Un porte-vêtements mobile à 5 $ chez Dollarama : je l'ai acheté pour le tester (PHOTOS)
Un rangement supplémentaire pour le prix d'un café? Ça mérite ton attention. 👀
Quand les garde-robes débordent ou que chaque centimètre compte dans un petit appartement, les solutions de rangement supplémentaires sont toujours les bienvenues. Encore faut-il trouver quelque chose de pratique qui ne prenne pas trop de place et qui ne coûte pas les yeux de la tête. Apparamment, tu n'as pas besoin de dépenser une fortune pour mieux organiser ton espace à la maison. Dollarama propose un porte-vêtements mobile à seulement 5 $, avec des roulettes, des crochets et même un espace pour les chaussures. Sur le papier, ça semble presque trop beau pour être vrai, mais qu'en est-il une fois le meuble assemblé?
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Malheureusement, bien que Dollarama vend maintenant plusieurs produits du genre, il n'y a pas de meuble de démonstration à examiner en magasin. On a donc décidé de mettre ce porte-vêtements à l'épreuve pour voir s'il vaut la (petite) dépense.
Un porte-vêtements est vendu chez Dollarama pour seulement 5 $.Claudia Chrétien | Narcity Québec
Le meuble et l'assemblage
D'abord, il faut savoir que le meuble est vendu dans une boîte contenant 19 morceaux, tous en plastique noir. Si tu as déjà assemblé un meuble IKEA, tu remarqueras une certaine ressemblance dans le principe, mais en beaucoup plus simple.
Ici, pas de tournevis à chercher ni de petites vis à trier : toutes les pièces s'emboîtent les unes dans les autres.
Le plan d'assemblage du porte-vêtements mobile vendu à 5 $ chez Dollarama.Claudia Chrétien | Narcity QuébecChronomètre en main, il n'a fallu que sept minutes pour tout assembler, à partir de l'ouverture de la boîte. Le seul petit obstacle a été de comprendre que certaines pièces devaient être tournées après avoir été emboîtées afin de bien les solidifier. Une fois cette particularité maîtrisée, le montage s'est poursuivi sans problème.
Le porte-vêtements mobile du Dollarama. Claudia Chrétien | Narcity Québec
Une fois sur pied, le porte-vêtements mesure 68 centimètres de largeur, 38 de profondeur et 148 de hauteur. Son format étroit permet de l'installer dans un coin de la chambre, près d'une garde-robe ou même dans une petite salle de lavage, sans nécessairement encombrer la pièce.
Malgré ses dimensions compactes, la barre supérieure offre suffisamment d'espace pour accueillir une dizaine de cintres sans que les vêtements soient coincés les uns contre les autres. Le meuble compte aussi quatre crochets, deux de chaque côté, pour suspendre des sacs, des foulards ou d'autres accessoires qu'on ne sait jamais trop où ranger.
Dans le bas, deux barres horizontales permettent de déposer des paires de chaussures ou de petites boîtes de rangement. C'est un détail pratique pour profiter de l'espace sous les vêtements au lieu de le laisser inutilisé.
Ce petit meuble pourrait notamment trouver sa place dans une chambre pour préparer les tenues du lendemain ou regrouper les morceaux que tu portes régulièrement. Il peut aussi servir de support d'appoint pour faire sécher des vêtements fraîchement sortis de la laveuse, à condition de ne pas y accrocher de linge trop lourd.
Comme il est particulièrement léger, tu peux facilement le changer de place selon tes besoins. Ses quatre roulettes pivotantes roulent sans trop de difficulté, et deux d'entre elles sont munies de freins pour éviter que le support se déplace lorsque tu veux le garder au même endroit.
Le porte-vêtements mobile du Dollarama.Claudia Chrétien | Narcity Québec
Vaut-il vraiment le détour chez Dollarama?
C'est toutefois sur le plan de la stabilité que son petit prix commence à se faire sentir. Bien que la structure soit assez solide pour soutenir plusieurs vêtements légers, elle devient plutôt chambranlante lorsqu'on tente de la déplacer avec trop de morceaux suspendus. Mieux vaut donc ne pas la surcharger et ne pas compter sur elle pour accueillir une collection de gros manteaux d'hiver.
Pour les personnes qui cherchent un rangement temporaire, le fait qu'il puisse être démonté aussi facilement qu'il s'assemble constitue également un avantage. On peut ainsi le ranger lorsqu'on n'en a plus besoin et le ressortir à l'occasion.
À titre comparatif, le portant RIGGA d'IKEA est vendu à 29,99 $. Celui-ci possède aussi des roulettes et un espace de rangement inférieur, mais sa structure en acier est plus imposante et sa hauteur est ajustable. Il ne s'agit donc pas d'un produit identique, mais il donne une idée du prix d'une solution de rangement semblable chez un autre détaillant bien connu.
Au final, le porte-vêtements du Dollarama ne remplacera certainement pas une véritable garde-robe ni un support conçu pour de lourdes charges. En revanche, pour 5 $, c'est une solution intéressante si tu cherches à organiser une partie de tes vêtements, à libérer de l'espace dans tes placards ou à aménager temporairement un coin de rangement.
Son assemblage rapide, son poids et ses différentes possibilités d'utilisation compensent largement ses quelques faiblesses, pourvu qu'on respecte ses limites. Une petite trouvaille qui pourrait s'avérer particulièrement pratique dans les appartements où l'espace se fait rare.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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