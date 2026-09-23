Statistique Canada dévoile les prénoms de bébé les plus populaires au pays en 2025
Olivia s'est fait détrôner chez les fillettes! 👑👶
La cigogne a été occupée en 2025 partout au Canada, et les parents ont visiblement eu quelques coups de cœur communs. Statistique Canada vient de dévoiler son palmarès des prénoms de bébé les plus populaires au pays, et du côté des fillettes, une nouvelle reine a détrôné Olivia après neuf ans de règne.
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Publié ce mercredi 23 septembre, ce palmarès s'appuie sur les naissances enregistrées à l'état civil partout au pays, ce qui donne un bon aperçu de ce qui fait craquer les parents d'un océan à l'autre. Les prénoms intemporels comme Emma, William et Benjamin ne se démodent pas, mais quelques noms plus courts, comme Nora et Jack, gagnent du terrain. De quoi te donner des idées, ou simplement satisfaire ta curiosité.
Charlotte se hisse pour la toute première fois au premier rang des prénoms de fille, mettant fin à la longue domination d'Olivia. Un sacre qui ne sort pas de nulle part : Charlotte s'accroche au top trois depuis 2015, tandis qu'Olivia y figure depuis 2007. Les deux rivales ont simplement échangé leurs places cette année, et Emma complète toujours le podium.
Juste derrière, Sophia grimpe au quatrième rang et fait reculer Amelia au cinquième. Chloe et Mia, elles, s'échangent les septième et huitième places.
L'autre nouvelle du palmarès, c'est l'arrivée de Nora. Le prénom se taille une place parmi les dix plus populaires pour la première fois de l'histoire, au dixième rang, au détriment d'Ava. Une sortie qui fait jaser, puisqu'Ava faisait partie des dix premiers depuis 2005, à l'exception d'une petite absence en 2023.
Chez les garçons, Noah ne lâche pas le morceau. Il reste le prénom le plus donné au pays pour une cinquième année d'affilée, lui qui s'est installé dans les dix premiers en 2005 pour ne plus jamais en sortir.
Derrière lui, par contre, ça bouge. Theodore dépasse Liam et s'empare de la deuxième place, alors que Thomas gagne aussi un échelon pour se hisser au neuvième rang. Lucas n'a pas la même chance : il dégringole de la septième à la dixième position. James, lui, quitte carrément le top 10. Il cède sa place à Jack, qui fait un retour remarqué au septième rang après seulement un an d'absence.
Les dix prénoms de fille les plus populaires au Canada en 2025
- Charlotte
- Olivia
- Emma
- Sophia
- Amelia
- Sofia
- Chloe
- Mia
- Lily
- Nora
Les dix prénoms de garçon les plus populaires au Canada en 2025
- Noah
- Theodore
- Liam
- Leo
- William
- Oliver
- Jack
- Benjamin
- Thomas
- Lucas
Les hausses les plus impressionnantes de 2025
Lorsque l'on compare avec les données de 2024, il est intéressant de voir quels prénoms ont le vent dans les voiles et ont fait un bond de plusieurs places dans le top 100.
Chez les filles :
- Jind : du 145e au 89e rang (+56)
- Anaya : du 122e au 81e rang (+41)
- Eliana : du 42e au 17e rang (+25)
- Eloise : du 57e au 36e rang (+21)
- Amara : du 104e au 83e rang (+21)
Chez les garçons :
- Callum : du 123e au 82e rang (+41)
- Atlas : du 114e au 83e rang (+31)
- Cooper : du 77e au 53e rang (+24)
- Rowan : du 64e au 41e rang (+23)
- Enzo : du 108e au 85e rang (+23)
Chose certaine, tes prochaines sorties au parc vont sans doute être parsemées de « Charlotte, descends de là! » et de « Noah, laisse passer les amis! »
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