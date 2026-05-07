« Crush », « réduflation », « neuroatypique » : Voici les nouveaux mots du Larousse 2027

Quand « hey gros » devient un « terme affectueux pour désigner un ami ».

Un dictionnaire et une paire de lunettes.

La maison d'édition du Grand Larousse et Petit Larousse illustré a révélé les 150 nouveaux mots qui seront introduits en 2027.

Richard Villalon | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu es un amateur ou une amatrice de la langue française, les éditions 2027 du Grand Larousse illustré et du Petit Larousse illustré seront disponibles dans les prochains jours. Comme l’an dernier, on y retrouve 150 nouveaux mots, expressions et locutions, dont certaines propres au Québec. Petit tour d’horizon.

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La langue de Molière, de Tremblay et de Laferrière évolue au gré du temps. Chaque année, le dictionnaire ne cesse de prendre du coffre avec des ajouts de termes issus des quatre coins de la francophonie.

Comme le souligne Carine Girac, directrice de la langue française des éditions Larousse dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de l’institution, le Petit Larousse 2027 « témoigne des efforts des francophones en faveur de l’accessibilité », en nommant « pour ne plus marginaliser et pour rendre visible », citant en exemple des termes comme « neurotypique » et « neuroatypique ».

Le dictionnaire s’adapte aussi aux enjeux de société actuels, en intégrant des mots liés à des réalités contemporaines « pour réagir face à certaines difficultés sociétales », mentionne-t-elle, en citant notamment « surtourisme » ou « soumission chimique »

En tout et partout, pour qu’un mot entre dans le dictionnaire, il faut qu’il soit énormément utilisé, et ce, par toutes les générations.

Parmi les nouvelles entrées, on retrouve aussi des termes bien ancrés dans notre époque, comme « polycrise », « virilisme » et « contrôle coercitif ».

Le langage courant et les expressions populaires ne sont pas en reste cette année, avec l’arrivée de mots bien ancrés dans la culture web et le quotidien comme « boomer », « c’est carré », « crush », « dinguerie » et « gros ».

La montée en puissance de l’intelligence artificielle et du numérique laisse aussi sa trace dans le dictionnaire, avec des mots comme « prompter », « hypertrucage », « infopreneur » ou encore « créateur de contenu ».

Dans le même souffle, les enjeux d’inclusion et d’accessibilité continuent de s’imposer, notamment avec des termes comme « sport assis », « goalball » ou « boucle à induction magnétique ».

Côté bouffe, on voyage encore beaucoup cette année : « bibimbap » (Corée), « chakchouka » (Maghreb), « edamame » (Japon) et « tataki » (Japon) font leur entrée dans le Petit Larousse illustré 2027.

Enfin, la francophonie se fait une place, avec l’intégration de mots venus d’ailleurs comme « chéri-coco » (Afrique de l’Ouest et Antilles), « dodine » (Martinique et Haïti) ou « ziboulateur » (Afrique centrale), sans oublier le Québec, qui se glisse dans la liste avec le terme « réduflation ».

Le Petit Larousse illustré 2027 sortira au Québec le 17 juin prochain.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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