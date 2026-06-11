IKEA fait un gros solde d'été et offre jusqu’à 50 % de rabais sur plein d’articles
Aubaines + week-end = OUI SVP!
Une visite chez IKEA ou sur son site Internet figure sur ta liste depuis un moment? Alors les prochaines semaines pourraient être un bon moment pour y faire un tour. L’enseigne lance sa vente d'été partout au Canada et plusieurs articles sélectionnés sont affichés à prix réduit jusqu’à la mi-juillet.
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Du 11 juin au 15 juillet 2026, IKEA offre jusqu’à 50 % de rabais sur une sélection de produits. Contrairement à certaines promotions limitées à une seule façon de magasiner, celle-ci est accessible en ligne, dans l’application IKEA, par téléphone et directement en magasin.
Les réductions varient selon les articles disponibles et les stocks en magasin. Comme c’est souvent le cas lors des grandes ventes saisonnières de l’entreprise, certains produits pourraient partir rapidement, surtout les morceaux les plus populaires.
Les prix affichés incluent déjà les réductions applicables, donc il n’y a aucun code promotionnel à entrer pour en profiter. L’offre est valide dans les établissements IKEA du Canada participants, dont ceux de Boucherville, Montréal et Québec.
Voici quelques exemples de ce que tu pourrais dénicher :
Bureau assis-debout TROTTEN
Le bureau assis-debout TROTTEN est en rabais chez IKEA.
Prix régulier : 249 $
Prix en rabais : 139 $
Rabais : 44 % de réduction (économie de 110 $)
Étagère KALLAX
L'ensemble KALLAX et DRÖNA est offert à prix réduit chez IKEA.
Prix régulier : 83,95 $
Prix en rabais : 63,95 $
Rabais : 23 % de réduction (économie de 20 $)
Vase BLODBJÖRK
Le vase BLODBJÖRK du IKEA ajoute une touche colorée à la déco estivale.
Prix régulier : 29,99 $
Prix en rabais : 24,99 $
Rabais : 16 % de réduction (économie de 5 $)
Bureau KALLAX / LINNMON
Cet agencement bureau KALLAX / LINNMON d'IKEA combine rangement et espace de travail.
Prix régulier : 254 $
Prix en rabais : 204 $
Rabais : 19 % de réduction (économie de 50 $)
Ensemble de salle à manger ÅLHULT / LILLÅNÄS (table et 4 chaises)
Cet ensemble de salle à manger ÅLHULT / LILLÅNÄS d'IKEA comprend une table et quatre chaises assorties.
Prix régulier : 579 $
Prix en rabais : 499 $
Rabais : 13 % de réduction (économie de 80 $)
Lampadaire SINNERLIG
Le lampadaire SINNERLIG d'IKEA apporte une touche naturelle et chaleureuse à un espace.
Prix régulier : 79,99 $
Prix en rabais : 39,99 $
Rabais : 50 % de réduction (économie de 40 $)
Il faut toutefois garder en tête que la sélection peut différer d’une succursale à l’autre et qu’une fois les stocks écoulés, les rabais prennent fin sur les articles concernés.
Bref, si tu avais déjà quelques achats pour la maison en tête, cette vente d’été pourrait valoir le détour.
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