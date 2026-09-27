La GRC recrute au Québec et ça paie jusqu'à 115 350 $/an avec un sec. 5
Même pas besoin d'avoir étudié en police, et ta formation est payée, logée et nourrie. 🤑
Pas de bac, pas de DEC, pas d'expérience en sécurité : pour devenir policier ou policière à la Gendarmerie royale du Canada (GRC), ton diplôme d'études secondaires suffit. Le corps policier fédéral recrute en ce moment partout au pays, et c'est l'un des emplois accessibles au Québec qui offrent le plus gros salaire sans études postsecondaires, avec une rémunération qui peut monter jusqu'à 115 350 $ par année.
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L'offre, affichée sur le site Emplois GC du gouvernement fédéral, reste ouverte jusqu'au 30 septembre 2026, à 23 h 59 (heure du Pacifique). Tu n'as donc que quelques jours pour déposer ta candidature. La fiche indique 9 999 postes à pourvoir, un chiffre qui signale surtout que la GRC ratisse large : tu ne postules pas pour un emploi précis, mais pour intégrer un bassin de candidatures dans lequel l'organisation va piger au fil de ses besoins.
Combien ça paie?
C'est ici que l'offre devient intéressante. Dès la fin de ta formation, ton salaire de base comme gendarme sera de 71 191 $ par année, et il pourrait grimper à 115 350 $ après quelques années de service. Tu as aussi accès au régime d'avantages sociaux de la GRC.
Pas besoin d'arriver avec un bagage en techniques policières : c'est la GRC qui te forme de A à Z, et elle te paie pendant ce temps-là. Les recrues reçoivent une indemnité de 1 000 $ par semaine, soit 26 000 $ pour l'ensemble du programme. L'hébergement, les repas, les uniformes, l'équipement, les cours, l'assurance-maladie ainsi que tes allers-retours vers la Saskatchewan sont pris en charge.
Où vas-tu travailler?
Avant d'enfiler l'uniforme, tu devras passer 26 semaines à la Division Dépôt, l'école de formation de la GRC à Regina. C'est d'ailleurs Regina que tu dois sélectionner comme lieu de travail dans le questionnaire en ligne, même si tu n'y resteras pas.
Une fois ta formation réussie, c'est la GRC qui décide où tu seras affecté.e, selon les postes vacants et ses priorités opérationnelles. Tu dois donc être prêt ou prête à déménager n'importe où au Canada, que ce soit dans une grande ville, en région éloignée ou dans le Nord.
Côté horaire, oublie le 9 à 5. Le travail se fait par quarts, incluant les nuits, les soirs, les fins de semaine et les jours fériés.
Ce que ça prend pour postuler
Pour être admissible, tu dois :
- Avoir un diplôme d'études secondaires canadien (ton secondaire 5, au Québec). Un diplôme d'un cégep ou d'une université reconnus fait aussi l'affaire. Si tu as étudié à l'étranger, une évaluation d'équivalence sera demandée;
- Avoir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente. Dans ce dernier cas, tu dois avoir été physiquement au Canada pendant au moins trois des cinq dernières années (1 095 jours);
- Avoir au moins 18 ans pour postuler et suivre la formation, mais l'embauche comme policier ou policière n'est possible qu'à partir de 19 ans;
- Parler français ou anglais (le bilinguisme n'est pas exigé);
- Détenir un permis de conduire valide;
- Être en bonne forme physique;
- Accepter de porter une arme à feu et à utiliser la force physique au besoin.
Tu devras aussi fournir tes relevés de notes du secondaire au moment de ta demande.
Comment se passe le processus
Une fois ta candidature reçue, tu devras réussir le Test de condition physique pour les policiers (TCPP) sur le terrain. Au menu : une course de 500 mètres, du transport de sacs de sable et un lancer de ballon médicinal. Mieux vaut commencer à t'entraîner dès maintenant.
La GRC précise qu'elle contacte les personnes qui passent l'étape de présélection dans les 30 jours suivant la réception de leur demande. Si tu n'as pas de nouvelles après ce délai, tu peux joindre ton bureau de recrutement local. Les candidatures non retenues, elles, ne reçoivent pas de réponse.
À noter que ce concours ne s'adresse pas à tout le monde. Si tu es déjà dans le processus de sélection de la GRC, inutile de soumettre une nouvelle demande. Et si tu as déjà été policier ou policière ailleurs au Canada, ou membre régulier de la GRC, tu dois plutôt passer par le Programme des policiers d'expérience. Par contre, si tu n'as pas terminé ta formation à Regina ou si ton ancienne demande a été fermée, tu peux retenter ta chance ici.
Tout au long du processus, la GRC évaluera aussi si tu incarnes ses valeurs : l'intégrité, le respect, la compassion, la responsabilité et l'excellence.
Policier ou policière de la GRC
Salaire : 71 191 $ par année au départ, jusqu'à 115 350 $ après quelques années (indemnité de 1 000 $ par semaine pendant la formation)
Employeur : Gendarmerie royale du Canada (GRC)
Lieu : Formation de 26 semaines à Regina, puis affectation n'importe où au Canada
Études : Diplôme d'études secondaires
Date limite : 30 septembre 2026 (23 h 59, heure du Pacifique)
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