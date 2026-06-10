Voici les 2 Québécois assez riches pour donner près de 1 000 $ à chaque personne au Québec
Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire.
Le magazine Forbes a recensé en mars dernier 16 Québécois et Québécoises parmi les personnes les plus fortunées de la planète, pour une richesse cumulée équivalant à 75 milliards de dollars canadiens. Une question s'impose : parmi ce nombre, combien seraient capables de remettre un chèque de près de 1 000 $ à chaque personne de la province tout en restant riches?
À lire également : Les 16 Québécois les plus riches valent 75 milliards $ : Voici d'où vient leur fortune
Tu comprendras qu'on a fait le calcul. Selon les plus récentes données trimestrielles de Statistique Canada, la population du Québec s’élève à 9 033 887 personnes.
Pour distribuer près de 1 000 $ à chaque personne au Québec et conserver malgré tout une fortune considérable, Emanuele « Lino » Saputo et Alain Bouchard devraient chacun sortir environ 8,85 milliards de dollars de leur poche.
Les fortunes ont été converties en dollars canadiens à partir des données de Forbes au 1er mars 2026, au taux de 1,39 $ CA pour 1 $ US, en date du 10 juin 2026.
2e — Emanuele Saputo et la famille Saputo
Fortune estimée (Forbes 2026) : 6,4 milliards $ US ( environ 8,90 milliards $ CA)
Rang mondial : 653e
Emanuele Saputo est à la tête d'un empire laitier fondé dans les années 1950. Depuis son entrée en Bourse en 1997, l'entreprise est devenue l'un des plus grands producteurs laitiers au monde, avec des produits distribués dans plus de 40 pays. La famille est aussi propriétaire du CF Montréal.
Avec une fortune évaluée à environ 8,90 milliards, la famille Saputo pourrait remettre un maximum de 980 $ afin de rester « riche » et conserver environ 50 millions de dollars après coup. Elle ne serait plus milliardaire, mais loin d'être dans le besoin.
1er — Alain Bouchard
Fortune estimée (Forbes 2026) : 7,9 milliards $ US (environ 10,98 milliards $ CA)
Rang mondial : 461e
Cofondateur d'Alimentation Couche-Tard en 1980, Alain Bouchard est la personne la plus riche du Québec, selon Forbes. L'entreprise génère aujourd'hui 63 milliards de dollars en ventes et exploite plus de 17 000 magasins dans 29 pays à travers le monde.
Après avoir distribué 980 $ à chaque Québécoise et Québécois, il lui resterait encore près de 2,13 milliards de dollars. Autrement dit, il demeurerait milliardaire avec une confortable marge de manœuvre.
Qui plus est, Alain Bouchard pourrait même remettre 1 000 $ à l'ensemble de la population québécoise et rester milliardaire, avec une fortune estimée à 1,95 milliard de dollars.
Bien sûr, tout ça reste un exercice théorique. Une fortune milliardaire, c'est surtout des actions, des participations et des actifs immobiliers. Ce ne sont donc pas des liquidités prêtes à être distribuées. Les vendre d'un coup ferait s'effondrer leur valeur bien avant qu'un seul chèque soit signé.
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