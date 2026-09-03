9 personnalités publiques qui se présentent aux élections québécoises de 2026
De « Sortez-moi d’ici » et des « Traîtres » à l’Assemblée nationale?
La campagne électorale des élections provinciales de 2026 bat son plein, alors que cinq principaux partis politiques s’affrontent pour remporter la majorité des 127 sièges de l’Assemblée nationale en jeu. Ils n’ont pas hésité à faire appel à des personnalités publiques bien connues des Québécois et des Québécoises pour attirer les votes. Qui, ça? On te les présente.
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À mesure que la campagne avance, les partis complètent leur liste de candidats et candidates qui tenteront de se faire élire dans les 127 circonscriptions du Québec.
Parmi ces personnes se trouvent plusieurs personnalités bien connues du public, provenant notamment du monde de la télévision, de la radio ou encore d’autres sphères qui les ont fait connaître au cours des dernières années.
Ces candidats et candidates « vedettes » se lancent en politique pour des raisons qui leur sont propres, tantôt par convictions personnelles, tantôt pour défendre et représenter leur région. Il y a fort à parier que tu reconnaîtras plusieurs visages.
Au moment de la publication, le Parti conservateur du Québec (PCQ) et Québec solidaire (QS) n’avaient pas encore présenté de candidats ou de candidates « vedettes ».
Voici donc neuf personnalités connues du Québec qui se sont officiellement lancées dans la course jusqu’à maintenant.
Marjolaine Ferron
- Coalition avenir Québec (CAQ)
- Mirabel
La femme d’affaires et créatrice de contenu a annoncé qu’elle se lançait dans l’arène politique aux côtés de la cheffe de la CAQ, Christine Fréchette.
Ancienne associée de la Maison Lavande, elle aura peut-être bien besoin de cette plante à l’odeur exquise pour affronter le stress qui accompagne le monde de la politique au Québec.
Isabelle Blais
- Parti québécois (PQ)
- Maskinongé
L’auteure et comédienne, qui roule sa bosse au Québec depuis plus de 25 ans, s’est notamment fait connaître grâce à ses rôles dans les séries Deux frères et C.A., ainsi que dans les films Québec-Montréal, Les invasions barbares, Moïse : L’Affaire Roch Thériault et Borderline. Elle est candidate pour le PQ, tout comme son conjoint, le comédien Pierre-Luc Brillant.
En entrevue avec les médias de Québecor, Mme Blais, dont la « conviction » était « grandissante », a confié avoir pris plusieurs mois avant de prendre sa décision.
« En tant qu’artiste aussi là, pour des raisons que l’on connaît, on a l’impression que si on s’affiche un peu trop, on pourrait déplaire à un diffuseur, un producteur », a-t-elle dit. « Comme si les artistes sont pris entre l’écorce et l’arbre. »
Nada Boumeftah
- Parti libéral du Québec (PLQ)
- Maurice-Richard
Tu peux la connaître pour ses chroniques et ses interventions dans les médias sur des sujets chauds entourant le monde juridique, ou encore pour sa récente participation à la téléréalité Les Traîtres sur Noovo.
L’avocate criminaliste a annoncé dans les dernières semaines qu’elle se lançait en politique avec le PLQ. Elle tentera de reprendre la circonscription montréalaise de Maurice-Richard, qui était détenue par Québec solidaire au moment de la dissolution de l’Assemblée nationale.
Geneviève Pettersen
- Coalition avenir Québec (CAQ)
- L’Assomption
Auteure, chroniqueuse, animatrice : Geneviève Pettersen en a porté des chapeaux dans les dernières années. Elle tentera d’ajouter la corde de politicienne à son arc en octobre prochain, si elle est élue pour la CAQ dans l’ancien comté de l’ex-premier ministre du Québec, François Legault.
« Je me reconnais dans la direction que Christine Fréchette veut donner au Québec et dans les valeurs qu’elle met de l’avant. J’ai retrouvé dans sa vision du Québec beaucoup de ce qui m’anime. Elle est une femme pragmatique, profondément attachée au Québec, qui écoute vraiment et qui veut obtenir des résultats », a-t-elle dit lors de la présentation officielle de sa candidature.
Elsie Lefebvre
- Parti québécois (PQ)
- Berthier
L’analyste politique, qu’on a pu jusqu’à tout récemment voir sur les ondes de LCN ou lire dans les pages du Journal, tentera un retour au Salon bleu, actuellement fermé pour cause de rénovations!
Elle avait été élue à l’âge de 25 ans lors d'une élection partielle pour le PQ en 2004, dans la circonscription de Laurier-Dorion, avant d'être défaite en 2007.
« C’est une des plus belles circonscriptions au Québec », a lancé lors de l'annonce officielle de sa candidature celle qui, selon le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, est une candidate « connue et ministrable ». « Ma grand-mère maternelle a occupé pour moi une place très importante et elle vient de la région ici. »
Clodine Desrochers
- Coalition avenir Québec (CAQ)
- Joliette
Il y a plusieurs vedettes qui ne se retrouvent pas nécessairement sur la carte de bingo électorale de bien des gens, lorsque vient le temps de penser à de plausibles candidats et candidates. L'animatrice et gagnante de la saison 2024 de Sortez-moi d'ici en fait partie.
En point de presse, Clodine Desrochers a expliqué avoir choisi de se joindre à la CAQ en raison de valeurs auxquelles elle dit s’identifier, notamment la protection de la langue et de la culture ainsi que la neutralité de l’État. Elle ne remet toutefois pas en question la place du Québec au sein du Canada.
Pierre-Luc Brillant
- Parti québécois (PQ)
- Rosemont
Musicien, auteur-compositeur-interprète, actuel vice-président de l’Union des artistes (UDA) et comédien : en voilà un autre qui a porté de nombreux chapeaux au cours des dernières décennies.
Le conjoint d'Isabelle Blais tentera à nouveau de se faire élire sous les couleurs du PQ cet automne, toujours dans Rosemont, à Montréal.
Par communiqué, Pierre-Luc Brillant a notamment indiqué vouloir prioriser la reconstruction de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, situé au cœur de la circonscription.
« Ce projet est d’intérêt national et la population de Rosemont et de tout l’Est de Montréal a assez attendu », a-t-il souligné.
Farnell Morisset
- Parti libéral du Québec (PLQ)
- Taschereau
Ça fait déjà un moment que sa candidature a été confirmée. Ingénieur civil de formation et créateur de contenu, il tentera de se faire élire dans la circonscription de Taschereau, dans la région de Québec.
« Je suis vraiment fier de pouvoir me présenter pour défendre les droits et libertés de tous les Québécois », a déclaré M. Morisset aux côtés du chef du PLQ, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.
Antoine Dionne Charest
- Parti libéral du Québec (PLQ)
- Verdun
Le fils de l'ancien premier ministre libéral du Québec Jean Charest est candidat dans la circonscription de Verdun, dans le sud-ouest de Montréal.
« J'ai la politique dans la peau », a lancé M. Dionne Charest lors d'une allocution prononcée à l'occasion de son investiture, en juin dernier. Il a ensuite évoqué l'influence de son père.
« Mon père m'a donné envie de me dépasser et de servir les gens. Et je lui dois une fière chandelle », a déclaré celui qui milite pour le PLQ depuis plus de 20 ans.
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