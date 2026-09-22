Rappels chez Walmart Canada : voici les 2 produits à retourner immédiatement

Si tu magasines chez Walmart, jette un œil à ça avant de continuer à utiliser ces produits. 👀
Façade d'un magasin Walmart au Canada.

Des produits vendus chez Walmart Canada font l'objet de rappels au pays.

Narcity Québec
Éditrice sénior, Nouvelles

Avis aux adeptes de Walmart : Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ont chacun émis un rappel visant des produits vendus dans ce magasin au cours des dernières semaines. Si tu y fais tes achats régulièrement, voici ce que tu devrais vérifier dans tes armoires.

À lire également : Rappels de Winners, HomeSense et Marshalls au Canada : voici les 2 produits concernés

Voici les deux produits concernés, un aliment et un produit de consommation, selon les avis officiels de l'ACIA et de Santé Canada.

Kisses au chocolat au lait crémeux de marque Hershey's

Un emballage de chocolats Hershey's Kisses vis\u00e9 par un rappel au Canada.

Des emballages de chocolats Hershey's Kisses sont visés par un rappel au Canada.

Agence canadienne d'inspection des aliments

Le premier rappel touche les Kisses au chocolat au lait crémeux de Hershey's, en formats de 104 g et 200 g. Le problème : ces produits pourraient contenir des amandes qui ne sont pas déclarées sur l'étiquette, ce qui représente un risque pour les personnes allergiques aux noix.

Le rappel a été déclenché par l'entreprise elle-même et touche l'ensemble du pays. Une réaction liée à la consommation du produit avait été signalée au moment de la publication de l'avis, le 1er août 2026. Il s'agit d'un rappel de classe 1, le niveau de risque le plus élevé selon l'ACIA, qui poursuit son enquête sur la salubrité alimentaire.

Si tu es allergique ou sensible aux noix et que tu as l'un de ces sacs de Kisses chez toi, ne les consomme pas. Ils devraient être jetés ou rapportés au magasin où ils ont été achetés.

C'est ici pour l'avis complet de l'ACIA

Pulvérisateurs d'ambiance Godrej Aer

Les pulv\u00e9risateurs d'ambiance de marque Godrej Aer.

Des pulvérisateurs d'ambiance de marque Godrej Aer vendus au Walmart font l'objet d'un rappel au Canada.

Santé Canada

Le deuxième rappel vise plusieurs pulvérisateurs d'ambiance de la marque Godrej Aer, vendus exclusivement chez Walmart Canada en formats de 300 ml, dans six parfums différents : Frais Surf Bleu, Vert Luxuriant, Écraser le rose, Musc après la fumée, Prairies Brumeuses et Floraison de la vallée.

Selon Santé Canada, ces produits ne respecteraient pas les exigences d'étiquetage prévues par le règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation. Un manque d'information sur l'étiquette pourrait mener à une mauvaise utilisation du produit, avec un risque de blessure grave, voire pire, prévient l'organisme fédéral. Aucun incident n'avait toutefois été rapporté au pays au moment de la publication de l'avis, le 20 août 2026.

Près de 10 874 unités du produit auraient été vendues au pays entre janvier et août 2026. Le pulvérisateur est fabriqué en Inde par Godrej Consumer Products et importé par Verka Food International, de Surrey, en Colombie-Britannique.

Si tu as un de ces pulvérisateurs à la maison, cesse de l'utiliser immédiatement et rapporte-le chez Walmart Canada pour obtenir un remboursement. Pour plus d'information, tu peux joindre Verka Food International au 1-877-710-8081.

C'est ici pour l'avis complet de Santé Canada

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
santé canadawalmart canadarappel au canadarappel de produitsacia
QuébecCanadaNouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

Rappels d'aliments importants : Ces 48 produits sont visés au Québec

Du congélateur au garde-manger, fais le tour pour éviter des complications. 😳

Rappels alimentaires importants : plus de 140 produits sont visés au Québec

Vérifie tout : ton frigo, ton congélo et ton garde-manger! 👀

Rappels importants d'Amazon Canada : Jette ou retourne ces 11 items immédiatement

Ce sont des objets de tous les jours qui pourraient te blesser. 🚨

Rappels importants de Costco: Cesse d'utiliser ces 6 produits et retourne-les immédiatement

Du lait aux stores pour fenêtres : vérifie ce que t'as acheté chez Costco. 😳

Cette offre du Costco te rembourse 50 à 100 $ sur ton adhésion - Voici comment l'obtenir

C'est plus de 75% du prix de ton abonnement qui te revient! 🤑

Les meilleures trouvailles d'automne en entrepôt selon les « accros du Costco »

Attention : plusieurs items risquent de finir dans ton panier!

Pension de la Sécurité de la vieillesse : Jusqu'à 827 $ versés cette semaine et voici quand

Une somme qui se prend toujours bien! 💸

Alexa se confie sur ce qui l’a surprise et ce qu’on n’a pas vu de son aventure à OD Panama

« J'étais too stunned to speak. J'étais juste comme : "oh my...c'est quoi qui se passe?''»

Mondiaux de vélo : Le vice-champion du monde se plaint des rues de Montréal

Il en avait long à dire. 😬

Ce show digne de « Magic Mike » avec cowboys et plus débarque Montréal cet automne

Oublie les températures saisonnières, il annonce CHAUD!

Hausse des prix à plus de 5 $ au Dollarama? Voici ce que l'entreprise prévoit

Le prix maximal n'a pas augmenté depuis 2022... 🧐

Le PQ veut te verser une prime de 350 $/an si tu fais un 3e et 4e enfant : Voici quoi savoir

PSPP juge « alarmant » le déclin de la natalité au Québec. 👶🏼

Les meilleurs rabais d'épicerie pour faire des économies au Costco jusqu'au 27 septembre

On a fouillé pour toi!

Les éliminations d’OD Panama font déjà réagir et le public commence à perdre patience

Deux « dimanches d'élimination », zéro élimination le dimanche. 😬