Propos controversés envers un centre de femmes : Un candidat de la CAQ se retire
« Des comportements de cette nature ne sont pas acceptables. »
À peine une semaine après le déclenchement des élections provinciales 2026, une controverse éclabousse l'Équipe Christine Fréchette - Coalition Avenir Québec (CAQ). À la suite d'une visite houleuse dans un centre de femmes, Paul Dadie a retiré sa candidature dans Ungava, à Chibougamau.
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D'après un communiqué partagé par le Centre de femmes Les Elles du Nord, sur les réseaux sociaux ce mardi 1er septembre, l'organisme aurait invité l'ensemble des personnes candidates connues dans la circonscription d'Ungava à participer à une soirée d'échange sur les réalités vécues par les femmes de la région, en prévision des élections. Une initiative qui s'inscrit dans la mission du centre, qui vise, entre autres, à encourager les femmes à s'intéresser à la vie politique.
C'est dans ce contexte que Paul Dadie se serait présenté au centre sans rendez-vous, quelques jours avant la soirée prévue, pour discuter avec la directrice de l'activité, mais aussi de la mission et du fonctionnement de l'organisme.
Par contre, selon le communiqué, l'échange aurait rapidement pris une tournure plus tendue. « M. Dadie a notamment remis en question la non-mixité du Centre, l'accès réservé aux femmes à certains de nos espaces ainsi que le fait que l'organisme n'embauche pas d'hommes. Il a également exprimé l'idée que les hommes avaient eux aussi leur mot à dire et une opinion à faire valoir concernant les réalités vécues par les femmes », peut-on lire.
Le centre précise que les questions sur sa mission ou son approche féministe ne posent pas problème en soi, mais que c'est plutôt le ton employé qui aurait créé un « climat de confrontation ». La directrice aurait été interrompue à plusieurs reprises, et des commentaires visant ses engagements personnels, sans lien avec ses fonctions, auraient aussi été formulés.
« Pris dans leur ensemble, les propos tenus et la façon dont l'échange s'est déroulé ont créé un climat inconfortable et ont porté atteinte au sentiment de sécurité que nous avons la responsabilité de préserver dans nos espaces. »
À la suite de cet épisode, le conseil d'administration du centre a décidé de retirer à Paul Dadie son invitation à la soirée d'échange, et a informé l'équipe de Christine Fréchette de la situation.
Quelques heures plus tard, la cheffe caquiste a confirmé sur X le retrait de son candidat : « Ce type de comportement n'a pas sa place au sein de notre équipe. M. Dadie a décidé de retirer sa candidature dans Ungava et j'ai accepté sa décision. »
La première ministre sortante a affirmé que « des comportements de cette nature ne sont pas acceptables ».
Rappelons que la campagne électorale pour élire le prochain gouvernement du Québec se déroule jusqu'au jour du scrutin prévu le 5 octobre prochain.