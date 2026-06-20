Les prénoms de bébés populaires au Québec en 2000 VS 2025: le top 10 a complètement changé

Il y a des noms qui ont pris le bord du palmarès depuis 20 ans!

Un bébé souriant couché dans l'herbe.

Les prénoms de bébés populaires au Québec ont beaucoup évolué au cours des 25 dernières années.

Erfan Feizi | Unsplash
Éditrice sénior, Nouvelles

Les tendances en matière de prénoms, ça évolue plus vite qu'on pense. Retraite Québec publie chaque printemps le palmarès des 100 prénoms les plus populaires dans la province, et quand on met les données de 2000 et de 2025 côte à côte, le contraste est frappant. Les Sarah et les Gabriel qui remplissaient les classes du primaire au début du millénaire? Pratiquement disparus du top 10. Place aux Emma et aux Noah.

À lire également : Voici les 100 prénoms de bébés les plus populaires au Québec en 2025

Narcity a épluché 25 ans de données pour retracer comment les goûts des parents québécois ont changé, décennie par décennie.

Petite précision avant de plonger dans les chiffres : pour établir ces palmarès, on a compilé le top 10 de chaque année et additionné les résultats sur toute la décennie. Autrement dit, ça se peut que le prénom qui apparaît le plus souvent dans les classements annuels se retrouve au sommet — même s'il n'a jamais été le numéro 1 d'une année en particulier.

Les prénoms de bébés les plus populaires entre 2000 et 2009

Tableau du top 10 des pr\u00e9noms populaires au Qu\u00e9bec de 2000 \u00e0 2009. Le top 10 des prénoms populaires au Québec de 2000 à 2009.Narcity Québec

Difficile de couronner une seule reine des années 2000 côté filles. Sarah n'a jamais vraiment dominé une année en particulier, mais sa régularité au sommet du palmarès lui vaut tout de même la première place de la décennie. Gabrielle la talonnait, et Léa s'est progressivement imposée au point de s'approprier la tête du classement annuel de 2004 à 2009.

Chez les garçons, pas de suspense : William écrasait la compétition avec plus de 9 800 naissances au Québec entre 2000 et 2009.

Les prénoms de bébés les plus populaires entre 2010 et 2019

Tableau du top 10 des pr\u00e9noms populaires au Qu\u00e9bec de 2010 \u00e0 2019. Le top 10 des prénoms populaires de 2010 à 2019. Narcity Québec

William a tenu bon dans les années 2010, toujours numéro 1, mais le reste du classement masculin se transformait tranquillement. Félix, Antoine, Alexis, Gabriel et Xavier ont perdu du terrain au profit d'une nouvelle vague — Raphaël, Noah, Logan, Liam et Léo — qui commençait à s'imposer sérieusement comme tendance auprès des parents.

Pour les fillettes, la décennie avait une signature sonore bien précise : des prénoms courts, qui se terminent en « a ». Emma, Léa et Olivia trônaient au sommet, et la formule semblait difficile à battre.

Les prénoms de bébés les plus populaires entre 2020 et 2025

Tableau du top 10 des pr\u00e9noms populaires au Qu\u00e9bec de 2020 \u00e0 2025. Le top 10 des prénoms populaires au Québec de 2020 à 2025.Narcity Québec

Le prénom Noah a pointé le bout de son nez dans le top 10 masculin dès 2015, mais c'est dans les années 2020 que sa domination est devenue totale. William, roi incontesté depuis le début du millénaire, a finalement dû lui céder sa place. Au total, 3 858 garçons ont été prénommés Noah au Québec entre 2020 et 2025. Et en 2025 seulement, 618 nouveau-nés ont reçu ce prénom. Léo (553) et Liam (484) complètent le podium.

Chez les filles, Emma écrase le palmarès depuis près de deux décennies. Entre 2020 et 2025, 2 967 fillettes ont reçu ce prénom au Québec.

En 25 ans, deux prénoms féminins n'ont jamais quitté le top 10 : Florence et Léa. Chez les garçons, William, Thomas et Nathan ont réussi le même exploit.

Pour avoir un avant-goût des appellations qui pourraient dominer en 2026, le site Prénoms Québec suit les recherches en temps réel. Émile, Eliam et Elena semblent avoir une longueur d'avance.


La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.

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Québec Nouvelles Canada
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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