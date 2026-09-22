Rappels chez Walmart Canada : voici les 2 produits à retourner immédiatement
Avis aux adeptes de Walmart : Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ont chacun émis un rappel visant des produits vendus dans ce magasin au cours des dernières semaines. Si tu y fais tes achats régulièrement, voici ce que tu devrais vérifier dans tes armoires.
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Voici les deux produits concernés, un aliment et un produit de consommation, selon les avis officiels de l'ACIA et de Santé Canada.
Kisses au chocolat au lait crémeux de marque Hershey's
Des emballages de chocolats Hershey's Kisses sont visés par un rappel au Canada.
Agence canadienne d'inspection des aliments
Le premier rappel touche les Kisses au chocolat au lait crémeux de Hershey's, en formats de 104 g et 200 g. Le problème : ces produits pourraient contenir des amandes qui ne sont pas déclarées sur l'étiquette, ce qui représente un risque pour les personnes allergiques aux noix.
Le rappel a été déclenché par l'entreprise elle-même et touche l'ensemble du pays. Une réaction liée à la consommation du produit avait été signalée au moment de la publication de l'avis, le 1er août 2026. Il s'agit d'un rappel de classe 1, le niveau de risque le plus élevé selon l'ACIA, qui poursuit son enquête sur la salubrité alimentaire.
Si tu es allergique ou sensible aux noix et que tu as l'un de ces sacs de Kisses chez toi, ne les consomme pas. Ils devraient être jetés ou rapportés au magasin où ils ont été achetés.
Pulvérisateurs d'ambiance Godrej Aer
Des pulvérisateurs d'ambiance de marque Godrej Aer vendus au Walmart font l'objet d'un rappel au Canada.
Le deuxième rappel vise plusieurs pulvérisateurs d'ambiance de la marque Godrej Aer, vendus exclusivement chez Walmart Canada en formats de 300 ml, dans six parfums différents : Frais Surf Bleu, Vert Luxuriant, Écraser le rose, Musc après la fumée, Prairies Brumeuses et Floraison de la vallée.
Selon Santé Canada, ces produits ne respecteraient pas les exigences d'étiquetage prévues par le règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation. Un manque d'information sur l'étiquette pourrait mener à une mauvaise utilisation du produit, avec un risque de blessure grave, voire pire, prévient l'organisme fédéral. Aucun incident n'avait toutefois été rapporté au pays au moment de la publication de l'avis, le 20 août 2026.
Près de 10 874 unités du produit auraient été vendues au pays entre janvier et août 2026. Le pulvérisateur est fabriqué en Inde par Godrej Consumer Products et importé par Verka Food International, de Surrey, en Colombie-Britannique.
Si tu as un de ces pulvérisateurs à la maison, cesse de l'utiliser immédiatement et rapporte-le chez Walmart Canada pour obtenir un remboursement. Pour plus d'information, tu peux joindre Verka Food International au 1-877-710-8081.
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