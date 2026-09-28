Amazon a lancé des pré-soldes du «Prime Big Deal Days» et voici 11 des meilleures aubaines
Tu peux économiser plus de 200 $ sur un seul article!
Les Jours d'offres Prime d'Amazon (Prime Big Deal Days) débarquent les 6 et 7 octobre 2026, avec deux journées d'aubaines réservées aux membres Prime sur une foule de produits. Mais si tu avais déjà commencé à remplir ton panier en attendant l'événement, tu n'auras peut-être même pas besoin de patienter jusque-là : Amazon Canada a lancé une prévente sur plusieurs de ses appareils et accessoires.
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Kindle, appareils Echo et Fire TV, caméras intelligentes et autres gadgets de la marque affichent déjà des réductions pouvant être assez importantes pour les membres Prime. Ça vaut donc la peine de jeter un coup d'œil aux offres anticipées, surtout si l'un de ces produits était déjà sur ta liste d'envies. Après tout, nul besoin d'attendre le 6 octobre pour économiser lorsque le prix que tu espérais est déjà affiché.
Liseuse Kindle Paperwhite Signature Edition 32 Go - Amazon
Liseuse Kindle Paperwhite Signature Edition 32 Go en rabais avant les Jours d'offres Prime d'Amazon.
Prix régulier : 329,99 $
Prix en solde : 229,99 $
Rabais : 30 % (Réduction de 100 $)
Pour les personnes qui dévorent les romans, cette Kindle Paperwhite Signature Edition permet de traîner toute une bibliothèque avec soi sans alourdir son sac. Son écran antireflet de 7 po est conçu pour offrir une lecture confortable même en plein soleil, tandis que l'éclairage s'ajuste automatiquement selon la luminosité ambiante. Elle offre aussi 32 Go de stockage, une autonomie pouvant atteindre douze semaines et une conception résistante à l'eau, pratique pour lire dans le bain, au bord de la piscine ou pendant les vacances. Elle peut également être rechargée sans fil avec une station compatible vendue séparément.
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Réveil intelligent Echo Spot avec Alexa - Amazon
Réveil intelligent Amazon Echo Spot avec Alexa en rabais avant les Jours d'offres Prime d'Amazon.
Prix régulier : 154,99 $
Prix en solde : 74,99 $
Rabais : 52 % (Réduction de 80 $)
L'Echo Spot d'Amazon peut être pratique sur une table de chevet puisqu'il combine un réveil, un haut-parleur et Alexa dans un seul appareil. Son écran affiche notamment l'heure, la météo et la chanson qui joue, tandis que les commandes vocales permettent de régler une alarme, de lancer de la musique ou de contrôler certains appareils connectés compatibles. Plusieurs cadrans sont aussi offerts pour personnaliser l'affichage et l'agencer un peu plus à ton décor.
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Lecteur multimédia en continu Fire TV Stick 4K Plus - Amazon
Fire TV Stick 4K Plus d'Amazon en rabais avant les Jours d'offres Prime d'Amazon.
Prix régulier : 99,99 $
Prix en solde : 44,99 $
Rabais : 55 % de rabais (Réduction de 55 $)
Le Fire TV Stick 4K Plus peut notamment être pratique si ton téléviseur plus daté fonctionne encore très bien, mais que tu veux facilement accéder à tes plateformes de diffusion préférées. Une fois branché au téléviseur, il permet de regarder des films, des séries et d'autres contenus provenant de différents services, avec une résolution allant jusqu'à 4K lorsque le contenu et l'écran sont compatibles. La télécommande inclut aussi Alexa, ce qui permet de chercher un titre ou d'ouvrir une application avec une commande vocale.
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Écran intelligent Echo Show 15 avec Fire TV et Alexa - Amazon
Écran intelligent Amazon Echo Show 15 en rabais avant les Jours d'offres Prime d'Amazon.
Prix régulier : 499,99 $
Prix en solde : 289,99 $
Rabais : 42 % (Réduction de 210 $)
Avec son écran de 15,6 po, l'Echo Show 15 peut trouver sa place dans la cuisine ou une pièce commune pour regrouper plusieurs fonctions au même endroit. Tu peux notamment y afficher ton calendrier et tes listes, regarder des séries et des films avec Fire TV ou encore utiliser Alexa pour contrôler des appareils connectés compatibles. Il possède aussi une caméra de 13 Mpx pour les appels vidéo et peut être installé au mur pour éviter d'encombrer le comptoir.
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Sonnette vidéo sans fil à batterie - Ring
Sonnette vidéo à batterie Ring en rabais avant les Jours d'offres Prime d'Amazon.
Prix régulier : 139,99 $
Prix en solde : 69,99 $
Rabais : 50 % (Réduction de 70 $)
Cette sonnette Ring te permet de voir qui se trouve devant ta porte et de communiquer avec la personne directement depuis ton téléphone, même lorsque tu n'es pas à la maison. Elle fonctionne avec une batterie rechargeable, ce qui évite d'avoir nécessairement à la brancher au câblage d'une sonnette existante. Tu peux aussi recevoir des notifications lorsqu'un mouvement est détecté devant chez toi, pratique pour garder un œil sur les visites ou les livraisons.
