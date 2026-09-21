Le PQ veut te verser une prime de 350 $/an si tu fais un 3e et 4e enfant : Voici quoi savoir

PSPP juge « alarmant » le déclin de la natalité au Québec. 👶🏼

Paul St-Pierre Plamondon avec deux de ses enfants.

Le chef du Parti québécois (PQ) souhaite verser une prime annuelle de 350 $ par enfant aux familles nombreuses.

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Éditeur Junior, Nouvelles

Face à un taux de natalité en baisse au Québec, le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, souhaite verser une prime annuelle de 350 $ par enfant aux familles qui en comptent plus de deux, si son parti est porté au pouvoir lors des élections de 2026. On t’explique tout ça.

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« On a décidé de casser ce tabou sur la natalité parce que les chiffres sont alarmants », a affirmé le chef lors d’une conférence de presse, ce dimanche 20 septembre.

Ainsi, un « supplément pour famille nombreuse » serait mis sur pied par un gouvernement péquiste, en plus des allocations familiales déjà offertes à l’échelle provinciale et fédérale.

Grosso modo, le versement pourrait atteindre 350 $ par année pour un troisième enfant, et ce, jusqu’à ses 18 ans. Chaque enfant supplémentaire donnerait également droit à cette « prime bébé ». Au total, cette mesure coûterait près de 55 millions de dollars par année aux contribuables.

« Dans un monde idéal, on aurait donné plus d’allocations pour un ou deux enfants. Mais on a voulu refléter que le troisième demande énormément de coûts, d’investissements, le quatrième également », a expliqué PSPP.

Lui-même père de trois enfants, le chef péquiste s’est rappelé les nombreux questionnements que lui et sa conjointe ont eus au fil des années.

« Quand on est passé de deux à trois, il y a bien des choses qui ont changé. Il a été question de passer de trois à quatre, mais on se pose la question : dans quel véhicule? Tu les places où? Comment est-ce qu’on va pouvoir faire une vacance? », a-t-il dit.

Ce dernier a d’ailleurs balayé du revers de la main les critiques voulant que son gouvernement cherche à cantonner les femmes au foyer afin qu’elles s’occupent d’une famille nombreuse.

« On essaie de revirer ce sujet-là comme quoi on voulait contraindre des gens. Évidemment que ce n’est pas ça le sujet », a-t-il affirmé aux médias. « Les jeunes qui veulent fonder une famille nous disent carrément : on n’en a pas les moyens. On va agir pour que chaque projet familial désiré puisse se réaliser. »

Un taux de fécondité en baisse

Selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), le taux de fécondité a été estimé à « 1,36 enfant par femme » en 2025, soit 0,01 point de plus qu’en 2024, année où la province a atteint un bas fond jamais enregistré. Avant 2024, il faut remonter à 1987 pour retrouver un niveau aussi faible. Un sommet de 1,73 a toutefois été atteint en 2008 et 2009.

Le PQ souhaite rehausser cette donnée à 1,99 enfant par famille.

Selon l’ISQ, il faudrait un indice de 2,1 naissances pour que la population québécoise se renouvelle par elle-même sans l’aide d'une vague migratoire.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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