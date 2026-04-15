Abri « Tempo » au Québec : Tu risques jusqu'à 1 000 $ d'amende dès cette semaine

Certaines villes n'ont déjà plus de patience. 😬

Un abri temporaire.
Les abris temporaires devront être retirés, sauf exception, cette semaine, au Québec.
Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Tu as encore ton abri « Tempo » dans l'entrée? Pour de nombreuses personnes au Québec, le moment de le démonter est arrivé et dans certaines municipalités, la date butoir tombe littéralement dès cette semaine.

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À travers la province, chaque municipalité fixe sa propre échéance pour le retrait de ces abris hivernaux pour véhicules. Une fois cette date dépassée, les contrevenant.e.s s'exposent à des pénalités pouvant être assez salées.

Et attention : enlever uniquement la toile ne suffit pas. Les règlements exigent un démontage complet de la structure, cadre métallique inclus. Les abris de type vestibule — ceux installés devant une porte d'entrée, un balcon ou un perron — sont soumis aux mêmes règles, sans exception.

Les dates à retenir selon ta ville

Les échéances varient d'une municipalité à l'autre. Voici ce que prévoit le calendrier pour les principales villes du Québec :

  • Sherbrooke : 15 avril
  • Montréal – majorité des arrondissements : mi-avril
  • Montréal – Saint-Léonard et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve : 30 avril
  • Montréal – Verdun : 1er mai
  • Laval, Terrebonne et Québec : 30 avril
  • Gatineau : 1er mai
  • Trois-Rivières : 15 mai

Si tu vis entre les limites de l'agglomération de Longueuil, sache qu'il est déjà trop tard. La ville, gérée par la mairesse Catherine Fournier, donne aux citoyens et citoyennes jusqu'à la fin du deuxième week-end d'avril et cette année, ça tombait ce 12 avril.

Jusqu'à 1 000 $ d'amende, plus les frais

Le non-respect de ces règlements peut peser lourd sur le portefeuille. À Montréal, une infraction peut entraîner une amende comprise entre 250 $ et 1 000 $, à laquelle s'ajoutent des frais administratifs. D'autres villes prévoient des sanctions similaires selon leur règlement municipal.

Pour éviter une mauvaise surprise, le mieux reste de consulter le site web de ta ville et de planifier le démontage complet avant la date fixée — même s'il annonce encore de la neige.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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