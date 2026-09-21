Cette offre du Costco te rembourse 50 à 100 $ sur ton adhésion - Voici comment l'obtenir
C'est plus de 75% du prix de ton abonnement qui te revient! 🤑
Alors que le prix du panier d’épicerie continue de grimper, chaque occasion d’économiser sur les dépenses du quotidien est bonne à saisir. Si une adhésion à l'entrepôt Costco était déjà dans tes plans, sache que ça coûte moins cher qu'à l'habitude ces temps-ci, ou plutôt, ça te revient en partie dans les poches. Le géant des aubaines offre en ce moment un bon d'économie électronique pouvant atteindre 100 $ à toute nouvelle personne qui achète un abonnement. De quoi rentabiliser ton adhésion avant même d'avoir rempli ton premier panier!
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Avant d'aller plus loin, une précision importante : la promotion vise les nouveaux et nouvelles membres et les personnes dont l'adhésion est expirée depuis au moins 18 mois. Si tu renouvelles simplement ta carte, tu n'y auras pas droit. L'offre ne peut pas non plus être combinée à une autre promotion.
L'adhésion Exécutif : 100 $ de retour
C'est la formule la plus payante des deux. En prenant une carte Exécutif (130 $ par année, plus taxes), tu reçois un bon électronique de 100 $ applicable sur un achat de 250 $ ou plus sur Costco.ca. Le code promo à utiliser est COSTCO100.
L'adhésion Exécutif vient aussi avec une ristourne annuelle de 2 % sur les achats admissibles, incluant l'alcool et Voyages Costco jusqu'à concurrence de 1 250 $, un crédit mensuel de 10 $ applicable sur une commande de 150 $ ou plus en livraison le jour même ou via Costco par Instacart, ainsi que des rabais sur certains services offerts par le détaillant. Deux cartes de membre sont comprises.
L'adhésion Privilège : 50 $ de retour
Si tu préfères la formule de base, l'adhésion Privilège à 65 $ par année (plus taxes) te donne droit à un bon électronique de 50 $ à utiliser sur un achat de 150 $ ou plus sur Costco.ca. Le code promo est COSTCO50. Deux cartes de membre sont également incluses.
Comment mettre la main sur ton bon
Tu peux acheter ton adhésion directement sur Costco.ca ou te présenter dans n'importe quel entrepôt Costco au Canada. Le bon d'économie sera ensuite envoyé par courriel à l'adresse du membre principal dans un délai de deux à quatre jours ouvrables suivant l'adhésion. Tu as jusqu'au 26 septembre 2027 pour l'utiliser.
Petit détail à retenir : le montant minimal d'achat (250 $ ou 150 $ selon la formule) doit être atteint en une seule transaction, avant taxes, frais applicables et livraison. Et un seul bon peut être appliqué par commande en ligne.
Là où le bon ne fonctionne pas
Comme cette offre est réservé au magasinage en ligne, elle ne peut pas servir à payer tes achats en entrepôt. Sont aussi exclus les achats effectués sur costcopourlentreprise.ca, Ubereats.com/ca, Instacart.ca, sameday.costco.ca et memejour.costco.ca.
Même chose du côté des produits : les cartes Achat de Costco, les cartes-cadeaux, les chèques-cadeaux, les billets, les voyages, les pneus et l'achat ou le renouvellement d'une adhésion ne sont pas admissibles. D'autres articles peuvent s'ajouter à la liste, auquel cas l'exclusion est indiquée sur la page du produit concerné.
Reste que si tu avais déjà l'intention de te procurer une carte, difficile de trouver un meilleur moment pour le faire.
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