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Câble d'alimentation USB pour Fire TV Stick - Mission Cables
Câble d'alimentation USB pour Fire TV Stick en rabais avant les Jours d'offres Prime d'Amazon.
Prix régulier : 25,99 $
Prix en solde : 19,99 $
Rabais : 23 % (Réduction de 6 $)
Un fil de moins derrière la télé, ça ne fait jamais de tort. Ce câble permet d'alimenter un Fire TV Stick directement à partir d'un port USB du téléviseur plutôt que d'utiliser son adaptateur branché dans une prise murale. Il mesure environ 15 cm et est compatible avec les différents modèles de Fire TV Stick, ce qui peut surtout être intéressant pour garder l'installation autour de la télé un peu plus épurée.
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Moniteur intelligent de qualité de l'air - Amazon
Moniteur intelligent de qualité de l'air Amazon en rabais avant les Jours d'offres Prime d'Amazon.
Prix régulier : 89,99 $
Prix en solde : 55,99 $
Rabais : 38 % (Réduction de 34 $)
Même lorsque l'air de la maison semble parfaitement normal, ce petit appareil peut t'aider à savoir ce qui s'y trouve réellement. Le moniteur d'Amazon surveille notamment les particules fines, les composés organiques volatils, le monoxyde de carbone, l'humidité et la température. Les résultats peuvent être consultés dans l'application Alexa, qui permet également de recevoir des notifications lorsque la qualité de l'air se détériore. Il peut donc être intéressant pour garder un œil sur l'environnement intérieur sans avoir à vérifier constamment l'appareil.
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Haut-parleur intelligent Echo Dot Kids avec Alexa - Amazon
Haut-parleur intelligent Amazon Echo Dot Kids en rabais avant les Jours d'offres Prime d'Amazon.
Prix régulier : 119,99 $
Prix en solde : 54,99 $
Rabais : 54 % (Réduction de 65 $)
Avec son design de petit hibou, cette version de l'Echo Dot a été pensée spécialement pour les enfants. Les jeunes peuvent demander à Alexa de faire jouer de la musique, de raconter une histoire, de répondre à leurs questions ou même de les aider avec leurs devoirs. De leur côté, les parents ont accès à des contrôles permettant notamment de fixer des limites de temps et de filtrer les chansons explicites. Un abonnement d'un an à Amazon Kids+ est également inclus pour accéder à du contenu destiné aux enfants.
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Manette de jeu sans fil Luna - Amazon
Manette de jeu sans fil Amazon Luna en rabais avant les Jours d'offres Prime d'Amazon.
Prix régulier : 89,99 $
Prix en solde : 49,99 $
Rabais : 44 % (Réduction de 40 $)
Pas besoin d'avoir une console traditionnelle pour profiter de cette manette. Conçue pour le service de jeux en nuage Amazon Luna, elle fonctionne aussi avec plusieurs appareils, dont les PC Windows, Mac, Fire TV, tablettes Fire, iPhone, iPad, Chromebook et appareils Android. Selon l'appareil utilisé, elle peut se connecter par Wi-Fi, Bluetooth ou câble USB. Et lorsque tu joues sur Luna, tu peux mettre ta partie en pause sur un écran pour la reprendre sur un autre.
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Barre de son Fire TV avec Bluetooth - Amazon
Barre de son Amazon Fire TV en rabais avant les Jours d'offres Prime d'Amazon.
Prix régulier : 199,99 $
Prix en solde : 139,99 $
Rabais : 30 % (Réduction de 60 $)
Les dialogues de tes séries sont toujours trop bas, mais les scènes d'action beaucoup trop fortes? Cette barre de son Fire TV est conçue pour rendre les voix plus claires tout en ajoutant davantage de profondeur au son et aux basses de ton téléviseur. Son format de 61 cm reste assez compact sous l'écran et l'installation se fait avec le câble HDMI inclus. Tu peux aussi y connecter ton téléphone ou ta tablette par Bluetooth pour écouter de la musique, et elle fonctionne avec les téléviseurs intelligents, pas seulement les appareils Fire TV.
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Caméra de sécurité intérieure Mini 2K+ - Blink
Caméra de sécurité Blink Mini 2K+ en rabais avant les Jours d'offres Prime d'Amazon.
Prix régulier : 59,99 $
Prix en solde : 23,99 $
Rabais : 60 % (Réduction de 36 $)
Surveiller ton animal pendant ton absence ou simplement vérifier ce qui se passe à la maison peut être assez facile avec cette petite caméra branchée. La Blink Mini 2K+ filme en résolution 2K, offre un zoom jusqu'à 4x et possède une vision nocturne en couleur. Elle permet également de parler et d'entendre ce qui se passe dans la pièce grâce à l'audio bidirectionnel. Certaines fonctions plus poussées, comme la détection des personnes et des véhicules, nécessitent toutefois un abonnement Blink vendu séparément.
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