11 amendes faciles à éviter et qui peuvent te coûter cher pendant tes vacances au Québec

50 000 $ d’amende, ça te « scrap » des vacances pas juste un peu!

Une personne à vélo. Droite : un policier dans un parc.

Les vacances d'été arrivent au Québec et plusieurs amendes salées sont facilement évitables, selon ton activité.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le printemps est à peine commencé qu’on parle déjà de l’été et avec raison. Au cours des prochains mois, plusieurs personnes s’adonneront à diverses activités, que ce soit en vacances ou non, en plein air, sur les routes de campagne ou dans des festivals. Peu importe ce que tu prévois de faire, des règles s’imposent et leur non-respect peut mener à des amendes salées.

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Il va sans dire qu’au Québec, pratiquement tout est réglementé, et y contrevenir pourrait te coûter cher. Un budget est si vite amputé.

Et on le sait, un budget, en ces temps où tout coûte plus cher, on tient à le respecter. Voici donc des amendes que tu peux facilement éviter en respectant les règles suivantes.

Consommation de l’alcool à l’extérieur

Si boire un verre dans un parc entre ami.e.s est interdit dans plusieurs municipalités du Québec, d’autres villes le permettent sous certaines conditions.

C’est notamment le cas à Québec et dans le Grand Montréal. La consommation d’alcool doit toutefois se faire exclusivement dans le cadre d’un piquenique, c’est-à-dire un repas consistant, et non un simple sac de croustilles au ketchup.

Selon la ville, tu pourrais recevoir une amende de 100 à 200 $ si tu ne respectes pas cette règle.

Rouler trop vite en véhicule hors route

Les VTT, autoquads et motos tout-terrain, ça peut aller vite, mais la loi fixe une limite claire : 50 km/h maximum. Si tu dépasses ce seuil, le gouvernement du Québec prévoit des sanctions allant de 90 $ à 660 $ selon la gravité de l’excès.

Piloter un bateau en état d’ivresse

Ce qui s’applique sur la route vaut aussi sur l’eau : conduire une embarcation avec les facultés affaiblies constitue une infraction au Code criminel, selon Cartebateau.ca.

Les conséquences sont sévères : 1 000 $ d’amende minimum à la première infraction, 30 jours d’emprisonnement à la deuxième, et 120 jours à la troisième.

Monter à bord d'un bateau sans porter sa veste de flottaison

Sur toute embarcation, une veste de flottaison adaptée à la morphologie de chaque personne est obligatoire. Après le coucher du soleil, un sifflet et une lampe de poche étanche s’ajoutent à l’équipement requis.

L'absence de veste de flottaison peut valoir une contravention de 200 $ à 275 $, selon Cartebateau.ca.

Utiliser des écouteurs à vélo ou en trottinette

Se promener à vélo ou en trottinette tout en profitant d'un moment musical est tout à fait légal, si c'est sur haut-parleur.

Si l'envie de mettre des écouteurs te prend, sache que c'est interdit au Québec et que tu t'exposes à une amende de 80 $ à 100 $.

À trottinette électrique, la facture peut grimper jusqu'à 200 $. Cette même somme s'applique si tu fais la même bourde, mais dans un véhicule.

Ne pas être visible en trottinette

Ne fais pas de la trottinette comme bon te semble. Des règles doivent être suivies et elles sont très pointilleuses.

Si tu circules avec une trottinette sans frein arrière, par exemple, tu t'exposes à une amende de 80 $ à 100 $, rappelle la SAAQ.

La même somme est prévue si tu n'a pas de réflecteurs ou de matériaux réfléchissants pour te permettre d'être visible la nuit ou en soirée.

Faire du vélo sur le trottoir

Pour plusieurs piétons et piétonnes, se faire couper par un vélo sur le trottoir est un irritant assuré. Pourtant, plusieurs villes interdisent aux cyclistes d'y pédaler, sauf exception.

D’ailleurs, toute personne à bicyclette doit respecter le Code de la sécurité routière, incluant la signalisation et les priorités de passage.

Conduire avec un animal en liberté dans le véhicule

Le Code de la sécurité routière est clair : il est formellement interdit de conduire lorsqu'un animal obstrue la vue ou gêne la conduite. Ton animal de compagnie doit être correctement attaché en tout temps — des harnais conçus pour ça existent.

Une interception policière peut te valoir une contravention de 100 $.

Comme le dit la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) : « Lors d'un freinage brusque ou d'un accident, le poids de votre compagnon domestique – et de sa cage de transport (s'il en a une) – est multiplié par 20. C'est tout un projectile! »

Percuter un animal sur la route et ne pas s'arrêter

En région, un chevreuil ou un orignal peut surgir à tout moment. Si tu heurtes un animal de plus de 25 kilogrammes, la loi t'oblige à immobiliser ton véhicule en lieu sûr et à vérifier s'il y a des blessé.e.s.

Partir sans t'arrêter peut entraîner une amende allant jusqu'à 300 $ et l'inscription de neuf points d'inaptitude à ton dossier de conduite.

Allumer un feu dans une zone sous interdiction

La SOPFEU (Société de protection des forêts contre le feu) émet régulièrement des interdictions de feux à ciel ouvert dans les régions à risque élevé d'incendie. Si tu passes outre une telle interdiction — que ce soit pour un feu de camp ou des feux d'artifice —, les amendes prévues par le gouvernement varient de 500 $ à 50 000 $.

D'ailleurs, du 1er avril au 15 novembre, un permis émis par la SOPFEU est nécessaire pour faire un feu en forêt ou à proximité d’une forêt.

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Québec Nouvelles Canada
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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