Amendes salées au Québec : Ne monte pas ton abri Tempo en octobre avant cette date
On parle d'un montant allant jusqu'à 1000 $ par endroit! 👀😬
Les feuilles changent de couleur et le froid s'installe, signes que l'automne et l'hiver s'en viennent. En plus de ressortir tes gros pulls de laine, tu pourrais bientôt installer ton abri temporaire pour voiture, communément appelé abri « Tempo », dès le mois d'octobre sans risquer de manger une amende salée. Attention : chaque ville a toutefois sa propre réglementation.
À lire également : Le salaire moyen augmente au Québec et voici de combien
Si plusieurs villes demandent d'attendre au 1er novembre, dans la majorité des villes québécoises qui réglemente le montage et le démontage des abris, le mois d'octobre est le moment de l'année où les rues commencent à se transformer et à arborer moult de ses bâches grisâtres qui n'ont rien de pittoresque.
Or, la date précise diffère toutefois d'un endroit à l'autre.
Voici les villes et arrondissements de Montréal qui permettent l'installation d'un abri d'auto temporaire en octobre :
- Longueuil
- Dernière fin de semaine complète du mois d'octobre
- Gatineau
- 15 octobre
- Montréal
- Ahuntsic-Cartierville
- 15 octobre
- Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
- 15 octobre
- LaSalle
- 15 octobre
- Le Sud-Ouest
- 15 octobre
- L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève
- 12 octobre
- Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
- 1er octobre
- Montréal-Nord
- 15 octobre
- Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
- 15 octobre
- Saint-Laurent
- 15 octobre
- Saint-Léonard
- À partir du samedi précédant l’Action de grâce, donc le 10 octobre en 2026
- Ville-Marie
- 15 octobre
- Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
- 15 octobre
- Anjou
- 15 octobre (structure métallique seulement). La toile doit être posée à partir du 1er novembre.
- Laval
- 15 octobre
- Québec
- 1er octobre
- Lévis
- 1er octobre
- Châteauguay
- 15 octobre
- Boucherville
- 15 octobre
- Mirabel
- 15 octobre
- Saint-Eustache
- 15 octobre
- Sherbrooke
- 15 octobre
- Repentigny
- À partir du vendredi précédant la fête de l’Action de grâce
- Deux-Montagnes
- 15 octobre
- Chambly
- 15 octobre
- Saint-Jean-sur-Richelieu
- 7 octobre
Si tu comptes l'installer avant la date permise, sache que tu pourrais écoper d'une amende allant de quelques centaines à plusieurs milliers de dollars. Selon la municipalité ou l’arrondissement, une première infraction peut facilement coûter de 100 $ à 1 000 $, et les montants grimpent en cas de récidive.
Si jamais tu souhaites avoir la bonne date, selon ta municipalité, communique avec le 3-1-1.