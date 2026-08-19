9 activités entre 0 $ et 20 $ à Montréal pour danser, manger et t'amuser ce week-end
Des sorties à petit prix, c'est OUI! ✨
Le mois d'août se termine, mais tes week-ends à Montréal promettent toujours des sorties amusantes qui te permettent de profiter des derniers jours de l'été. Pour que tu puisses prévoir ton horaire sans avoir à faire des recherches, on te propose neuf activités de toutes sortes qui animent la métropole du 21 au 23 août, et ce, à partir de 0 $.
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Peu importe si tu veux danser, assister à un spectacle en plein air, découvrir des artistes d’ici et d’ailleurs, goûter à de nouvelles saveurs ou simplement passer tes temps libres dehors, les idées ne manquent pas à Montréal.
Danser sans sacrifier ta nuit de sommeil
Prix : Gratuit
Quand : Le vendredi 21 août 2026 de 19 h à 23 h
Adresse : Taverna - 4177, rue Saint-Denis, 2e étage, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie de sortir danser sans rentrer chez toi aux petites heures du matin, cette soirée est pas mal idéale. Le DJ de la Taverna prend les platines dès 19 h avec des classiques qui te feront bouger sur tes rythmes préférés. Tu peux donc te trémousser pendant quelques heures, profiter de ton vendredi soir et quand même être au lit à une heure raisonnable.
Aller à une « Fiesta Latina »
Prix : Entrée gratuite, nourriture et boissons à vendre sur place
Quand : Les 21 et 22 août 2026, de 16 h à 23 h
Adresse : Esplanade du Parc olympique – 4141, av. Pierre-De Coubertin, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ce week-end, Les Premiers Vendredis t'invitent à l'Esplanade du Parc olympique pour un party en mode immersion latine. Pour l'occasion, food trucks, musique live et décos colorées aux couleurs du Panama, de Cuba, du Chili, de la Colombie, du Mexique, du Pérou et d'ailleurs seront à l'honneur.
Au menu : tacos, ceviches, arepas, horchata et autres spécialités latines. Côté musique, MC Ivo anime deux soirs de 18 h à 23 h avec salsa, merengue, reggaeton, dembow et bachata, danseuses sur scène et cours de danse ouverts à tout le monde.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur
Découvrir les saveurs et l’ambiance d’un marché de nuit asiatique à Montréal
Prix : Entrée gratuite, nourriture et boisson en vente sur place
Quand : Du 20 au 23 août 2026
Adresse : Royalmount - 5050, ch. de la Côte-de-Liesse, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pas besoin de prendre l’avion pour goûter à l’ambiance des marchés de nuit asiatiques! Pendant quatre jours, plus de 40 marchands débarquent à Royalmount avec de la cuisine de rue et des créations d’artisan.e.s. Tu peux aussi profiter gratuitement des spectacles et des animations sur place ou t’installer autour d’une vraie table de mahjong pour jouer avec tes proches. Garde simplement un petit budget si tu comptes goûter aux plats proposés dans les kiosques.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Aller à un concert de « Sans Pression » au bord de l’eau gratuitement
Prix : Gratuit
Quand : Le vendredi 21 août 2026 à 19 h
Adresse : La Buvette du Quai - 2, boul. Saint-Jean-Baptiste, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si le rap québécois te fait vibrer, direction Pointe-aux-Trembles pour un show gratuit en plein air de Sans Pression. Le rappeur sera sur scène pendant une heure et demie, avec Tazz en première partie, DJ Sweetdrop aux platines et plusieurs invité.e.s. Le tout se passe au bord de l’eau, alors tu peux rassembler ta gang et profiter de la musique dans une ambiance estivale sans dépenser un sou.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Regarder un camion de pompier se transformer en cirque en plein air
Prix : Gratuit
Quand : Le vendredi 21 août 2026 à 13 h
Adresse : Parc Gohier - 730, rue Buchanan, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Un camion de pompier, une grande échelle de 100 pieds et des artistes de cirque : voilà un spectacle qui risque de captiver toute la famille. Pendant 45 minutes, une fausse alerte transforme le quotidien des pompiers en une performance théâtrale remplie d'acrobaties et de moments surprenants. Apporte ta chaise et ton pique-nique pour en profiter!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Profiter du Red Hot Revolution Fest
Prix : Gratuit
Quand : 22 août 2026, de 13 h à 23 h
Adresse : Parc Raymond-Préfontaine – 3100, rue Hochelaga, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie de danser et de te régaler de plats aux saveurs caribéennes? Le Red Hot Revolution Fest débarque à Hochelaga pour une journée complète de reggae, dancehall et musique roots. Sur scène, des artistes de Montréal et de Toronto se relaieront toute la journée, et de la nourriture sera offerte sur place dans une ambiance familiale et festive à souhait.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur
Passer par le Festival Marionnettes Plein la rue
Prix : Gratuit
Quand : Du vendredi 21 au dimanche 23 août 2026
Adresse : Promenade Wellington - Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : La Promenade Wellington, à Verdun, se transforme en grand théâtre à ciel ouvert pour la 15e édition du Festival Marionnettes Plein la rue. Plus de 40 représentations gratuites sont prévues avec des compagnies d'ici et une venue d'Espagne. Marionnettes géantes, spectacles plus contemporains, performances surprenantes et activités thématiques sont au menu, alors tu peux simplement te promener sur Wellington et voir ce qui attire ton attention.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Plonger dans la mode québécoise au Festival M.A.D.
Prix : Gratuit (sauf les Grandes rencontres M.A.D. Pro et les after-partys)
Quand : Du 20 au 23 août 2026
Adresse : Quartier des spectacles – 1499, rue Jeanne-Mance, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Mode, arts, musique, créativité : le Festival M.A.D. débarque pour quatre jours complets en plein Quartier des spectacles. Tu pourras voir défiler des designers d'ici, assister à des performances artistiques, participer à des conférences et fouiller dans des boutiques éphémères. Il y aura même des rencontres avec des créateurs et créatrices sur place.
Envie de dénicher les prochaines tendances ou de repartir avec des trouvailles locales ? C'est l'endroit parfait pour ça.
Accessibilité : Toutes les zones du festival sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite, sauf la terrasse M.A.D. (zone VIP).
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.