Canadian Tire lance son Solde Rouge printanier - Voici 9 gros rabais allant jusqu'à 300$
C'est le moment parfait pour te gâter. 😍✨
Que ce soit parce que ton ménage du printemps t’a fait réaliser que certains équipements pour la maison ou pour la saison estivale étaient vraiment dus pour être renouvelés, ou simplement parce que tu convoites quelques items depuis un moment, toutes les raisons sont bonnes pour profiter des ventes saisonnières sur des marques populaires. Et ça tombe bien : Canadian Tire lance son Grand Solde Rouge printanier, avec des rabais qui risquent d’attirer l’attention.
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Entre les essentiels du quotidien et les petits luxes du type bucket list (allo la Ninja CREAMi), il y a de quoi faire de vraies économies, avec des réductions pouvant atteindre 300 $ sur un seul article, du 23 au 30 avril.
Pour t’aider à repérer les meilleures offres, Narcity Québec t’a préparé une sélection de neuf deals qui valent clairement le coup d’œil.
Aspirateur-balais sans fil Dyson
Il y a actuellement un rabais de 200 $ sur l’aspirateur-balai sans fil Dyson V15 Detect.
Prix régulier :
999,99 $
Prix en solde : 799,99 $
Rabais : 200 $
Si tu as toujours rêvé de mettre la main sur l'un des fameux aspirateurs sans fil Dyson, c'est l'occasion de le faire à meilleur prix. Le Dyson V15 Detect ajuste automatiquement sa puissance selon le niveau de saleté et le type de plancher, pour nettoyer efficacement et son écran te montre même les détails du nettoyage en temps réel, pour que tu voies ce qu’il ramasse vraiment.
Avec jusqu’à 60 minutes d’autonomie, une filtration qui capte 99,9 % des poussières fines et un système qui démêle les poils pendant l’aspiration, c’est un choix ultra pratique qui donne presque envie de faire le ménage plus souvent!
C'est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire
Aspirateur-balai léger avec fil Shark
Il y a actuellement un rabais de 100 $ sur le Shark Rocket - Aspirateur balai léger avec fil.
Prix régulier :
229,99 $
Prix en solde : 129,99 $
Rabais : 100 $
Les personnes qui rêvent du Dyson ci-haut, mais qui n'ont pas 800 $ à investir, risquent d'être ravies de découvrir Shark, qui offre d'excellents « dupes ». Ultra léger, mais avec la puissance d’un modèle pleine grandeur, cet aspirateur-balai glisse partout et se faufile facilement autour des meubles grâce à sa tête pivotante.
Bonus : il se transforme en aspirateur à main en quelques secondes pour nettoyer les escaliers, les divans ou même ta voiture.
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Fauteuil berçant extérieur
Il y a actuellement un rabais de 120 $ sur le fauteuil berçant extérieur CANVAS Kipawa.
Prix régulier :
299,99 $
Prix en solde : 179,99 $
Rabais : 120 $
Envie de relaxer dehors comme il faut dès qu'il fera beau? Ce fauteuil berçant est parfait pour transformer ton coin terrasse en petit havre de paix. Son grand coussin est super confortable et résiste autant à l’eau qu’à la décoloration, idéal pour rester beau toute la saison. C’est le genre d’ajout simple qui peut complètement changer l’ambiance d’un coin extérieur et le rendre beaucoup plus invitant.
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Paddle board pliable
Il y a actuellement un rabais de 120 $ sur la planche à pagaie pliable Surfwave.
Prix régulier :
299,99 $
Prix en solde : 179,99 $
Rabais : 120 $
Trouver un paddle board à moins de 200 $, c'est particulièrement intéressant. Cette planche, de 10 pieds 6 pouces, est gonflable et pliable, ce qui est un gros plus pour le transport et le rangement. Elle est conçue pour offrir une bonne stabilité, que ce soit sur un lac calme ou une rivière tranquille, ce qui la rend accessible même pour ceux et celles qui en sont à leurs premières expériences. Avec ses câbles de soutien pour garder l’essentiel à portée de main, c’est un choix pratique pour les sorties improvisées comme pour les journées complètes au soleil.
