Cette trouvaille beauté populaire coûte 34 % moins cher au Costco qu'au Sephora

Si tu avais déjà un oeil sur cette brume virale, c'est le temps d'aller chez Costco!

Enseigne de l'entrepôt Costco.

Costco offre des trouvailles beauté à prix compétitif.

Patricioj | Dreamstime
Rédactrice pigiste

Si tu t’intéresses un peu aux tendances beauté, le nom Sol de Janeiro ne t’est probablement pas inconnu. Ses bouteilles colorées et ses fragrances reconnaissables ont notamment trouvé un public particulièrement enthousiaste sur les réseaux sociaux. Justement, tu pourrais avoir intérêt à faire un détour chez Costco : l’une de ses populaires brumes parfumées y est actuellement offerte à un prix très avantageux.

À lire également : Ce produit de beauté de marque connue trouvé au Dollarama est 76% moins cher que sur Amazon

Connue pour ses soins corporels aux parfums gourmands et son univers inspiré du Brésil, la marque propose en entrepôt sa brume Cheirosa 76, qui a une histoire un peu particulière.


Bouteille de brume Sol de Janeiro Cheirosa 76 en vente chez Costco. Droite : \u00c9tiquette de prix Costco pour la brume Sol de Janeiro. Si tu aimes les brumes Sol de Janeiro, Costco pourrait bien t'offrir le meilleur prix.Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

Avant de rejoindre la collection permanente de la marque, cette édition a été lancée de manière limitée sous le nom After Hours. Elle a depuis été rebaptisée en référence à l’année 1976 et à l’effervescence des discothèques brésiliennes de l’époque.

Ainsi, on s'éloigne du registre ensoleillé habituel puisque la fragrance florale chaude s’ouvre sur des notes de cassis, auxquelles s’ajoutent notamment le freesia, le jasmin de minuit et les bois ambrés. Le résultat se veut plus sensuel et nocturne; c'est le genre de parfum qui semble particulièrement bien tomber avec le retour des journées et des soirées plus fraîches.

Cette populaire brume a donc fait son apparition en entrepôt dans son généreux format de 240 ml et, surtout, avec un prix qui risque d’attirer ton attention : elle y est affichée à 34,99 $.

La même bouteille de 240 ml est actuellement vendue au coût de 53 $ chez Sephora, ce qui représente une différence de 18,01 $, ou près de 34 % d'économie. Considérant la popularité de la gamme, cette trouvaille beauté pourrait bien disparaître rapidement des tablettes.

Bouteille de brume Sol de Janeiro Cheirosa 76 en vente chez Sephora. Sephora offre la bouteille de brume Sol de Janeiro Cheirosa 76 à prix régulier.Sephora

Costco réussit aussi à faire mieux qu’Amazon, où le format de 90 ml est actuellement affiché à 57,31 $. Tu paies donc 22,32 $ de moins chez Costco tout en obtenant 150 ml de produit supplémentaire. À titre de comparaison, cela revient à environ 14,58 $ par 100 ml chez Costco, contre 22,08 $ chez Sephora et 63,68 $ sur Amazon.


Bouteille de brume Sol de Janeiro Cheirosa 76 en vente sur Amazon. Amazon vend la bouteille de Cheirosa 76 en format de 90 ml.Amazon Canada

Bref, si la senteur Cheirosa 76 était déjà sur ta liste de souhaits, c’est peut-être chez Costco que tu voudras magasiner en premier. À 34,99 $ pour le grand format de 240 ml, tu pourrais économiser près du tiers du prix demandé chez Sephora et avoir amplement de brume sous la main pour te parfumer tout au long de la saison froide.


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
trouvailles aubaines au québec aubaines costco sephora canada trouvailles costco produits de beauté
Québec Aubaines Canada
  • Véronik L'Archevêque-Roy

    Rédactrice Pigiste

    Véronik est rédactrice pigiste chez Narcity. Diplômée en design industriel — domaine dans lequel elle travaille à temps plein — elle prête aussi sa plume au web depuis 2015. Curieuse et touche-à-tout, elle a exploré plusieurs univers, des tendances mode et beauté aux idées sorties et activités à découvrir.

    Chez Narcity Québec, elle se spécialise dans la section Manger & Sortir : des meilleures adresses gourmandes aux astuces pour économiser sur ton panier d’épicerie, Véronik est ta référence pour profiter de la ville sans te ruiner.

16 des meilleures trouvailles et nouveautés au Dollarama à moins de 5 $ ce mois-ci

Plusieurs produits coûtent une petite fortune chez d’autres détaillants. 😲

Rappels chez Walmart Canada : voici les 2 produits à retourner immédiatement

Si tu magasines chez Walmart, jette un œil à ça avant de continuer à utiliser ces produits. 👀

Statistique Canada dévoile les prénoms de bébé les plus populaires au pays en 2025

Olivia s'est fait détrôner chez les fillettes! 👑👶

Le gouvernement du Canada embauche avec ou sans diplôme et ça paye jusqu'à 73 595 $/an

Trois postes sont à ta portée au Québec!

Crédit d’impôt pour solidarité : Voici combien tu peux recevoir en octobre 2026 au Québec

Une somme qui est non négligeable! 🤑

Jusqu'à 5 875 $ pourront être réclamés dès octobre par ces propriétaires au Québec

Et tu as jusqu'au 1er décembre pour faire ta demande! 🏡

De nouvelles prévisions météo de l'hiver sont dévoilées et ça s'annonce brutal au Québec

Entre neige, froid et tempêtes, tu vas vouloir « upgrader » ta pelle pour une souffleuse. ❄️🥶

Alexa se confie sur ce qui l’a surprise et ce qu’on n’a pas vu de son aventure à OD Panama

« J'étais too stunned to speak. J'étais juste comme : "oh my...c'est quoi qui se passe?''»

Cette ville en Ontario est l'une des plus belles au Canada et vaut la visite cet automne

Une escapade 100 % automne t'attend!

Donald Trump s'en prend encore au Canada et croit que le pays « s'autodétruit »

Ce n'est pas juste l'immigration aux États-Unis qui le dérange... 🙄