Hausses de tarifs des compagnies aériennes : Voici tout ce qui coûte plus cher
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Que ce soit avec Air Canada, Air Transat, Porter ou WestJet, plusieurs compagnies aériennes canadiennes ont annoncé dans les dernières semaines une hausse de leurs tarifs pour compenser l’augmentation du prix du kérosène liée à la guerre au Moyen-Orient. Voici tous les frais auxquels tu peux t’attendre lors de ton prochain voyage.
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Selon Statistique Canada, le prix des billets d’avion a augmenté de 2,9 % le mois dernier par rapport à mars 2025. Il faut remonter à juin 2024 pour observer une hausse similaire de l’indice des prix à la consommation.
Dans ce contexte, les principales compagnies aériennes au Canada ont augmenté leurs tarifs de base et ajouté de nouvelles surcharges sur plusieurs vols.
Supplément carburant à la réservation
Vacances Air Canada, spécialisée dans les forfaits vers le Sud, impose depuis le 6 avril un supplément carburant de 50 $ par personne sur toutes ses destinations soleil.
Air Transat avait déjà emboîté le pas en mars, avec un supplément de 50 $ sur les vols au départ du Canada et de 25 euros (environ 40 $) pour ceux au départ de l’Europe.
Du côté de Porter Airlines, des frais supplémentaires de 40 $ sont ajoutés sur les réservations effectuées via la plateforme VIPorter, une mesure présentée comme temporaire.
WestJet applique pour sa part un supplément de 60 $ par personne depuis le 8 avril, en plus de réduire certains vols afin de limiter ses coûts d’exploitation.
Frais de bagage
Au moment d’écrire ces lignes, ce ne sont pas toutes les compagnies aériennes canadiennes qui ont décidé d’imposer davantage de frais à sa clientèle.
Air Canada
Le transporteur basé à Montréal facture désormais 45 $ pour un premier bagage enregistré sur les vols en Amérique du Nord, dans les Caraïbes et en Amérique centrale, et 60 $ pour un deuxième.
Ces tarifs s’appliquent aux billets en classe économique de base et standard. Auparavant, les frais étaient de 35 $ et 50 $, soit des hausses de 29 % et de 20 %.
Pour les autres destinations, les frais de bagages chez Air Canada demeurent inchangés, entre 75 $ et 90 $ pour un premier bagage et entre 100 $ et 120 $ pour un deuxième.
WestJet
Chez WestJet, il en coûte désormais 5 $ de plus pour enregistrer un bagage à l’avance et 10 $ de plus à l’aéroport.
Avec un billet « UltraBase », les voyageurs paient maintenant entre 55 $ et 65 $ pour un premier bagage, et entre 70 $ et 83 $ pour un deuxième. À l’aéroport, la facture peut grimper jusqu’à 112 $.
Ces frais s’appliquent aux vols au Canada, vers les États-Unis, le Mexique et les Caraïbes.
De nombreux vols annulés
La hausse du prix du carburant n’affecte pas seulement les tarifs, mais aussi l’offre de vols.
Air Transat
Même si elle n’a pas augmenté ses frais de bagages, Air Transat a annoncé l’annulation d’environ 100 vols, soit près de 6 % de sa programmation estivale entre mai et octobre.
Ces réductions touchent notamment certaines destinations en Europe et dans les Caraïbes.
Air Canada
Le 17 avril, Air Canada a confirmé la suspension de ses vols entre Montréal ou Toronto et l’aéroport JFK de New York, du 1er juin au 25 octobre.
WestJet
WestJet réduit aussi sa capacité de vol de façon progressive : environ 1 % en avril, 3 % en mai et près de 6 % en juin.
Aucune liaison n’a été annulée pour le moment, mais le programme estival est en révision. Entre-temps, certains vols ont été regroupés et la durée de desserte vers certaines destinations saisonnières a été raccourcie.
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