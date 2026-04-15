Abri « Tempo » au Québec : Tu risques jusqu'à 1 000 $ d'amende dès cette semaine
Certaines villes n'ont déjà plus de patience. 😬
Tu as encore ton abri « Tempo » dans l'entrée? Pour de nombreuses personnes au Québec, le moment de le démonter est arrivé et dans certaines municipalités, la date butoir tombe littéralement dès cette semaine.
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À travers la province, chaque municipalité fixe sa propre échéance pour le retrait de ces abris hivernaux pour véhicules. Une fois cette date dépassée, les contrevenant.e.s s'exposent à des pénalités pouvant être assez salées.
Et attention : enlever uniquement la toile ne suffit pas. Les règlements exigent un démontage complet de la structure, cadre métallique inclus. Les abris de type vestibule — ceux installés devant une porte d'entrée, un balcon ou un perron — sont soumis aux mêmes règles, sans exception.
Les dates à retenir selon ta ville
Les échéances varient d'une municipalité à l'autre. Voici ce que prévoit le calendrier pour les principales villes du Québec :
- Sherbrooke : 15 avril
- Montréal – majorité des arrondissements : mi-avril
- Montréal – Saint-Léonard et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve : 30 avril
- Montréal – Verdun : 1er mai
- Laval, Terrebonne et Québec : 30 avril
- Gatineau : 1er mai
- Trois-Rivières : 15 mai
Si tu vis entre les limites de l'agglomération de Longueuil, sache qu'il est déjà trop tard. La ville, gérée par la mairesse Catherine Fournier, donne aux citoyens et citoyennes jusqu'à la fin du deuxième week-end d'avril et cette année, ça tombait ce 12 avril.
Jusqu'à 1 000 $ d'amende, plus les frais
Le non-respect de ces règlements peut peser lourd sur le portefeuille. À Montréal, une infraction peut entraîner une amende comprise entre 250 $ et 1 000 $, à laquelle s'ajoutent des frais administratifs. D'autres villes prévoient des sanctions similaires selon leur règlement municipal.
Pour éviter une mauvaise surprise, le mieux reste de consulter le site web de ta ville et de planifier le démontage complet avant la date fixée — même s'il annonce encore de la neige.
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