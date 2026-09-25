Tu voyages en 2027? Ces 4 règles pourraient compliquer les plans des Canadiens à l'étranger
Certains avantages prennent fin le 31 décembre pour les Canadiens... planifie en conséquence! ✈️
Si tu rêves déjà à tes vacances de l'an prochain, attends un peu avant de cliquer sur « réserver ». Plusieurs avantages dont profitent les personnes qui détiennent un passeport canadien arrivent à échéance le 31 décembre 2026, en plus d'une nouvelle autorisation de voyage qui se prépare en Europe. Que tu planifies un voyage dans le Sud ou une grande aventure en Asie, ton départ en 2027 pourrait demander un peu plus de préparation (et de sous).
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La Chine, la Corée du Sud et la République dominicaine ont toutes fixé au 31 décembre 2026 la fin de mesures temporaires qui facilitent l'entrée des Canadiens et Canadiennes, selon les pages de conseils aux voyageurs du gouvernement du Canada consultées le 24 septembre 2026. Certains de ces allègements, souvent mis en place pour attirer plus de touristes, ont été prolongés par le passé, mais aucune reconduction n'avait été annoncée au moment d'écrire ces lignes. En Europe, la tendance va plutôt dans l'autre sens : une formalité de plus s'en vient, même si sa date de lancement a encore été repoussée.
Voici les quatre changements à surveiller avant de réserver.
Chine : la fin prévue du séjour sans visa
Depuis le 17 février 2026, les personnes qui détiennent un passeport canadien ordinaire peuvent entrer en Chine continentale sans visa pour un séjour d'au plus 30 jours, que ce soit pour du tourisme, des affaires, une visite à des proches, un échange ou un transit. Cet allègement, obtenu dans la foulée de la visite du premier ministre Mark Carney à Pékin en janvier, a toutefois une date de fin : selon l'avis de l'ambassade de Chine au Canada, il s'applique jusqu'au 31 décembre 2026 à minuit, heure de Pékin.
Ce que ça change pour toi : si la mesure n'est pas reconduite, tu devras obtenir un visa avant ton départ pour tout séjour qui commence en 2027, comme c'était le cas avant février. Pékin a déjà prolongé son programme sans visa pour d'autres pays à plus d'une reprise, mais rien n'a encore été annoncé pour le Canada. Peu importe la date, un visa demeure nécessaire pour travailler, étudier ou rester plus de 30 jours. Tu peux suivre les mises à jour sur la page du gouvernement du Canada consacrée à la Chine.
Corée du Sud : la fin prévue de l'exemption K-ETA
Pas besoin de visa pour un court séjour touristique en Corée du Sud avec ton passeport canadien. En temps normal, il faut toutefois obtenir une autorisation de voyage électronique, la K-ETA, un peu comme l'AVE exigée par le Canada ou l'ESTA américaine. Séoul exempte temporairement la population canadienne de cette formalité depuis avril 2023, et l'ambassade de Corée au Canada a confirmé en décembre dernier que l'exemption était prolongée d'un an, jusqu'au 31 décembre 2026.
Ce que ça change pour toi : à partir du 1er janvier 2027, à moins d'une nouvelle prolongation, tu devras remplir une demande de K-ETA en ligne avant de monter à bord de ton avion. Les frais sont de 10 000 wons (environ 10 $) et l'autorisation est valide pour plusieurs séjours pendant trois ans. Mieux vaut faire ta demande au moins 72 heures avant le départ, sur le site officiel de la K-ETA. Bon à savoir : tu peux déjà en faire la demande de façon volontaire, ce qui te dispense de remplir la carte d'arrivée à l'entrée au pays.
République dominicaine : la fin prévue de l'exception sur le passeport
En temps normal, la République dominicaine exige que ton passeport soit valide au moins six mois après ton arrivée. Le pays fait toutefois une exception pour les touristes de plusieurs pays, dont le Canada : un passeport valide pour la durée du séjour suffit. Selon la Direction générale de la migration (DGM), cette mesure est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2026.
Ce que ça change pour toi : si tu pars à partir du 1er janvier 2027 et que l'exception n'est pas prolongée, ton passeport devra être valide au moins six mois après ta date d'arrivée. Si ton passeport expire au printemps ou à l'été 2027, c'est le moment de prévoir un renouvellement avant tes vacances au soleil. Pour tout autre motif que le tourisme (affaires, études, etc.), la règle des six mois s'applique déjà.
Europe : l'arrivée de l'ETIAS (qui a encore été repoussée)
Le Système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) obligera les Canadiens et Canadiennes à obtenir une autorisation en ligne, liée à leur passeport, avant un séjour d'au plus 90 jours sur une période de 180 jours dans 30 pays européens, dont la France, l'Italie et l'Espagne. Elle devrait coûter 20 € (environ 32 $), avec une exemption des frais pour les moins de 18 ans et les plus de 70 ans, et demeurer valide trois ans ou jusqu'à l'expiration du passeport.
Le lancement était prévu d'ici la fin de 2026, mais l'Union européenne a retiré cette échéance cet été. Elle indique maintenant qu'elle annoncera la nouvelle date plusieurs mois à l'avance. Selon le Financial Times, l'agence européenne responsable du système juge un lancement en 2026 irréaliste ; 2027 serait donc l'année la plus probable.
Ce que ça change pour toi : pour l'instant, rien. Aucune demande d'ETIAS n'est acceptée en ce moment, alors méfie-toi des sites qui prétendent en traiter une moyennant des frais. Par contre, depuis avril 2026, le nouveau système d'entrée/sortie (EES) enregistre tes empreintes digitales et ta photo à ta première entrée dans l'espace Schengen, alors prévois un peu plus de temps à la frontière. Tu peux suivre l'évolution du dossier sur le site officiel de l'ETIAS.
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