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Sorbetière 7-en-1 Ninja CREAMi
Il y a actuellement un rabais de 130 $ sur la sorbetière 7-en-1 Ninja CREAMi.
Prix régulier :
299,99 $
Prix en solde : 169,99 $
Rabais : 130 $
Si tu n'as pas encore acheté de Ninja CREAMi et que les vidéos TikTok te font saliver depuis un an, c'est ton signe! Cette petite merveille permet de transformer des laits, crèmes, yogourts et plus en crème glacée, sorbet ou même lait frappé en quelques minutes, avec une texture vraiment lisse. Ce qui la distingue, c’est surtout la possibilité de contrôler complètement les ingrédients : options plus santé, sans produits laitiers ou versions ultra décadentes, tout est possible. Avec ses sept programmes automatiques et sa fonction pour ajuster la texture, ça devient facile d’expérimenter différentes saveurs sans trop se compliquer la vie.
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Glacière électrique portative Igloo
Il y a actuellement un rabais de 215 $ sur la glacière électrique portative sur roulettes Igloo de 40 L.
Prix régulier :
429,99 $
Prix en solde : 214,99 $
Rabais : 215 $
Parfaite pour le camping, les road trips ou les longues journées au chalet, cette glacière électrique Igloo refroidit jusqu’à 20 °C sous la température ambiante et peut aussi garder tes plats bien chauds jusqu’à 57 °C. Avec ses roulettes surdimensionnées, sa poignée télescopique verrouillable et sa grande capacité de 40 L, elle est super pratique à traîner partout avec toi. C’est le genre d’équipement qu’on aime acheter à bas prix avant la saison du camping et de la plage!
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Kayak Pelican
Il y a actuellement un rabais de 230 $ sur le kayak Pelican Magna 100.
Prix régulier :
599,99 $
Prix en solde : 369,99 $
Rabais : 230 $
Si t’as envie de profiter de l’été sur l’eau sans te casser la tête avec un équipement compliqué, ce kayak Pelican Magna 100 risque de te plaire. Pensé autant pour les personnes débutantes que pour celles avec un peu d’expérience, il mise sur une stabilité rassurante et une navigation super fluide. En prime, il vient avec une pagaie, un espace de rangement pratique avec cordon élastique, ainsi qu’un siège rembourré ajustable pour maximiser le confort pendant des heures. Que tu planifies une sortie relax sur un lac ou une escapade en rivière, tu as ce qu'il te faut!
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Machine à espresso Philips série 1200
Il y a actuellement un rabais de 280 $ sur la machine à espresso Philips série 1200.
Prix régulier :
679,99 $ Prix en solde : 399,99 $
Rabais : 280 $
Fais les maths : à 7 $ le café latte au café du coin chaque matin, tu vas rapidement rentabiliser ton achat si tu le payes à ce prix-là! Cette machine Philips fait tout pour toi, un peu comme le barista du coin (sans faute dans ton prénom) : elle moud les grains frais à chaque tasse, et son écran tactile te permet d'ajuster l’intensité, la quantité et même la mouture selon tes préférences. Envie d’un cappuccino crémeux ou d’un latte bien mousseux? Le mousseur à lait est là pour ça. En plus, elle est facile à nettoyer et conçue pour durer jusqu’à 20 000 tasses! C'est clairement un upgrade solide pour tes matins.
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Canapé modulaire en osier
Il y a actuellement un rabais de 300 $ sur le canapé modulaire de jardin.
Prix régulier :
999,99 $
Prix en solde : 699,99 $
Rabais : 300 $
Un rabais de 300 $ sur un ensemble pour ton patio juste avant l'été, ça se prend bien. Et si tu veux transformer ton patio en coin détente digne d’un magazine, cet ensemble est pile ce qu’il te faut. Son design en osier tressé à la main donne un look chic et chaleureux, pendant que la structure en acier assure une solidité à toute épreuve. Parfait pour relaxer seul ou recevoir, avec assez d’espace pour tout le monde.
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