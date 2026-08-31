14 produits ménagers populaires qui coûtent moins cher au Dollarama qu’au Tigre Géant
Faire le ménage n’est déjà pas excitant, alors pas question que ça te ruine en plus. 👀🫣
Les produits ménagers font partie de ces achats qu’on doit refaire régulièrement et quelques dollars de différence peuvent finir par peser sur le budget. Dollarama peut justement réserver de bonnes surprises de ce côté. C’est pourquoi on a comparé le populaire magasin d’aubaines à un de ses concurrents : Tigre Géant.
À lire également : 19 trouvailles à 5 $ ou moins chez Dollarama parfaites pour organiser ton chez-toi
Nettoyants, sacs à ordures, produits pour la lessive ou encore accessoires pour la maison : plusieurs essentiels du quotidien se retrouvent dans les deux chaînes, mais pas nécessairement au même prix. Et même si l’écart semble parfois minime pour un seul article, la différence peut rapidement devenir plus intéressante lorsqu’on remplit son panier.
On a donc comparé la facture pour plusieurs produits ménagers populaires vendus chez Dollarama et Tigre Géant afin de voir où il est possible d’économiser. Pour rendre la comparaison la plus juste possible, on tient compte des formats et des quantités, et on mise sur des articles comparables lorsqu’ils ne sont pas parfaitement identiques.
Dans ce type de magasin d'aubaines, il faut toutefois garder en tête que l’inventaire peut varier d’une succursale à l’autre. Les produits repérés ne sont donc pas nécessairement offerts partout ni garantis d’être encore sur les tablettes au moment de ta visite. Garde l'oeil ouvert!
Tampons S.O.S. de Clorox
Les tampons S.O.S. de Clorox en vente au Dollarama et au Tigre Géant.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Tigre Géant
Prix au Dollarama : 2,25 $ pour dix tampons
Prix au Tigre Géant : 3,47 $ pour dix tampons
Quand une casserole brûlée ou une plaque de cuisson demande un peu plus d’huile de coude, les tampons S.O.S. peuvent vite devenir le genre d’essentiel qu’on veut sous l’évier. Ici, pas besoin de jongler avec les formats : les deux détaillants proposent exactement la même quantité. La boîte de dix tampons S.O.S. de Clorox est affichée à 2,25 $ au Dollarama, contre 3,47 $ chez Tigre Géant. En choisissant le magasin à bas prix, tu épargnes 1,22 $, soit environ 35 %, pour exactement le même article.
Nettoyant multi-surface Pine-Sol
Le nettoyant multi-surface Pine-Sol en vente au Dollarama et au Tigre Géant.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Tigre Géant
Prix au Dollarama : 3,25 $ pour 828 ml
Prix au Tigre Géant : 6,27 $ pour 828 ml
Voilà une différence difficile à ignorer. Le nettoyant multi-surface Pine-Sol original de 828 ml est affiché à 6,27 $ chez Tigre Géant, alors que le même produit coûte 3,25 $ au Dollo. C’est 3,02 $ de moins sur une seule bouteille, soit une économie d’environ 48 %.
Nettoyant javellisant de Comet
Le nettoyant javellisant de Comet en vente au Dollarama et au Tigre Géant.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Tigre Géant
Prix au Dollarama : 1,50 $ pour 600 g
Prix au Tigre Géant : 1,37 $ pour 400 g
Pour récurer l’évier, la baignoire ou d’autres surfaces qui ont besoin d’un bon nettoyage, ce type de poudre est un essentiel à garder sous la main. Chez Tigre Géant, le nettoyant avec javellisant Comet est offert à 1,37 $ pour 400 g, soit environ 0,34 $ par 100 g. Au Dollarama, le format de 600 g est vendu 1,50 $, ce qui revient à seulement 0,25 $ par 100 g. À quantité égale, tu déboursera 27 % moins d'argent pour te le procurer au magasin du dollar.
