Voici les 100 prénoms de bébés les plus populaires au Québec en 2025

Les parents ont clairement des chouchous! 👶

Bébé couché sur le dos.

Retraite Québec a dévoilé les prénoms les plus populaires au Québec en 2025.

Daniel Thomas | Unsplash
Éditrice sénior, Nouvelles

Alors que les berceaux se sont remplis partout au Québec au cours de la dernière année, certains prénoms ont clairement eu la cote auprès des nouveaux parents. Retraite Québec vient tout juste de dévoiler le palmarès des prénoms de bébés les plus populaires en 2025 dans la province et les habitués du sommet n'ont pas cédé leur place. Voici ce qu'il faut retenir.

À lire également : Les prénoms de bébés populaires au Québec en 2000 VS 2023: le top 10 a complètement changé

Si ce classement attire autant l'attention, c'est qu'il révèle ce qui fait craquer les nouveaux parents d'ici, en plus de montrer les tendances qui marquent chaque génération. Et même si quelques nouveaux venus se démarquent, plusieurs incontournables continuent de dominer la. Alors, que ce soit par simple curiosité ou pour dénicher des idées, tu risques d'en avoir pour un bon moment à éplucher tout ça.

Quels sont les 50 prénoms de filles les plus populaires au Québec en 2025?

Du côté des filles, difficile de détrôner Emma, qui conserve la tête du classement avec 485 fillettes ayant reçu cette appellation dans la dernière année. Cela fait maintenant près de 20 ans qu'Emma figure parmi les chouchous de la province. Après avoir connu un bond de popularité en 2008, passant du 10e au 2e rang, le prénom s'est imposé comme un favori et n'a pas quitté le top 3 depuis 2014.

Olivia, Charlotte, Florence et Alice se disputent les positions suivantes du palmarès de 2025, tandis que Sofia fait une entrée remarquée dans le top 5, délogeant des prénoms bien établis pour s'y tailler une place. Juliette a aussi gagné du terrain, se hissant du 14e au 6e rang.

  1. Emma (485)
  2. Olivia (416)
  3. Charlotte (416)
  4. Alice (394)
  5. Florence (387)
  6. Sofia (367)
  7. Juliette (347)
  8. Béatrice (333)
  9. Charlie (300)
  10. Romy (298)
  11. Livia (296)
  12. Léa (274)
  13. Rose (273)
  14. Clara (272)
  15. Mila (246)
  16. Julia (242)
  17. Zoé (227)
  18. Léonie (217)
  19. Mia (217)
  20. Eva (212)
  21. Chloé (201)
  22. Margot (194)
  23. Ophélie (194)
  24. Jeanne (192)
  25. Sophia (189)
  26. Elena (188)
  27. Victoria (186)
  28. Adèle (181)
  29. Rosalie (181)
  30. Jade (174)
  31. Éléonore (162)
  32. Éloïse (160)
  33. Flavie (156)
  34. Lily (156)
  35. Amelia (153)
  36. Billie (149)
  37. Clémence (145)
  38. Elizabeth (144)
  39. Raphaëlle (142)
  40. Flora (129)
  41. Mathilde (125)
  42. Maeva (123)
  43. Jasmine (120)
  44. Anna (111)
  45. Camille (110)
  46. Ellie (110)
  47. Evelyne (108)
  48. Lena (103)
  49. Simone (103)
  50. Marguerite (100)

Quels sont les 50 prénoms de garçons les plus populaires au Québec en 2025?

Chez les garçons, Noah décroche la première place pour une cinquième année consécutive, ce qui en fait l'un des prénoms les plus dominants de la dernière décennie au Québec. Léo reste solidement ancré au deuxième rang, et Liam conserve sa troisième position. Arthur, lui, crée la surprise en grimpant du septième au quatrième rang, repoussant Thomas hors du top 5. Louis complète les cinq premiers, alors que William, présent dans le palmarès depuis l'an 2000, se maintient dans le top 10.

  1. Noah (618)
  2. Léo (553)
  3. Liam (484)
  4. Arthur (482)
  5. Louis (471)
  6. William (456)
  7. Édouard (446)
  8. Thomas (434)
  9. Théo (398)
  10. Adam (371)
  11. Théodore (369)
  12. Jacob (363)
  13. Émile (356)
  14. Jules (332)
  15. Charles (329)
  16. Raphaël (324)
  17. Nathan (313)
  18. Arnaud (307)
  19. James (299)
  20. Henri (290)
  21. Benjamin (282)
  22. Félix (273)
  23. Laurent (263)
  24. Logan (259)
  25. Victor (241)
  26. Éloï (231)
  27. Gabriel (229)
  28. Lucas (226)
  29. Elliot (218)
  30. Nolan (217)
  31. Milan (185)
  32. Ethan (182)
  33. Robin (182)
  34. Jackson (177)
  35. Jayden (174)
  36. Matheo (168)
  37. Matteo (168)
  38. Olivier (166)
  39. Léonard (155)
  40. Léon (142)
  41. Antoine (139)
  42. Mael (131)
  43. Luca (130)
  44. Alexis (128)
  45. Eli (126)
  46. Samuel (125)
  47. Albert (122)
  48. Enzo (122)
  49. Clément (121)
  50. Auguste (120)

Rappelons que ce classement est établi à partir des données de l'Allocation famille, une aide financière administrée par Retraite Québec et versée aux familles qui ont au moins un enfant de moins de 18 ans à la maison. En 2025, cette mesure a permis de distribuer 3,6 milliards de dollars à plus de 941 000 familles québécoises.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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