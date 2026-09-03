Les États-Unis pourraient-ils envahir le Canada? Voici ce qu'un amiral américain a dit
Ça n'augure rien de bon... 😬
Après la guerre tarifaire et commerciale, la guerre terrestre? Les États-Unis pourraient-ils, un jour, envahir le Canada à la demande du président Donald Trump? Un amiral américain a été confronté à cette question pour le moins hypothétique ce mercredi 2 septembre. Le problème : il n’a répondu ni oui ni non.
À lire également : L’administration Trump se moque de l’armée canadienne et Mark Carney répond sèchement
Le commandant du Commandement Indo-Pacifique américain, l’amiral Samuel J. Paparo s’est ainsi retrouvé dans une position peu enviable lors d’un point de presse tenu en marge d’une conférence militaire à Victoria, en Colombie-Britannique, lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il obéirait à un ordre visant à lancer une attaque militaire contre le Canada.
« Dans quelles circonstances obéiriez-vous à un ordre de lancer une opération militaire contre le Canada? », lui a demandé le reporter.
« Je trouve ce scénario absolument et totalement absurde », a répondu Paparo, visiblement pris au dépourvu. « J’obéis aux ordres du commandant en chef, mais il s’agit d’une question inutilement émotive. »
Il a ensuite ajouté que « le Canada est un proche allié » des États-Unis. Toutefois, la réponse n’a pas satisfait le journaliste, qui lui a fait remarquer qu’il n’avait pas répondu à sa question.
Paparo a commencé à répéter ses propos précédents avant d’ajouter : « Pourriez-vous aussi me demander quels sont mes plans d’attaque contre les Martiens? »
Le journaliste a poursuivi, rappelant qu’il s’agissait d’une « question sérieuse sur un enjeu sérieux », alors que le Canada fait régulièrement face à des « menaces d’Annexion » de la part du président Trump.
Donald Trump a répété à plusieurs reprises qu’il aimerait voir le Canada devenir le « 51e État » américain, affirmant même pendant les négociations commerciales que la population canadienne pourrait souhaiter un tel scénario. Le président américain a aussi évoqué l’idée d’annexer le Groenland et de « reprendre » le contrôle du canal de Panama.
Le 27 août dernier, le résident de la Maison-Blanche a pris le soin de signer un décret présidentiel pour changer, du côté américain, le nom du lac Ontario en lac d’Amérique.
- L'administration Trump se moque de l'armée canadienne et Mark Carney répond sèchement ›
- Record d’inscriptions dans l’armée canadienne en 30 ans : Voici quoi savoir - Narcity ›
- Donald Trump change le nom du lac Ontario pour « Lake America » dans un TikTok (VIDÉO) ›
- Donald Trump veut renommer ce grand lac canadien en « lac d'Amérique » ›
- Le lac Ontario devient officiellement «Lake America» aux États-Unis : Trump signe le décret ›