Lingettes désinfectantes Lysol
Les lingettes désinfectantes Lysol en vente au Dollarama et au Tigre Géant.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Tigre Géant
Prix au Dollarama : 5 $ pour 75 lingettes humides
Prix au Tigre Géant : 6,47 $ pour 75 lingettes humides
Pour nettoyer rapidement le comptoir, la table ou les surfaces qu’on touche souvent, les lingettes désinfectantes sont toujours pratiques à avoir sous la main. L’enseigne du tigre vend son paquet de 75 lingettes de la marque Lysol à odeur d'agrumes à 6,47 $, tandis que le même nombre de lingettes coûte 5 $ au magasin du dollar, cette fois dans le parfum linge frais. Si l’odeur t’importe peu, l’enseigne jaune et verte te permet donc de sauver 1,47 $, soit près de 23 %.
Vaporisateur désinfectant Lysol
Le vaporisateur désinfectant Lysol en vente au Dollarama et au Tigre Géant.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Tigre Géant
Prix au Dollarama : 4,50 $ pour 350 g
Prix au Tigre Géant : 6,47 $ pour 350 g
Les lingettes ne sont pas les seuls produits Lysol offerts à meilleur tarif au Dollarama. Ici, le format et la marque sont identiques, mais l’écart de prix est loin d’être négligeable. Le Tigre Géant affiche le vaporisateur désinfectant de 350 ml au parfum linge frais à 6,47 $, alors que le magasin du dollar propose une version mangue et hibiscus à 4,50 $. À moins d’avoir une préférence marquée pour une odeur en particulier, tu peux épargner 1,97 $, donc environ 30 %, en allant au Dollo.
Lingettes Mop & Go de Swiffer
Les lingettes Mop & Go de Swiffer en vente au Dollarama et au Tigre Géant.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Tigre Géant
Prix au Dollarama : 5 $ pour dix linges humides
Prix au Tigre Géant : 7,97 $ pour douze linges humides
Même si les deux versions ne sont pas tout à fait identiques, le calcul à l’unité donne l’avantage au Dollarama. Les dix linges humides Swiffer Gain ultra résistants y reviennent à 0,50 $ chacun, tandis que le paquet de douze à odeur fraîche vendu chez le concurrent se détaille à environ 0,66 $ par linge. On parle donc d'une épargne de près de 25 % à l’unité.
Détachant pour la lessive Resolve
Le détachant pour la lessive Resolve en vente au Dollarama et au Tigre Géant.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Tigre Géant
Prix au Dollarama : 3,50 $ pour 650 ml
Prix au Tigre Géant : 6,47 $ pour 946 ml
Entre les vêtements des enfants, les dégâts de repas et les taches qui apparaissent on ne sait trop comment, un bon détachant peut vite devenir un incontournable dans la salle de lavage. Le Resolve Original est affiché à 6,47 $ pour 946 ml chez Tigre Géant, soit environ 0,68 $ par 100 ml. De son côté, le format de 650 ml offert à 3,50 $ chez la bannière verte et jaune revient à environ 0,54 $ par 100 ml. Une fois les formats ramenés à la même quantité, Dollarama l’emporte avec un coût environ 21 % plus bas.
Détergent à lessive Old Dutch
Le détergent à lessive Old Dutch en vente au Dollarama et au Tigre Géant.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Tigre Géant
Prix au Dollarama : 3,75 $ pour deux litres
Prix au Tigre Géant : 4,49 $ pour deux litres
Quand les brassées s’enchaînent semaine après semaine, même une petite différence sur le coût du détergent finit par compter. Ici, pas besoin de sortir la calculatrice pour comparer les formats : les deux bouteilles contiennent deux litres. Le Old Dutch Absolute Clean brise matinale est vendu 4,49 $ chez Tigre Géant, contre 3,75 $ à la bannière jaune et verte. En choisissant Dollarama, tu économises donc 0,74 $ par bouteille, soit environ 16 %.
Détergent à lessive Arctic Power
Le détergent à lessive Arctic Power en vente au Dollarama et au Tigre Géant.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Tigre Géant
Prix au Dollarama : 4 $ pour 1,89 L
Prix au Tigre Géant : 6,99 $ pour 1,8 L
Voilà un autre écart sur du détergent qui vaut particulièrement la peine d’être souligné. Le détersif Arctic Power Magie du Printemps de 1,8 L est vendu 6,99 $ chez Tigre Géant, tandis que Dollarama propose 90 ml de plus pour seulement 4 $. En plus de repartir avec un format légèrement plus généreux, tu débourses 2,99 $ de moins. Une fois les prix ramenés au litre, la bannière verte et jaune est environ 45 % moins chère.
