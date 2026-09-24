Un Québécois porté disparu, retrouvé, recherché à nouveau et finalement arrêté en 48 h

Une grosse semaine.

Félix Paré, 26 ans, recherché par la Sûreté du Québec. Droite : Une voiture de la Sûreté du Québec.

Il était recherché pour des infractions de voies de fait causant des lésions corporelles, de séquestration et de vol qualifié.

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Un avis de recherche, une localisation, puis un deuxième avis lancé par un autre corps policier, cette fois pour des crimes allégués : en environ 48 heures, le dossier de Félix Paré, un homme de 26 ans de Québec, a connu plusieurs rebondissements. Il a finalement été arrêté par la Sûreté du Québec (SQ) dans le secteur de Saint-Magloire, en Chaudière-Appalaches.

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L'histoire commence le mardi 22 septembre, lorsque le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande l'aide du public pour retrouver le jeune homme qui avait été aperçu pour la dernière fois le 18 septembre. Dès le lendemain matin, le SPVQ annonce qu'il a été localisé sain et sauf et met fin à ses recherches. Le dossier semblait donc clos.

Sauf que mercredi soir, c'est au tour de la SQ de diffuser sa photo. Le corps policier provincial le recherchait en lien avec des événements survenus à Saint-Aubert, une petite municipalité de la MRC de L'Islet, près de Saint-Jean-Port-Joli. Selon les autorités, il était recherché pour des infractions de voies de fait causant des lésions corporelles, de séquestration et de vol qualifié.

« Il a commis des infractions sur le territoire de la Sûreté du Québec, donc il a été recherché par nous également, pour d'autres raisons que le SPVQ », a expliqué la SQ à Narcity Québec.

Au moment de lancer son avis, la SQ estimait que l'homme pouvait se trouver dans la Capitale-Nationale ou en Chaudière-Appalaches, et qu'il se déplaçait peut-être à pied ou en voiture. La population était invitée à ne pas l'approcher et à contacter directement le 911.

Les recherches n'auront pas duré longtemps. Jeudi matin, la SQ a confirmé que le suspect avait été retrouvé dans la nuit. « Il a été localisé puis arrêté dans le secteur de Saint-Magloire », a indiqué la SQ à Narcity Québec.

Félix Paré est détenu et devrait comparaître jeudi après-midi au palais de justice de Montmagny.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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