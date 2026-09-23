Cette trouvaille beauté populaire coûte 34 % moins cher au Costco qu'au Sephora
Si tu avais déjà un oeil sur cette brume virale, c'est le temps d'aller chez Costco!
Si tu t’intéresses un peu aux tendances beauté, le nom Sol de Janeiro ne t’est probablement pas inconnu. Ses bouteilles colorées et ses fragrances reconnaissables ont notamment trouvé un public particulièrement enthousiaste sur les réseaux sociaux. Justement, tu pourrais avoir intérêt à faire un détour chez Costco : l’une de ses populaires brumes parfumées y est actuellement offerte à un prix très avantageux.
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Connue pour ses soins corporels aux parfums gourmands et son univers inspiré du Brésil, la marque propose en entrepôt sa brume Cheirosa 76, qui a une histoire un peu particulière.
Si tu aimes les brumes Sol de Janeiro, Costco pourrait bien t'offrir le meilleur prix.Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Avant de rejoindre la collection permanente de la marque, cette édition a été lancée de manière limitée sous le nom After Hours. Elle a depuis été rebaptisée en référence à l’année 1976 et à l’effervescence des discothèques brésiliennes de l’époque.
Ainsi, on s'éloigne du registre ensoleillé habituel puisque la fragrance florale chaude s’ouvre sur des notes de cassis, auxquelles s’ajoutent notamment le freesia, le jasmin de minuit et les bois ambrés. Le résultat se veut plus sensuel et nocturne; c'est le genre de parfum qui semble particulièrement bien tomber avec le retour des journées et des soirées plus fraîches.
Cette populaire brume a donc fait son apparition en entrepôt dans son généreux format de 240 ml et, surtout, avec un prix qui risque d’attirer ton attention : elle y est affichée à 34,99 $.
La même bouteille de 240 ml est actuellement vendue au coût de 53 $ chez Sephora, ce qui représente une différence de 18,01 $, ou près de 34 % d'économie. Considérant la popularité de la gamme, cette trouvaille beauté pourrait bien disparaître rapidement des tablettes.
Sephora offre la bouteille de brume Sol de Janeiro Cheirosa 76 à prix régulier.Sephora
Costco réussit aussi à faire mieux qu’Amazon, où le format de 90 ml est actuellement affiché à 57,31 $. Tu paies donc 22,32 $ de moins chez Costco tout en obtenant 150 ml de produit supplémentaire. À titre de comparaison, cela revient à environ 14,58 $ par 100 ml chez Costco, contre 22,08 $ chez Sephora et 63,68 $ sur Amazon.
Amazon vend la bouteille de Cheirosa 76 en format de 90 ml.Amazon Canada
Bref, si la senteur Cheirosa 76 était déjà sur ta liste de souhaits, c’est peut-être chez Costco que tu voudras magasiner en premier. À 34,99 $ pour le grand format de 240 ml, tu pourrais économiser près du tiers du prix demandé chez Sephora et avoir amplement de brume sous la main pour te parfumer tout au long de la saison froide.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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