Fête du Travail 2026 : Voici tout ce qui est ouvert ou fermé au Québec
C'est le temps de bien planifier ton long week-end! 🚗
Le long week-end de la fête du Travail approche à grands pas, et il tombe cette année le lundi 7 septembre. Avant de planifier tes courses ou tes sorties, mieux vaut vérifier ce qui sera ouvert ou fermé, puisque c’est différent d’un commerce à l’autre.
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C’est la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux qui encadre ces fermetures partout dans la province.
Bonne nouvelle, par contre, pour les déplacements : les sociétés de transport en commun continuent de rouler ce jour-là, mais selon un horaire de fin de semaine ou de jour férié plutôt que l’horaire habituel. Les détails peuvent varier d’une municipalité à l’autre.
Ce qui est ouvert
- Les dépanneurs
- Les stations-service
- Les restaurants
- Les bars
- Les cinémas
- Espace pour la vie (Biodôme, Jardin botanique, Planétarium, Insectarium, Biosphère)
- Les pharmacies
- Les petits établissements d'alimentation de moins de 375 mètres carrés
- Les marchés publics
- La collecte des déchets et du recyclage
- Certaines bibliothèques
Ce qui est fermé
- Les centres commerciaux
- Les épiceries à grande surface
- La majorité des commerces
- Les banques et les caisses
- Les bureaux de Postes Canada
- Les centres de services fédéraux, provinciaux et municipaux (dont Passeport Canada)
- Les centres de service de la SAAQ
- Les succursales de la SQDC
- La plupart des succursales de la SAQ
- La majorité des musées
- Certaines bibliothèques
Bref, tu pourras toujours aller bruncher entre proches ou visiter les animaux au Biodôme ce lundi, mais tu devras attendre au lendemain pour faire ton épicerie ou passer à la banque.
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