Un énorme festival de bouffe mexicaine avec 125 sortes de tacos débarque à Montréal

Téquilas, mezcals, mets variés décadents et spectacles : ça va être toute une fiesta! 🌮💃

Des personnes au Taco Fest. Droite : Plusieurs variétés de tacos.

Le Taco Fest débarque au Vieux-Port de Montréal en septembre.

@tacofestmtl | Instagram
Rédactrice en chef

Pas besoin de t'envoler pour le Mexique pour faire la fiesta comme il se doit et te régaler de bons petits plats épicés (à ton goût)! Si l'idée de déguster des tacos, de la téquila, du mezcal et plus encore dans une ambiance festive sous le soleil te fait rêver, inscris le long week-end du 5 au 7 septembre dans ton agenda. Le Taco Fest, l'un des plus importants festivals consacrés à la cuisine mexicaine au pays, rien de moins, sera de retour à Montréal, et c'est la manière parfaite de profiter du congé de la fête du Travail.

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Pendant trois jours, le Quai de l'Horloge du Vieux-Port se transformera en immense fête latine, où quelque 20 000 personnes sont attendues. Au menu : plus de 125 créations de tacos, des classiques authentiques aux versions complètement réinventées à toutes les sauces (littéralement). Ajoute à ça une belle carte de cocktails et de spiritueux d'agave, et tu as pas mal tout ce qu'il faut pour clore l'été en grand.

Côté programmation, il n'y a pas juste de la bouffe : des prestations musicales et des activités variées sont aussi prévues, tout comme un vote du public pour couronner le meilleur taco du festival. Le fameux trophée est en jeu, et disons que la compétition est prise au sérieux. Tu vas donc avoir la meilleure « excuse » pour goûter à tous les tacos! Qu'est-ce qu'on ne ferait pas au nom de la réputation de la scène gastronomique montréalaise?

Les restaurants présents au Taco Fest de Montréal en 2026

Une quinzaine de restaurants et de commerces gourmands ont déjà confirmé leur présence pour cette édition :

  • Alma Latina Marché
  • Dope As Duck
  • Grillades Argentines
  • La Cabane à Chichis
  • La Selva
  • L'Estancia
  • L'Île du Taco
  • Los TNT Tacos
  • Master Taco
  • MichoaCanada Crémerie
  • Monsieur Mixiote
  • Restaurant La Chona
  • Restaurant Le 514
  • Señorita Paletas
  • Tamarindo Floreado
  • Tulum Restaurant Bar

Les billets pour l'édition 2026 coûtent à partir de 14,95 $ par journée, plus les frais. Petit conseil d'amie : ne traîne pas trop, parce que l'événement était sold out en 2025. Autrement dit, rien ne garantit qu'il restera des billets à l'entrée. Les accès sont également vendus selon différentes plages horaires : tu devras donc arriver pendant la période indiquée sur ton admission.

Taco Fest de Montréal 2026

Prix : À partir de 14,95 $ par entrée par adulte, nourriture et boissons à partir de 4 $

Quand : Du 5 au 7 septembre 2026

Adresse : Quai de l'Horloge - 1, rue Port-de-Montréal, Montréal, QC

Site Internet du Tacos Fest



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