Nettoyant Windex
Le nettoyant Windex en vente au Dollarama et au Tigre Géant.
Claudia Chrétien | Narcity Québec,Tigre Géant
Prix au Dollarama : 4 $ pour 630 ml
Prix au Tigre Géant: 5,97 $ pour 765 ml
Inutile de présenter Windex : ce classique du ménage se retrouve dans de nombreux foyers québécois. Chez Tigre Géant, la bouteille de 765 ml est vendue 5,97 $, soit environ 0,78 $ par 100 ml. Du côté du Dollo, le format de 630 ml est affiché à 4 $, ce qui équivaut à environ 0,63 $ par 100 ml. Le contenant est plus petit, certes, mais le calcul au volume penche encore en faveur de Dollarama, avec une facture environ 19 % plus basse.
Détergent à lessive Gain
Le détergent à lessive Gain en vente au Dollarama et au Tigre Géant.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Tigre Géant
Prix au Dollarama : 4,75 $ pour 1,03 L
Prix au Tigre Géant : 7,99 $ pour 1,24 L
Les parfums diffèrent, mais l’écart au volume demeure assez marqué pour retenir l’attention. Chez Tigre Géant, le Gain original de 1,24 L coûte 7,99 $, soit environ 0,64 $ par 100 ml. Au Dollarama, la bouteille de 1,03 L au parfum éclat floral est vendue 4,75 $, ce qui revient à environ 0,46 $ par 100 ml. Une fois le prix ramené à 100 ml, le Dollo prend l’avantage avec une économie d’environ 29 %.
Assainisseur d'air Febreze
L' assainisseur d'air Febreze en vente au Dollarama et au Tigre Géant.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Tigre Géant
Prix au Dollarama : 4 $ pour 230 g
Prix au Tigre Géant : 4,47 $ pour 230 g
Pour rafraîchir rapidement une pièce, ce type de vaporisateur est particulièrement populaire. Le Febreze de 230 g coûte 4,47 $ chez Tigre Géant, contre 4 $ au Dollarama. L’écart est plus discret que pour d’autres trouvailles de la liste, mais le Dollo reste gagnant avec 0,47 $ de moins par bouteille, soit environ 11 %.
Assainisseur d'air pour salle de bain Febreze
L' assainisseur d'air pour salle de bain Febreze en vente au Dollarama et au Tigre Géant.
Claudia Chrétien | Narcity Québec,Tigre Géant
Prix au Dollarama : 4,25 $ pour 7,5 ml
Prix au Tigre Géant : 4,47 $ pour 7,5 ml
Dans la salle de bain aussi, quelques sous de différence peuvent finir par compter lorsqu’on rachète régulièrement les mêmes essentiels. L’assainisseur d’air Febreze de 7,5 ml coûte 4,47 $ chez Tigre Géant, contre 4,25 $ au Dollarama. L’écart reste minime, mais la bannière verte et jaune demeure la plus avantageuse avec 0,22 $ de moins. C'est avec des cennes qu'on fait des piasses, comme on dit!
Nettoyant désinfectant Scrub Free
Le désinfectant Scrub Free en vente au Dollarama et au Tigre Géant.
Claudia Chrétien | Narcity Québec,Tigre Géant
Prix au Dollarama : 4 $ pour 950 ml
Prix au Tigre Géant: 4,25 $ pour 950 ml
Pour les surfaces qui demandent un nettoyage un peu plus costaud, le nettoyant Scrub Free avec eau de Javel peut facilement trouver sa place parmi les essentiels gardés sous l’évier. Le format de 950 ml coûte 4,25 $ chez Tigre Géant, contre 4 $ au Dollo. Comme la quantité est identique, la comparaison est simple : Dollarama te fait économiser 0,25 $, soit environ 6 %.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
- 16 choses que je n'achèterai plus JAMAIS au Dollarama, même si c'est vraiment pas cher ›
- Les 17 meilleures trouvailles au Dollarama actuellement selon les « accros du Dollo » ›
- 14 trouvailles et nouveautés coup de coeur du Dollarama à moins de 5 $ ce mois-ci ›
- 19 trouvailles à 5 $ ou moins chez Dollarama parfaites pour organiser ton chez-toi ›