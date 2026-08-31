Rappels importants chez Winners - HomeSense : 2 produits présentent un risque d’incendie
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Si tu magasines chez Winners, HomeSense ou Marshalls, tu ferais mieux de surveiller tes récents achats. Deux produits vendus chez ces détaillants à rabais font l'objet d'un rappel de Santé Canada en raison de risques d'incendie et de brûlures. Le point commun entre les deux? Une batterie au lithium-ion qui peut surchauffer.
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Les articles apparaissent d'ailleurs dans la liste des rappels des détaillants, et dans les deux cas, le gouvernement demande de cesser immédiatement d'utiliser le produit. Attention, par contre : la façon d'obtenir une compensation n'est pas la même pour les deux. Voici ce qu'il faut savoir.
Rappel de batteries externes MagSafe XO Poppy
Des batteries externes XO Poppy de 5 000 mAh, compatibles MagSafe, vendues dans les magasins de TJX Canada Santé Canada
Le rappel le plus récent, publié le 26 août 2026, vise les batteries externes XO Poppy compatibles MagSafe de 5 000 mAh, offertes en plusieurs couleurs et motifs. Un câble de recharge USB-C était inclus dans l'emballage.
Selon l'avis du gouvernement, « la batterie lithium-ion de la batterie externe peut surchauffer et fondre au niveau du port pendant la recharge, ce qui présente des risques d'incendie et de brûlures ».
Pas moins de 30 000 unités ont été vendues au pays, entre mai 2024 et mars 2026. Le numéro de modèle est la seule façon de savoir si ta batterie fait partie du lot rappelé. Voici la liste complète :
- PBK5M-DB1
- PBK5M-F10
- PY PBK5MWN-BLS
- PY-PBK5M-B01
- PY-PBK5M-BF2
- PY-PBK5M-BW8
- PY-PBK5M-CH1
- PY-PBK5M-CO4
- PY-PBK5M-EY2
- PY-PBK5M-F10
- PY-PBK5M-F12
- PY-PBK5M-FL8
- PY-PBK5M-GVF
- PY-PBK5M-HPO
- PY-PBK5M-LM4
- PY-PBK5M-R04
- PY-PBK5M-SC1
- PY-PBK5M-T01
- PY-PBK5M-T04
- PY-PBK5M-T07
- PY-PBK5MAWN-BLU
- PY-PBK5MAWN-ORN
- PY-PBK5MB-HEM
- PY-PBK5MB-SLV
- PY-PBK5MBC-LP1
- PY-PBK5MH-T06
- PY-PBK5MWN-BW1
- PY-PBK5MWN-CH1
- PY-PBK5MWN-CO5
- PY-PBK5MWN-VD3
Si tu en as une, tu dois arrêter de l'utiliser tout de suite et te rendre dans n'importe quel magasin Winners, HomeSense ou Marshalls pour obtenir un remboursement. Tu peux aussi joindre TJX Canada au 1-800-646-9466, de 9 h à 17 h (HNE), du lundi au vendredi.
Toutes les informations sur le rappel des batteries externes XO Poppy
Rappel d'aspirateurs sans fil Rowenta X-Force Flex
Des aspirateurs sans fil Rowenta vendus dans les magasins de TJX Canada. Santé Canada
Toujours en raison d'un problème de batterie, des aspirateurs sans fil Rowenta ont aussi été rappelés cet été, le 8 juillet 2026, par Santé Canada. L'avis a été partagé au mois d'août sur le site de Winners. L'appareil, vendu en rouge, noir et argent, est muni d'une batterie au lithium-ion logée directement dans la poignée.
Deux modèles sont concernés : le X-Force Flex 14.60 Animal (numéro de modèle RH99A2U1) et le X-Force Flex 15.60 Animal (numéro de modèle RH99F2U1). La batterie visée, une Versatile X-Force, porte le numéro de modèle ZR0097U2 avec un code de date commençant par 23 ou 24. Elle était vendue séparément ou avec l'aspirateur.
Le problème : la batterie « peut surchauffer et s'enflammer, ce qui présente un risque de blessures graves dues à un incendie et à des brûlures », indique Santé Canada.
Ici, le rappel est beaucoup plus petit : 550 unités ont été vendues au Canada, entre décembre 2023 et juin 2026.
Contrairement aux batteries externes, il n'y a pas de remboursement en magasin dans ce cas-ci. Tu dois cesser d'utiliser ton aspirateur et communiquer avec Rowenta Canada pour obtenir une batterie de remplacement, au 1-800-418-3325, de 8 h 30 à 17 h (HE), du lundi au vendredi. La marque a aussi mis en ligne une page dédiée au rappel.
Toutes les informations sur le rappel des aspirateurs sans fil Rowenta
Ce qu'il faut retenir
Dans les deux cas, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner un produit rappelé au Canada. Donc, pas question de mettre ton aspirateur sur Marketplace.
Si tu as vécu un incident avec un de ces produits, tu peux le signaler à Santé Canada en remplissant le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation.
Ce ne sont pas les seuls appareils du genre à avoir été retirés des tablettes de Winners récemment. Cet été, TJX Canada a également procédé au rappel de produits Thermos et d'accessoires pour nettoyeurs à vapeur Steam Shot de BISSELL.
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