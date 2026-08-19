9 activités entre 0 $ et 20 $ à Montréal pour danser, manger et t'amuser ce week-end

Des sorties à petit prix, c'est OUI! ✨

Deux personnes aux Premiers Vendredis. Droite : La foule au bar Taverna.

Quoi faire le week-end à Montréal : 9 activités pas chères du 21 au 23 août 2026.

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Éditrice Junior

Le mois d'août se termine, mais tes week-ends à Montréal promettent toujours des sorties amusantes qui te permettent de profiter des derniers jours de l'été. Pour que tu puisses prévoir ton horaire sans avoir à faire des recherches, on te propose neuf activités de toutes sortes qui animent la métropole du 21 au 23 août, et ce, à partir de 0 $.

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Peu importe si tu veux danser, assister à un spectacle en plein air, découvrir des artistes d’ici et d’ailleurs, goûter à de nouvelles saveurs ou simplement passer tes temps libres dehors, les idées ne manquent pas à Montréal.

Danser sans sacrifier ta nuit de sommeil

Prix : Gratuit

Quand : Le vendredi 21 août 2026 de 19 h à 23 h

Adresse : Taverna - 4177, rue Saint-Denis, 2e étage, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie de sortir danser sans rentrer chez toi aux petites heures du matin, cette soirée est pas mal idéale. Le DJ de la Taverna prend les platines dès 19 h avec des classiques qui te feront bouger sur tes rythmes préférés. Tu peux donc te trémousser pendant quelques heures, profiter de ton vendredi soir et quand même être au lit à une heure raisonnable.

Site Internet de la Taverna

Aller à une « Fiesta Latina »

Prix : Entrée gratuite, nourriture et boissons à vendre sur place

Quand : Les 21 et 22 août 2026, de 16 h à 23 h

Adresse : Esplanade du Parc olympique – 4141, av. Pierre-De Coubertin, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Ce week-end, Les Premiers Vendredis t'invitent à l'Esplanade du Parc olympique pour un party en mode immersion latine. Pour l'occasion, food trucks, musique live et décos colorées aux couleurs du Panama, de Cuba, du Chili, de la Colombie, du Mexique, du Pérou et d'ailleurs seront à l'honneur.

Au menu : tacos, ceviches, arepas, horchata et autres spécialités latines. Côté musique, MC Ivo anime deux soirs de 18 h à 23 h avec salsa, merengue, reggaeton, dembow et bachata, danseuses sur scène et cours de danse ouverts à tout le monde.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur

Site Internet Les Premiers Vendredis

Découvrir les saveurs et l’ambiance d’un marché de nuit asiatique à Montréal

Prix : Entrée gratuite, nourriture et boisson en vente sur place

Quand : Du 20 au 23 août 2026

Adresse : Royalmount - 5050, ch. de la Côte-de-Liesse, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pas besoin de prendre l’avion pour goûter à l’ambiance des marchés de nuit asiatiques! Pendant quatre jours, plus de 40 marchands débarquent à Royalmount avec de la cuisine de rue et des créations d’artisan.e.s. Tu peux aussi profiter gratuitement des spectacles et des animations sur place ou t’installer autour d’une vraie table de mahjong pour jouer avec tes proches. Garde simplement un petit budget si tu comptes goûter aux plats proposés dans les kiosques.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet du Royalmount

Aller à un concert de « Sans Pression » au bord de l’eau gratuitement

Prix : Gratuit

Quand : Le vendredi 21 août 2026 à 19 h

Adresse : La Buvette du Quai - 2, boul. Saint-Jean-Baptiste, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si le rap québécois te fait vibrer, direction Pointe-aux-Trembles pour un show gratuit en plein air de Sans Pression. Le rappeur sera sur scène pendant une heure et demie, avec Tazz en première partie, DJ Sweetdrop aux platines et plusieurs invité.e.s. Le tout se passe au bord de l’eau, alors tu peux rassembler ta gang et profiter de la musique dans une ambiance estivale sans dépenser un sou.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur

Page Facebook de l'événement

Regarder un camion de pompier se transformer en cirque en plein air

Prix : Gratuit

Quand : Le vendredi 21 août 2026 à 13 h

Adresse : Parc Gohier - 730, rue Buchanan, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Un camion de pompier, une grande échelle de 100 pieds et des artistes de cirque : voilà un spectacle qui risque de captiver toute la famille. Pendant 45 minutes, une fausse alerte transforme le quotidien des pompiers en une performance théâtrale remplie d'acrobaties et de moments surprenants. Apporte ta chaise et ton pique-nique pour en profiter!

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur

Page Facebook de l'événement

Profiter du Red Hot Revolution Fest

Prix : Gratuit

Quand : 22 août 2026, de 13 h à 23 h

Adresse : Parc Raymond-Préfontaine – 3100, rue Hochelaga, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Envie de danser et de te régaler de plats aux saveurs caribéennes? Le Red Hot Revolution Fest débarque à Hochelaga pour une journée complète de reggae, dancehall et musique roots. Sur scène, des artistes de Montréal et de Toronto se relaieront toute la journée, et de la nourriture sera offerte sur place dans une ambiance familiale et festive à souhait.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur

Page Facebook de l'événement

Passer par le Festival Marionnettes Plein la rue

Prix : Gratuit

Quand : Du vendredi 21 au dimanche 23 août 2026

Adresse : Promenade Wellington - Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : La Promenade Wellington, à Verdun, se transforme en grand théâtre à ciel ouvert pour la 15e édition du Festival Marionnettes Plein la rue. Plus de 40 représentations gratuites sont prévues avec des compagnies d'ici et une venue d'Espagne. Marionnettes géantes, spectacles plus contemporains, performances surprenantes et activités thématiques sont au menu, alors tu peux simplement te promener sur Wellington et voir ce qui attire ton attention.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur

Site Internet de la Promenade Wellington

Plonger dans la mode québécoise au Festival M.A.D.

Prix : Gratuit (sauf les Grandes rencontres M.A.D. Pro et les after-partys)

Quand : Du 20 au 23 août 2026

Adresse : Quartier des spectacles – 1499, rue Jeanne-Mance, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Mode, arts, musique, créativité : le Festival M.A.D. débarque pour quatre jours complets en plein Quartier des spectacles. Tu pourras voir défiler des designers d'ici, assister à des performances artistiques, participer à des conférences et fouiller dans des boutiques éphémères. Il y aura même des rencontres avec des créateurs et créatrices sur place.

Envie de dénicher les prochaines tendances ou de repartir avec des trouvailles locales ? C'est l'endroit parfait pour ça.

Accessibilité : Toutes les zones du festival sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite, sauf la terrasse M.A.D. (zone VIP).

Site Internet du Festival M.A.D.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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