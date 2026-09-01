Rappels d'aliments importants : Ces 48 produits sont visés au Québec
Du congélateur au garde-manger, fais le tour pour éviter des complications. 😳
L'été tire à sa fin, mais les rappels alimentaires au Québec, eux, ne ralentissent pas. Depuis le début du mois d'août 2026, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a passé les tablettes d'épicerie au peigne fin, retirant du marché tout un éventail de produits, des chocolats aux charcuteries en passant par les épices et les plats surgelés.
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En tout, ce sont douze avis distincts qui touchent 48 produits différents une fois que l'on compte chaque format et chaque saveur visés, pas juste le nombre de rappels. Certains dossiers, comme ceux de Coaticook, de Wu Xian Zhai et de Salem Foods, s'ajoutent même à des avis précédents qui viennent d'être élargis.
Allergènes non déclarés, bactéries comme la Listeria monocytogenes et la E. coli, moisissures : les raisons varient, mais le réflexe reste le même. Voici les produits alimentaires à surveiller avant ta prochaine épicerie.
Burgers de poulet à 100% écrasés de marque Compliments
Les burgers de poulet à 100% écrasés de marque Compliments sont rappelés au Canada.
Un dossier qui revient nous hanter. Les burgers de poulet à 100% écrasés de marque Compliments (680 g, 8 x 85 g) avaient déjà fait l'objet d'un rappel le 6 août, pour un seul lot précis (MA 2027-JA-06, lot 00099193) en raison de la présence non déclarée d'œufs. Le 31 août, l'ACIA a élargi l'avis : ce sont maintenant tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas cet allergène qui sont visés, pas seulement ce lot-là.
Distribué à l'échelle nationale par Leadbetter Foods Inc., le produit fait l'objet d'un rappel de classe 2, un risque modéré, mais qui peut tout de même causer une réaction sérieuse chez les personnes allergiques aux œufs.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Tartinades pistache matcha et amande cardamome de marque allo simonne
L'entreprise québécoise Allo Simonne n'en est pas à son premier rappel cette année, mais cette fois, ce n'est pas un allergène qui est en cause. Les tartinades pistache matcha (code 12-104-26 MA/BB 10/27) et amande cardamome (code 7-104-26 MA/BB 10/27), toutes deux en format de 220 g, pourraient contenir des morceaux de verre.
Les produits ont été distribués en ligne, en Colombie-Britannique et au Québec, et rappelés le 27 août. Tu ferais donc mieux de vérifier tes petits pots avant de manger tes toasts.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Saucisses sur bâtonnets de marque Compliments et de marque Selection
Des saucisses sur bâtonnets de deux marques sont rappelées au Québec.
Avant de savourer un petit Pogo, tu ferais mieux de faire une petite vérification. Ce classique du congélateur pourrait être contaminé par la Listeria monocytogenes. Deux produits sont visés, tous deux marqués du code MA 2027 AU 03, lot 21526 : les saucisses sur bâtonnets de marque Compliments (1,35 kg) et la saucisse sur bâtonnet au poulet et au porc de marque Selection (1,5 kg).
L'entreprise O Mets Chinois est responsable du retrait de ces produits, distribués au Québec.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Mélange de la mer de marque Kim Phat
Le Mélange de la mer de Kim Phat est rappelé au Québec.
Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Un cocktail d'allergènes cette fois-ci. Le Mélange de la mer de 500 g de marque Kim Phat, vendu au Québec, contiendrait des œufs, du poisson, du soja et du blé qui n'apparaissent nulle part sur l'étiquette. Le lot visé porte la mention « Production Date: 25/08/16, Best Before Date: 27/08/15 », sous le CUP 6 28790 00196 2.
Ce rappel découle d'une plainte, et il s'agit d'un rappel de classe 1, le niveau le plus sérieux. Pour les personnes allergiques ou atteintes de la maladie cœliaque, la consommation peut entraîner une réaction grave, voire mortelle. Aucune réaction n'a toutefois été signalée jusqu'à présent.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Bœuf végétarien et « tofu conservé » de marque Wu Xian Zhai
Le bœuf végétarien et le tofu conservé de Wu Xian Zhai sont visés par un rappel.
Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Le dossier Wu Xian Zhai vient de s'élargir. Quatre produits (108 g chacun) sont maintenant visés : le bœuf végétarien saveur cinq épices, le bœuf végétarien saveur engourdie et épicée, ainsi que deux versions de « tofu conservé ». Le problème : du blé jamais déclaré sur l'étiquette.
Distribués en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Québec et en Saskatchewan, ces produits font l'objet d'un rappel de classe 1. Ce dossier est aussi lié à deux autres avis touchant des collations de soja de la même marque, alors mieux vaut vérifier l'ensemble de tes achats Wu Xian Zhai.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Croissants Alfa
Les croissants Alfa vendus au Costco sont rappelés.Costco
Un petit-déjeuner à retirer du congélateur. Trois saveurs de croissants signées Alfa pourraient contenir des moisissures : celui fourré à la crème de cacao, celui à la crème vanille, et le double fourré confiture de fraise et crème vanille (4 x 6 x 75 g chacun). Plusieurs lots sont visés selon la saveur, avec des dates de péremption s'échelonnant entre le 23 septembre et le 15 octobre.
Distribués partout au pays par MFG Distribution Inc., ces produits ne doivent pas être consommés, vendus, servis ou distribués.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Fromages cheddar blancs de marque CoaticookDe nombreux fromages cheddar de la marque Coaticook sont rappel\u00e9s au Qu\u00e9bec.
Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Après un premier rappel touchant une trentaine de formats de son cheddar blanc en juillet, la Laiterie de Coaticook Limitée élargit son dossier : c'est maintenant son cheddar en grains blanc congelé, en format de 2 kg, qui est retiré du marché. Le produit porte le code de fabrication 22JL26 et une date de péremption du 20 janvier 2028.
En cause, encore une fois : la Listeria monocytogenes, une bactérie qui ne se voit pas et ne se sent pas nécessairement, mais qui peut causer vomissements, fièvre persistante et raideur de la nuque. Les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées sont particulièrement à risque.
Distribué au Québec, ce produit fait l'objet d'un rappel de classe 1, réservé aux situations où la consommation pourrait entraîner des conséquences graves, voire la mort.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Divers produits en pot de marque Salem Foods
Des mélanges d'épices de marque Salem Foods font l'objet d'un rappel national.
Agence canadienne d'inspection des aliments
Le dossier Salem Foods continue de s'élargir. Dix-sept produits sont maintenant touchés : romarin, menthe verte, graines d'aneth, de fenouil, d'anis, noires, de clou de girofle, de coriandre, de cumin et de fenugrec, acide citrique, encens, cardamome verte, coloration kunafa, mahaleb, mastic et même des « sprinkles » arc-en-ciel. Tous contiennent du blé, de la moutarde et du sésame non déclarés.
Distribués en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Québec et en Saskatchewan, mieux vaut vérifier ton tiroir à épices si tu en as de cette marque. Vu le nombre de formats visés, assure-toi de comparer chaque pot avec la liste officielle.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Produits de viande de marque Clément le Gourmand
Trois produits de charcuterie fine de Clément le Gourmand sont rappelés au Québec.
Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
La listeria frappe encore, cette fois chez Clément le Gourmand. Le pâté de campagne, la mousse de foie de canard au porto et le pâté de foie au cognac (150 g chacun), tous marqués du code de lot 2026SE18 00003, pourraient être contaminés par la Listeria monocytogenes.
Cette bactérie ne se voit pas et ne se sent pas nécessairement, mais elle peut causer vomissements, fièvre persistante, douleurs musculaires et raideur de la nuque. Les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées sont particulièrement à risque. Distribués au Québec, ces produits ont fait l'objet d'analyses par l'ACIA. Aucun cas de maladie n'a été signalé jusqu'à présent.
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Tahina et Halva de marque Mounit el Bait
Sept produits de la marque Mounit el Bait sont visés par un rappel pour cause d'arachides.
Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Sept produits sont dans la mire cette fois : la tahina (454 g) et six variétés de halva (plaine, pistaches, chocolat, en formats de 454 g et 908 g). Le problème est le même partout : des arachides qui ne figurent pas sur l'étiquette. Tous les codes non conformes sont visés.
Distribués au Manitoba, en Ontario et au Québec par Golden Gate Inc., ces produits ne doivent pas être consommés. Tu peux les jeter ou les rapporter au magasin où tu les as achetés.
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Soufflés et grignotines de maïs cheddar à base de plantes de marque PC Biologique et Frankie's Organic
Les Soufflés et grignotines de maïs cheddar à base de plantes de marque PC Biologique et Frankie's Organic font l'objet d'un rappel.
Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
L'ACIA a émis le 8 août 2026 un rappel national de soufflés et grignotines de maïs cheddar à base de plantes des marques PC Biologique et Frankie's Organic, en raison de la présence non déclarée de lait.
Cinq produits sont concernés : les soufflés de maïs cuits au four cheddar à base de plantes de PC Biologique (142 g et 336 g), la version cheddar et jalapeno (142 g), les grignotines au maïs cuites au four cheddar à base de plantes (142 g), ainsi que les soufflés à base de plantes Cheddar végétalien de Frankie's Organic (113 g). Distribués partout au pays, chacun avec ses propres codes de lot et dates.
Le rappel a été déclenché par l'entreprise elle-même après que des réactions liées à la consommation des produits ont été signalées. Pour les personnes allergiques ou intolérantes au lait, l'ingestion peut entraîner une réaction grave, voire mortelle.
Si tu en as chez toi, ne les consomme pas. Jette-les ou rapporte-les au point de vente.
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Chocolats Kisses au lait crémeux de marque Hershey'sDeux formats de chocolats au lait de type Kisses de Hershey\u2019s sont vis\u00e9s par un rappel national. Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Direction le garde-manger pour celui-ci. L'Agence canadienne d'inspection des aliments mène un rappel national de chocolats Kisses au lait crémeux de marque Hershey's, distribués partout au pays.
Le rappel a été déclenché le 1er août par Hershey Canada Inc. elle-même, après qu'une réaction liée à la consommation des produits a été signalée. Le problème : ces chocolats pourraient contenir des amandes non indiquées sur l'emballage, un risque sérieux pour les personnes allergiques ou sensibles à cette noix.
Deux formats sont visés, tous deux avec la date de péremption du 1er juin 2027 (2027 JN 01) : le sac de 104 g (CUP 0 56600 62076 6) et celui de 200 g (CUP 0 56600 20203 0), chacun avec une dizaine de codes de lot différents. Les produits ont été distribués entre le 6 mai et le 28 juillet 2026.
Si tu es allergique ou sensible aux noix, ne consomme surtout pas ces chocolats. Même sans allergie, mieux vaut vérifier tes sacs à la maison : si les codes correspondent, jette-les ou rapporte-les au magasin. L'ACIA précise que son enquête se poursuit et pourrait mener à d'autres rappels.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
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