso, Couche-Tard #291
      • 551, boul. Jacques-Bizard, Montréal, QC
      • 198,9 ¢/L
    • Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
      • Esso, Couche-Tard #1164
      • 5945, rue Notre-Dame Est, Montréal, QC
      • 199,9 ¢/L
    • Montréal-Nord
      • Petro-Canada
      • 10770, boul. Pie-IX, Montréal, QC
      • 199,9 ¢/L
    • Pierrefonds-Roxboro
      • Petroplus, Bonisoir Dépanneur NP
      • 13072, boul. de Pierrefonds, Montréal, QC
      • 198,9 ¢/L
    • Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
      • Canadian Tire
      • 12645, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC
      • 195,9 ¢/L
    • Rosemont–La Petite-Patrie
      • Petro-Canada
      • 6705, rue Saint-Denis, Montréal, QC
      • 197,9 ¢/L
    • Saint-Laurent
      • Shell
      • 3885, boul. de la Côte-Vertu, Montréal, QC
      • 199,9 ¢/L
    • Saint-Léonard
      • Couche-Tard #370
      • 5959, boul. Robert, Montréal, QC
      • 191,9 ¢/L
    • Verdun
      • Mobil
      • 3100, rue Wellington, Montréal, QC
      • 198,9 ¢/L
    • Ville-Marie
      • Shell
      • 1022, boul. De Maisonneuve Est, Montréal, QC
      • 199,9 ¢/L
    • Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
      • Canadian Tire
      • 2005, boul. Crémazie Est, Montréal, QC
      • 199,4 ¢/L
  • Québec
    • Beauport
      • Irving, Couche-Tard #556
      • 71, rue des Cascades, Québec, QC
      • 183,9 ¢/L
    • Charlesbourg
      • Mobil
      • 4535, boul. Henri-Bourassa, Québec, QC
      • 195,9 ¢/L
    • La Cité-Limoilou
      • Esso, Couche-Tard #1305
      • 223, rue Dorchester, Québec, QC
      • 196,9 ¢/L
    • La Haute-Saint-Charles
      • Irving, Couche-Tard #535
      • 41, rue Valvue, Québec, QC
      • 196,4 ¢/L
    • Les Rivières
      • Costco Québec
      • 440, rue Bouvier, Québec, QC
      • 187,9 ¢/L
    • Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
      • Costco Sainte-Foy
      • 3233, av. Watt, Québec, QC
      • 187,9 ¢/L
À noter que plusieurs stations-service peuvent afficher le même prix dans un même arrondissement. Cette liste vise simplement à te donner une idée des tarifs en vigueur au moment d'écrire ces lignes.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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Québec Canada Argent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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