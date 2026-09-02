Fête du Travail 2026 : Voici tout ce qui est ouvert ou fermé au Québec

C'est le temps de bien planifier ton long week-end! 🚗

Une affiche « ouvert ».

On t'a fait une liste d'établissements ouverts ou fermés lors de la fête du Travail 2026 au Québec.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Le long week-end de la fête du Travail approche à grands pas, et il tombe cette année le lundi 7 septembre. Avant de planifier tes courses ou tes sorties, mieux vaut vérifier ce qui sera ouvert ou fermé, puisque c’est différent d’un commerce à l’autre.

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C’est la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux qui encadre ces fermetures partout dans la province.

Bonne nouvelle, par contre, pour les déplacements : les sociétés de transport en commun continuent de rouler ce jour-là, mais selon un horaire de fin de semaine ou de jour férié plutôt que l’horaire habituel. Les détails peuvent varier d’une municipalité à l’autre.

Ce qui est ouvert

  • Les dépanneurs
  • Les stations-service
  • Les restaurants
  • Les bars
  • Les cinémas
  • Espace pour la vie (Biodôme, Jardin botanique, Planétarium, Insectarium, Biosphère)
  • Les pharmacies
  • Les petits établissements d'alimentation de moins de 375 mètres carrés
  • Les marchés publics
  • La collecte des déchets et du recyclage
  • Certaines bibliothèques

Ce qui est fermé

  • Les centres commerciaux
  • Les épiceries à grande surface
  • La majorité des commerces
  • Les banques et les caisses
  • Les bureaux de Postes Canada
  • Les centres de services fédéraux, provinciaux et municipaux (dont Passeport Canada)
  • Les centres de service de la SAAQ
  • Les succursales de la SQDC
  • La plupart des succursales de la SAQ
  • La majorité des musées
  • Certaines bibliothèques

Bref, tu pourras toujours aller bruncher entre proches ou visiter les animaux au Biodôme ce lundi, mais tu devras attendre au lendemain pour faire ton épicerie ou passer à la banque.


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Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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