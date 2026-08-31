6 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter pour 0 $ en septembre 2026
Après un été plein de dépenses, voici des sorties gratuites!
Quand le mois de septembre arrive, l'envie de reprendre un peu la routine se fait aussi sentir, mais ça ne veut pas dire que les sorties doivent disparaitre. Que tu sois du genre à analyser chaque œuvre pendant de longues minutes ou à te promener d'une salle à l'autre au gré de tes coups de cœur, plusieurs musées, galeries et espaces culturels de Montréal peuvent se visiter gratuitement.
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Entre des expositions en plein air, des œuvres contemporaines, des plongées dans l'histoire de Montréal, des univers artistiques colorés et même un musée consacré à plus de 200 ans d'histoire, les options sont assez variées pour te concocter une sortie culturelle selon tes goûts.
Regarde! 2026-2027 - Plusieurs artistes
Gratuit : Du 1er septembre 2026 au 31 août 2027
Heures d'ouverture : Tous les jours
Adresse : Rue Ontario E., entre les rues Saint-Hubert et Lespérance, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pas besoin d'entrer dans un musée pour faire le plein d'art avec cette exposition qui s'installe directement dans les rues de Montréal. Pour sa 6e édition, Regarde! réunit 44 œuvres à découvrir en te promenant sur la rue Ontario Est. Elles se cachent un peu partout sur le parcours : dans des vitrines, sur des murs, des structures installées sur les trottoirs et même des écrans au parc des Faubourgs. Tu peux simplement suivre l'itinéraire à ton rythme ou opter pour une visite guidée gratuite.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
D'espace et de couleur – Denis Juneau
Gratuit : Du 9 septembre au 24 octobre 2026
Heures d'ouverture : Du mardi au vendredi de 10 h à 17 h, le samedi de 10 h à 17 h (horaire d'été)
Adresse : Galerie Simon Blais - 5420, boul. Saint-Laurent, local 100, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour souligner le centenaire de Denis Juneau, cette exposition rassemble une trentaine de ses œuvres, sculptures et pendules réalisées au fil de plus de 60 ans de carrière. Tu pourras voir comment son style a évolué entre 1949 et 2010, tout en retrouvant les couleurs, les formes et les jeux de mouvement qui occupent une place importante dans son travail. Peintures, dessins et œuvres sur papier permettent de découvrir différentes facettes de cet artiste reconnu pour sa contribution à l'abstraction géométrique au Québec.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Les espaces de frontière – Gabi Lacoste, María Claudia Quijano et Sabina Gámez
Gratuit : Du 2 septembre au 25 octobre 2026
Heures d'ouverture : Du mercredi au vendredi de 13 h à 18 h, le samedi et le dimanche de 13 h à 17 h
Adresse : Maison de la culture de Parc-Extension – 421, rue Saint-Roch, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Présentée dans le cadre du Festival LatinArte, cette exposition rassemble le travail de trois artistes autour d'un thème qui touche beaucoup de gens : les frontières et ce qu'elles représentent dans nos vies. Au-delà des lignes qui séparent les pays, les œuvres s'intéressent aux déplacements, au sentiment d'appartenance et aux différentes identités qui peuvent se créer lorsqu'on vit entre plusieurs cultures et territoires. Une expo qui aborde un sujet complexe d'une manière artistique et qui invite à réfléchir à notre propre rapport aux lieux et aux autres.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Surcharge – Benz Debrosse
Gratuit : Du 16 septembre au 13 décembre 2026
Heures d'ouverture : Du mercredi au dimanche de 13 h à 17 h
Adresse : Maison de la culture Maisonneuve – 4200, rue Ontario E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avec Surcharge, l'artiste Benz Debrosse t'invite dans un univers coloré et rempli de détails où sculptures, installations, textures et objets récupérés se côtoient. Inspirée notamment par l'afrofuturisme et la neurodivergence, l'exposition transforme le sentiment d'avoir mille pensées en même temps en une expérience artistique. Les œuvres abordent entre autres l'identité, le sentiment de décalage et les différentes facettes de soi que l'on montre ou que l'on garde cachées. Une expo qui sort de l'ordinaire et où le chaos devient carrément une source de création.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Musée des beaux-arts de Montréal
Gratuit :
- Le premier dimanche de chaque mois (les collections seulement)
- Les Samedis matin en famille BMO : L’accès gratuit est offert aux familles (un ou deux adultes avec au moins un enfant de 17 ans ou moins) entre 10 h et 13 h. Valable pour tous les pavillons et expositions, à l'exception de la grande exposition.
- Les Mardis matin 65 ans et plus : L’accès gratuit est offert aux personnes de 65 ans et plus. Il permet de visiter les différents pavillons du Musée et les expositions à l’affiche, à l’exception de la grande exposition.
- En tout temps pour les personnes de 25 ans et moins, les membres des communautés autochtones ainsi que les personnes avec un handicap et celles qui les accompagnent
Heures d'ouverture : Du mardi au dimanche de 10 h à 17 h, avec une fermeture plus tardive à 21 h le mercredi
Adresse : 1380, rue Sherbrooke O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Plusieurs expositions temporaires te permettent de découvrir des univers complètement différents pendant ta visite au Musée des beaux-arts de Montréal. Entre Quand la parole se fait douce de Keerat Kaur, Soleils levants : l’art des Confédérations des fleuves et des grands lacs, ou encore En piste! Les sports inspirent l’art, il y en a pour tous les goûts. Tu peux aussi parcourir certaines collections permanentes du musée, selon ce qui est accessible au moment de ta visite. Attention toutefois : les journées ou programmes de gratuité ne donnent pas nécessairement accès à toutes les expositions et collections, alors mieux vaut vérifier ce qui est inclus avant de te déplacer.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Musée de la Banque de Montréal
Gratuit : En tout temps
Heures d'ouverture : Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h
Adresse : 129, rue Saint-Jacques, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour une petite dose d’histoire en plein Vieux-Port, tu peux faire un arrêt au Musée de la Banque de Montréal, aménagé au siège social de BMO. La visite est gratuite et te permet de remonter le temps grâce à des documents, des photos, des pièces de monnaie, des objets d’époque et même une collection de tirelires mécaniques. Le parcours retrace ainsi plus de deux siècles d’histoire bancaire au pays, depuis la fondation de la Banque de Montréal en 1817. Comme le musée est ouvert en semaine, ça peut facilement devenir un petit détour culturel à ajouter à une journée dans le Vieux-Montréal.
Accessibilité : Toilettes accessibles aux personnes en fauteuil roulant
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