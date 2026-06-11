IKEA fait un gros solde d'été et offre jusqu’à 50 % de rabais sur plein d’articles

Aubaines + week-end = OUI SVP!

La façade d'un IKEA.

IKEA lance un gros solde d'été avec des rabais avantageux.

Wwphoto | Dreamstime
Éditrice Junior

Une visite chez IKEA ou sur son site Internet figure sur ta liste depuis un moment? Alors les prochaines semaines pourraient être un bon moment pour y faire un tour. L’enseigne lance sa vente d'été partout au Canada et plusieurs articles sélectionnés sont affichés à prix réduit jusqu’à la mi-juillet.

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Du 11 juin au 15 juillet 2026, IKEA offre jusqu’à 50 % de rabais sur une sélection de produits. Contrairement à certaines promotions limitées à une seule façon de magasiner, celle-ci est accessible en ligne, dans l’application IKEA, par téléphone et directement en magasin.

Les réductions varient selon les articles disponibles et les stocks en magasin. Comme c’est souvent le cas lors des grandes ventes saisonnières de l’entreprise, certains produits pourraient partir rapidement, surtout les morceaux les plus populaires.

Les prix affichés incluent déjà les réductions applicables, donc il n’y a aucun code promotionnel à entrer pour en profiter. L’offre est valide dans les établissements IKEA du Canada participants, dont ceux de Boucherville, Montréal et Québec.

Voici quelques exemples de ce que tu pourrais dénicher :

Bureau assis-debout TROTTEN

Bureau assis-debout TROTTEN blanc avec hauteur ajustable manuellement sur le site du IKEA.

Le bureau assis-debout TROTTEN est en rabais chez IKEA.

IKEA

Prix régulier : 249 $

Prix en rabais : 139 $

Rabais : 44 % de réduction (économie de 110 $)

C'est ici pour te le procurer

Étagère KALLAX

\u00c9tag\u00e8re KALLAX blanche \u00e0 quatre compartiments avec bo\u00eetes DR\u00d6NA assorties du IKEA.

L'ensemble KALLAX et DRÖNA est offert à prix réduit chez IKEA.

IKEA

Prix régulier : 83,95 $

Prix en rabais : 63,95 $

Rabais : 23 % de réduction (économie de 20 $)

C'est ici pour te le procurer

Vase BLODBJÖRK

Vase BLODBJ\u00d6RK ray\u00e9 blanc et jaune du IKEA.

Le vase BLODBJÖRK du IKEA ajoute une touche colorée à la déco estivale.

IKEA

Prix régulier : 29,99 $

Prix en rabais : 24,99 $

Rabais : 16 % de réduction (économie de 5 $)

C'est ici pour te le procurer

Bureau KALLAX / LINNMON

Agencement bureau KALLAX / LINNMON noir d'IKEA avec \u00e9tag\u00e8re int\u00e9gr\u00e9e et surface de travail.

Cet agencement bureau KALLAX / LINNMON d'IKEA combine rangement et espace de travail.

IKEA

Prix régulier : 254 $

Prix en rabais : 204 $

Rabais : 19 % de réduction (économie de 50 $)

C'est ici pour te le procurer

Ensemble de salle à manger ÅLHULT / LILLÅNÄS (table et 4 chaises)

Ensemble de salle \u00e0 manger \u00c5LHULT / LILL\u00c5N\u00c4S d'IKEA avec table noire et brun-noir et quatre chaises gris fonc\u00e9.

Cet ensemble de salle à manger ÅLHULT / LILLÅNÄS d'IKEA comprend une table et quatre chaises assorties.

IKEA

Prix régulier : 579 $

Prix en rabais : 499 $

Rabais : 13 % de réduction (économie de 80 $)

C'est ici pour te le procurer

Lampadaire SINNERLIG

Lampadaire SINNERLIG d'IKEA en bambou fait main avec pied en m\u00e9tal noir.

Le lampadaire SINNERLIG d'IKEA apporte une touche naturelle et chaleureuse à un espace.

IKEA

Prix régulier : 79,99 $

Prix en rabais : 39,99 $

Rabais : 50 % de réduction (économie de 40 $)

C'est ici pour te le procurer


Il faut toutefois garder en tête que la sélection peut différer d’une succursale à l’autre et qu’une fois les stocks écoulés, les rabais prennent fin sur les articles concernés.

Bref, si tu avais déjà quelques achats pour la maison en tête, cette vente d’été pourrait valoir le détour.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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