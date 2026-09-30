Amendes salées au Québec : Ne monte pas ton abri Tempo en octobre avant cette date

On parle d'un montant allant jusqu'à 1000 $ par endroit! 👀😬

Un abri temporaire pour voiture.

Tu pourras bientôt monter ton abri Tempo sans manger une amende salée au Québec.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Les feuilles changent de couleur et le froid s'installe, signes que l'automne et l'hiver s'en viennent. En plus de ressortir tes gros pulls de laine, tu pourrais bientôt installer ton abri temporaire pour voiture, communément appelé abri « Tempo », dès le mois d'octobre sans risquer de manger une amende salée. Attention : chaque ville a toutefois sa propre réglementation.

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Si plusieurs villes demandent d'attendre au 1er novembre, dans la majorité des villes québécoises qui réglemente le montage et le démontage des abris, le mois d'octobre est le moment de l'année où les rues commencent à se transformer et à arborer moult de ses bâches grisâtres qui n'ont rien de pittoresque.

Or, la date précise diffère toutefois d'un endroit à l'autre.

Voici les villes et arrondissements de Montréal qui permettent l'installation d'un abri d'auto temporaire en octobre :

  • Longueuil
    • Dernière fin de semaine complète du mois d'octobre
  • Gatineau
    • 15 octobre
  • Montréal
    • Ahuntsic-Cartierville
      • 15 octobre
    • Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
      • 15 octobre
    • LaSalle
      • 15 octobre
    • Le Sud-Ouest
      • 15 octobre
    • L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève
      • 12 octobre
    • Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
      • 1er octobre
    • Montréal-Nord
      • 15 octobre
    • Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
      • 15 octobre
    • Saint-Laurent
      • 15 octobre
    • Saint-Léonard
      • À partir du samedi précédant l’Action de grâce, donc le 10 octobre en 2026
    • Ville-Marie
      • 15 octobre
    • Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
      • 15 octobre
    • Anjou
      • 15 octobre (structure métallique seulement). La toile doit être posée à partir du 1er novembre.
  • Laval
    • 15 octobre
  • Québec
    • 1er octobre
  • Lévis
    • 1er octobre
  • Châteauguay
    • 15 octobre
  • Boucherville
    • 15 octobre
  • Mirabel
    • 15 octobre
  • Saint-Eustache
    • 15 octobre
  • Sherbrooke
    • 15 octobre
  • Repentigny
    • À partir du vendredi précédant la fête de l’Action de grâce
  • Deux-Montagnes
    • 15 octobre
  • Chambly
    • 15 octobre
  • Saint-Jean-sur-Richelieu
    • 7 octobre

Si tu comptes l'installer avant la date permise, sache que tu pourrais écoper d'une amende allant de quelques centaines à plusieurs milliers de dollars. Selon la municipalité ou l’arrondissement, une première infraction peut facilement coûter de 100 $ à 1 000 $, et les montants grimpent en cas de récidive.

Si jamais tu souhaites avoir la bonne date, selon ta municipalité, communique avec le 3-1-1.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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