Cette machine à café très populaire est à vendre à 48 % de rabais sur Amazon
Et une note de 4,4/5 selon les avis!
Il y a des achats qui font plus plaisir que d’autres, et une machine à café à près de 50 % de rabais entre facilement dans cette catégorie. Surtout quand ça veut dire que tu vas pouvoir te préparer ton café glacé ou ton espresso du matin sans faire un détour à ton spot du coin. En ce moment, la Nespresso Vertuo Pop+ Deluxe de Breville est affichée à 99 $ sur Amazon Canada, alors que son prix habituel est de 189 $.
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Ça représente 90 $ de moins, ou un rabais de 48 %. Et l’aubaine semble attirer l’attention : plus de 1 000 exemplaires ont été achetés au cours du dernier mois, selon le détaillant en ligne.
La machine Nespresso Vertuo Pop+ Deluxe de Breville affichée à 99 $ sur Amazon Canada.Amazon Canada
La machine obtient également une note moyenne de 4,4 étoiles sur 5 basée sur plus de 3 600 évaluations. Bref, elle a déjà trouvé sa place sur pas mal de comptoirs de cuisine.
Au-delà de son look noir mat et doré plutôt chic, la Vertuo Pop+ Deluxe mise surtout sur la simplicité. Tu insères une capsule Vertuo, tu appuies sur un bouton et la machine s'occupe du reste. Elle lit le code de la capsule afin d'ajuster automatiquement les paramètres nécessaires à la préparation du café.
Tu n'es pas non plus limité.e à la petite tasse d'espresso. Six formats sont proposés, du ristretto jusqu'au café Alto, en passant par l'espresso, le double espresso, le Gran Lungo et le grand café. La machine permet aussi de préparer du café de style Cold Brew, ce qui risque d'être particulièrement pratique si ton café glacé est une habitude qui survit bien au-delà de l'été.
Son temps de chauffe d'environ 30 secondes devrait aussi plaire aux personnes qui n'ont pas exactement envie d'attendre dix minutes avant leur première dose de caféine du matin. Le réservoir d'eau amovible de 1,1 L est installé sur le côté et le support à tasse peut être déplacé pour accueillir différents formats.
Autre détail plutôt moderne : la Vertuo Pop+ Deluxe peut se connecter au Wi-Fi et au Bluetooth afin de recevoir notamment les mises à jour logicielles de Nespresso.
La machine Nespresso Vertuo Pop+ Deluxe de Breville, avec des capsules.Amazon Canada
Du côté des commentaires, plusieurs personnes semblent particulièrement apprécier sa facilité d'utilisation et la qualité du café. Une cliente qui lui accorde cinq étoiles explique l'utiliser quotidiennement et souligne notamment son format compact, sa rapidité de chauffe et sa facilité d'entretien.
Tout n'est toutefois pas parfait. Deux commentaires à quatre étoiles soulèvent un même petit irritant : le bruit. Ça peut donc être un détail à considérer si tu prépares ton café à 6 h alors que toute la maisonnée dort encore.
Le coût des capsules Vertuo est également soulevé dans les évaluations. Une cliente satisfaite de la machine lui retire une étoile parce qu'elle trouve les capsules dispendieuses comparativement à celles de la gamme Nespresso Original.
À 99 $ plutôt que 189 $, le rabais demeure tout de même assez important pour celles et ceux qui avaient déjà une Nespresso dans leur mire.
Machine Nespresso Vertuo Pop+ Deluxe de Breville
Prix : Actuellement en solde à 99 $ (Prix régulier : 189 $)
C'est ici pour acheter le produit sur le site d'Amazon Canada
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