Les États-Unis pourraient-ils envahir le Canada? Voici ce qu'un amiral américain a dit

Ça n'augure rien de bon... 😬

Donald Trump.

Un amiral américain a fait savoir si les États-Unis pourraient un jour envahir le Canada.

The White House
Éditeur Junior, Nouvelles

Après la guerre tarifaire et commerciale, la guerre terrestre? Les États-Unis pourraient-ils, un jour, envahir le Canada à la demande du président Donald Trump? Un amiral américain a été confronté à cette question pour le moins hypothétique ce mercredi 2 septembre. Le problème : il n’a répondu ni oui ni non.

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Le commandant du Commandement Indo-Pacifique américain, l’amiral Samuel J. Paparo s’est ainsi retrouvé dans une position peu enviable lors d’un point de presse tenu en marge d’une conférence militaire à Victoria, en Colombie-Britannique, lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il obéirait à un ordre visant à lancer une attaque militaire contre le Canada.

« Dans quelles circonstances obéiriez-vous à un ordre de lancer une opération militaire contre le Canada? », lui a demandé le reporter.

« Je trouve ce scénario absolument et totalement absurde », a répondu Paparo, visiblement pris au dépourvu. « J’obéis aux ordres du commandant en chef, mais il s’agit d’une question inutilement émotive. »

Il a ensuite ajouté que « le Canada est un proche allié » des États-Unis. Toutefois, la réponse n’a pas satisfait le journaliste, qui lui a fait remarquer qu’il n’avait pas répondu à sa question.

Paparo a commencé à répéter ses propos précédents avant d’ajouter : « Pourriez-vous aussi me demander quels sont mes plans d’attaque contre les Martiens? »

Le journaliste a poursuivi, rappelant qu’il s’agissait d’une « question sérieuse sur un enjeu sérieux », alors que le Canada fait régulièrement face à des « menaces d’Annexion » de la part du président Trump.

Donald Trump a répété à plusieurs reprises qu’il aimerait voir le Canada devenir le « 51e État » américain, affirmant même pendant les négociations commerciales que la population canadienne pourrait souhaiter un tel scénario. Le président américain a aussi évoqué l’idée d’annexer le Groenland et de « reprendre » le contrôle du canal de Panama.

Le 27 août dernier, le résident de la Maison-Blanche a pris le soin de signer un décret présidentiel pour changer, du côté américain, le nom du lac Ontario en lac d’Amérique.

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QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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