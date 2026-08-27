C'est officiel : Les élections au Québec sont déclenchées et voici ce que tu dois savoir
C'est parti pour 39 jours de campagne électorale. 👀
La campagne électorale 2026 est officiellement lancée. La première ministre sortante, Christine Fréchette, s'est rendue auprès de la lieutenante-gouverneure ce jeudi 27 août pour lui demander de dissoudre l'Assemblée nationale. La population québécoise est maintenant appelée aux urnes le 5 octobre prochain.
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La cheffe de la Coalition avenir Québec (CAQ) a rendu visite à la représentante du roi Charles III au Québec, Manon Jeannotte, officialisant ainsi le coup d'envoi de la campagne qui mènera à la 44e législature.
C'est donc dire que les caquistes de Christine Fréchette, les troupes libérales de Charles Milliard, les péquistes de Paul St-Pierre Plamondon, l'équipe conservatrice d'Éric Duhaime ainsi que les solidaires de Ruba Ghazal et de Sol Zanetti sillonneront les routes de la Belle Province à la rencontre de la population pendant 39 jours, soit la durée maximale permise par la loi.
Tout porte à croire que cette campagne électorale sera notamment marquée par la guerre tarifaire entre les États-Unis et le Canada, alors que de nouveaux tarifs américains sont entrés en vigueur le 22 août dernier et que des contre-tarifs canadiens doivent être imposés à compter du 8 septembre prochain.
Il s'agit de la première élection provinciale québécoise au cours de laquelle cinq principaux partis se disputeront les 127 sièges de l'Assemblée nationale depuis la mise à jour de la carte électorale. Le parlement québécois en comptait 125 depuis la précédente refonte, réalisée en 1988.
Au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, la CAQ comptait 79 sièges, contre 18 pour le Parti libéral du Québec, 11 pour Québec solidaire, sept pour le Parti québécois et un pour le Parti conservateur du Québec. Neuf personnes siégeaient comme indépendantes.
Ce qu'il faut retenir :
- La campagne électorale 2026 est officiellement lancée depuis ce jeudi 27 août.
- La population québécoise votera le 5 octobre prochain.
- La campagne durera 39 jours, soit la durée maximale permise par la loi.
- Le vote par anticipation aura lieu les 27 et 28 septembre.
- Les chef.fe.s des cinq principaux partis : Christine Fréchette (CAQ), Charles Milliard (PLQ), Paul St-Pierre Plamondon (PQ), Éric Duhaime (PCQ), ainsi que Ruba Ghazal et Sol Zanetti (QS).
- Ils et elles s'affronteront lors de trois débats : le 15 septembre à TVA, le 16 septembre sur Crave et Noovo, puis le 23 septembre à Radio-Canada.
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