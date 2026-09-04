Voici LA station-service avec l’essence la moins chère à Québec et Montréal actuellement
Quand tu peux payer 15 ¢/litre de moins, ça vaut le coût! 👀
« Internet, Internet, dis-moi où se trouve la station-service avec l’essence la moins chère à Québec et à Montréal actuellement », comme dirait un vilain ou une vilaine de Disney à la recherche d’économies au moment de faire le plein. On a justement la réponse à cette question existentielle.
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La flambée du prix de l'essence des derniers jours, voire des dernières semaines, qui a fait grimper le litre au-dessus de la barre des 2 $, a de quoi inquiéter plusieurs personnes dont les finances sont déjà fragiles, particulièrement celles qui n'ont pas le choix d'utiliser leur voiture au quotidien.
Depuis avril dernier, le gouvernement du Québec a mis en ligne l'outil Régie essence Québec, une plateforme interactive qui permet aux automobilistes de connaître en temps réel le prix du litre d'essence dans les stations-service à travers la province, que ce soit dans la métropole, dans la Capitale-Nationale, en région ou dans le Nord.
Selon les données publiques de la plateforme gouvernementale, voici les stations où l’essence régulière est la moins chère en date du 4 septembre, 11 h :
- À Montréal, le prix le plus bas est de 186,9 ¢/L, ex æquo à deux stations Costco :
- Costco Pour l'entreprise d'Anjou, situé au 7373, rue Bombardier
- Costco d'Anjou du boulevard des Sciences
- À Québec, le prix le plus bas est de 183,9 ¢/L :
- Couche-Tard #556 de la rue des Cascades, Québec, dans Beauport.
Si jamais tu voulais savoir à quel endroit se trouve l'essence la moins chère dans ton arrondissement, tant à Montréal qu'à Québec, voici la liste :
- Montréal
- Ahuntsic-Cartierville
- Petro-Canada
- 10110, av. Papineau, Montréal, QC
- 199,9 ¢/L
- Anjou
- Costco Anjou
- 7373, rue Bombardier, Montréal, QC
- 186,9 ¢/L
- Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
- Esso, Couche-Tard #1187
- 2160, boul. Décarie, Montréal, QC
- 196,9 ¢/L
- Lachine
- Esso, Couche-Tard #1267
- 915, rue Provost, Montréal, QC
- 199,9 ¢/L
- LaSalle
- Shell
- 444, rue Lafleur, Montréal, QC
- 199,9 ¢/L
- Le Plateau-Mont-Royal
- Ultramar
- 5791, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
- 195,9 ¢/L
- Le Sud-Ouest
- Costco Montréal Centre
- 300, rue Bridge, Montréal, QC
- 189,9 ¢/L
- L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève
- Esso, Couche-Tard #291
- 551, boul. Jacques-Bizard, Montréal, QC
- 198,9 ¢/L
- Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
- Esso, Couche-Tard #1164
- 5945, rue Notre-Dame Est, Montréal, QC
- 199,9 ¢/L
- Montréal-Nord
- Petro-Canada
- 10770, boul. Pie-IX, Montréal, QC
- 199,9 ¢/L
- Pierrefonds-Roxboro
- Petroplus, Bonisoir Dépanneur NP
- 13072, boul. de Pierrefonds, Montréal, QC
- 198,9 ¢/L
- Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
- Canadian Tire
- 12645, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC
- 195,9 ¢/L
- Rosemont–La Petite-Patrie
- Petro-Canada
- 6705, rue Saint-Denis, Montréal, QC
- 197,9 ¢/L
- Saint-Laurent
- Shell
- 3885, boul. de la Côte-Vertu, Montréal, QC
- 199,9 ¢/L
- Saint-Léonard
- Couche-Tard #370
- 5959, boul. Robert, Montréal, QC
- 191,9 ¢/L
- Verdun
- Mobil
- 3100, rue Wellington, Montréal, QC
- 198,9 ¢/L
- Ville-Marie
- Shell
- 1022, boul. De Maisonneuve Est, Montréal, QC
- 199,9 ¢/L
- Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
- Canadian Tire
- 2005, boul. Crémazie Est, Montréal, QC
- 199,4 ¢/L
- Ahuntsic-Cartierville
- Québec
- Beauport
- Irving, Couche-Tard #556
- 71, rue des Cascades, Québec, QC
- 183,9 ¢/L
- Charlesbourg
- Mobil
- 4535, boul. Henri-Bourassa, Québec, QC
- 195,9 ¢/L
- La Cité-Limoilou
- Esso, Couche-Tard #1305
- 223, rue Dorchester, Québec, QC
- 196,9 ¢/L
- La Haute-Saint-Charles
- Irving, Couche-Tard #535
- 41, rue Valvue, Québec, QC
- 196,4 ¢/L
- Les Rivières
- Costco Québec
- 440, rue Bouvier, Québec, QC
- 187,9 ¢/L
- Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
- Costco Sainte-Foy
- 3233, av. Watt, Québec, QC
- 187,9 ¢/L
- Beauport
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.