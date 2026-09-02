Propos controversés envers un centre de femmes : Un candidat de la CAQ se retire

« Des comportements de cette nature ne sont pas acceptables. »

L'ex-candidat caquiste Paul Dadie. Droite : La cheffe de la CAQ Christine Fréchette.

Christine Fréchette, cheffe de la Coalition Avenir Québec, a qualifié les comportements de M. Dadie d'inacceptables.

Coalition Avenir Québec | Facebook, Christine Fréchette | Facebook
Éditrice sénior, Nouvelles

À peine une semaine après le déclenchement des élections provinciales 2026, une controverse éclabousse l'Équipe Christine Fréchette - Coalition Avenir Québec (CAQ). À la suite d'une visite houleuse dans un centre de femmes, Paul Dadie a retiré sa candidature dans Ungava, à Chibougamau.

À lire également : L'administration Trump se moque de l'armée canadienne et Mark Carney répond sèchement

D'après un communiqué partagé par le Centre de femmes Les Elles du Nord, sur les réseaux sociaux ce mardi 1er septembre, l'organisme aurait invité l'ensemble des personnes candidates connues dans la circonscription d'Ungava à participer à une soirée d'échange sur les réalités vécues par les femmes de la région, en prévision des élections. Une initiative qui s'inscrit dans la mission du centre, qui vise, entre autres, à encourager les femmes à s'intéresser à la vie politique.

C'est dans ce contexte que Paul Dadie se serait présenté au centre sans rendez-vous, quelques jours avant la soirée prévue, pour discuter avec la directrice de l'activité, mais aussi de la mission et du fonctionnement de l'organisme.

Par contre, selon le communiqué, l'échange aurait rapidement pris une tournure plus tendue. « M. Dadie a notamment remis en question la non-mixité du Centre, l'accès réservé aux femmes à certains de nos espaces ainsi que le fait que l'organisme n'embauche pas d'hommes. Il a également exprimé l'idée que les hommes avaient eux aussi leur mot à dire et une opinion à faire valoir concernant les réalités vécues par les femmes », peut-on lire.

Le centre précise que les questions sur sa mission ou son approche féministe ne posent pas problème en soi, mais que c'est plutôt le ton employé qui aurait créé un « climat de confrontation ». La directrice aurait été interrompue à plusieurs reprises, et des commentaires visant ses engagements personnels, sans lien avec ses fonctions, auraient aussi été formulés.

« Pris dans leur ensemble, les propos tenus et la façon dont l'échange s'est déroulé ont créé un climat inconfortable et ont porté atteinte au sentiment de sécurité que nous avons la responsabilité de préserver dans nos espaces. »

À la suite de cet épisode, le conseil d'administration du centre a décidé de retirer à Paul Dadie son invitation à la soirée d'échange, et a informé l'équipe de Christine Fréchette de la situation.

Quelques heures plus tard, la cheffe caquiste a confirmé sur X le retrait de son candidat : « Ce type de comportement n'a pas sa place au sein de notre équipe. M. Dadie a décidé de retirer sa candidature dans Ungava et j'ai accepté sa décision. »

La première ministre sortante a affirmé que « des comportements de cette nature ne sont pas acceptables ».

Rappelons que la campagne électorale pour élire le prochain gouvernement du Québec se déroule jusqu'au jour du scrutin prévu le 5 octobre prochain.

From Your Site Articles
élections provinciales 2026élections provinciales québec 2026élections québec 2026caqcoalition avenir québecélections 2026
QuébecCanadaNouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

Christine Fréchette est élue cheffe de la CAQ et devient première ministre du Québec

Elle devient la seconde femme à diriger le Québec, après Pauline Marois.

Fréchette faces a tight timeline to revive CAQ

With elections near, Quebec premier-designate under tight deadline to revive CAQ

Fréchette to be Quebec's next premier

Fréchette to be Quebec's next premier after winning CAQ leadership

Rappels d'aliments importants : Ces 48 produits sont visés au Québec

Du congélateur au garde-manger, fais le tour pour éviter des complications. 😳

L'administration Trump se moque de l'armée canadienne et Mark Carney répond sèchement

Il n'a pas mâché ses mots. 😑

Cette machine à café très populaire est à vendre à 48 % de rabais sur Amazon

Et une note de 4,4/5 selon les avis!

Cineplex offre le billet et le popcorn à 5 $ chacun ce week-end : Voici comment en profiter

Une sortie à 10 $? Oui svp! 🍿🎬

6 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter pour 0 $ en septembre 2026

Après un été plein de dépenses, voici des sorties gratuites!

Le prix de l'essence explose à 2$/litre au Québec : Ça pourrait empirer d'ici une semaine

Il y a des régions où ça fait plus mal que d'autres. 😲

Fête du Travail 2026 : Voici tout ce qui est ouvert ou fermé au Québec

C'est le temps de bien planifier ton long week-end! 🚗

11 activités GRATUITES à Montréal pour faire des sorties inoubliables ce mois-ci

À toi les belles sorties pas chères! ☀️

9 activités GRATUITES à faire à Québec ce mois-ci pour te gâter sans te ruiner

Ton mois s'annonce occupé!

Un énorme festival de bouffe mexicaine avec 125 sortes de tacos débarque à Montréal

Téquilas, mezcals, mets variés décadents et spectacles : ça va être toute une fiesta! 🌮💃