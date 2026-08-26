30 000 batteries externes portatives rappelées par Winners, HomeSense et Marshalls au Canada
La batterie peut surchauffer et fondre pendant la recharge. 🔋🤯
Si tu as acheté une petite batterie externe portative chez Winners, HomeSense ou Marshalls au cours des deux dernières années, ça vaut la peine de fouiller dans ton sac tout de suite. Santé Canada a publié, le 26 août 2026, un avis de rappel visant les batteries externes XO Poppy de 5 000 mAh, compatibles MagSafe, vendues dans les magasins de TJX Canada. Au total, 30 000 unités ont été écoulées au pays.
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Le problème? La pile au lithium-ion peut surchauffer et fondre au niveau du port pendant la recharge, ce qui présente des risques d'incendie et de brûlures.
Les batteries visées ont été vendues de mai 2024 à mars 2026 et ont été fabriquées au Vietnam. Elles étaient offertes en plusieurs couleurs et motifs, et un câble de recharge USB-C était inclus dans la boîte.
Des batteries externes XO Poppy de 5 000 mAh, compatibles MagSafe, vendues dans les magasins de TJX CanadaSanté Canada
Les 30 modèles visés par le rappel
Le numéro de modèle est la seule façon de savoir si ta batterie fait partie du lot rappelé. Voici la liste complète :
- PBK5M-DB1
- PBK5M-F10
- PY PBK5MWN-BLS
- PY-PBK5M-B01
- PY-PBK5M-BF2
- PY-PBK5M-BW8
- PY-PBK5M-CH1
- PY-PBK5M-CO4
- PY-PBK5M-EY2
- PY-PBK5M-F10
- PY-PBK5M-F12
- PY-PBK5M-FL8
- PY-PBK5M-GVF
- PY-PBK5M-HPO
- PY-PBK5M-LM4
- PY-PBK5M-R04
- PY-PBK5M-SC1
- PY-PBK5M-T01
- PY-PBK5M-T04
- PY-PBK5M-T07
- PY-PBK5MAWN-BLU
- PY-PBK5MAWN-ORN
- PY-PBK5MB-HEM
- PY-PBK5MB-SLV
- PY-PBK5MBC-LP1
- PY-PBK5MH-T06
- PY-PBK5MWN-BW1
- PY-PBK5MWN-CH1
- PY-PBK5MWN-CO5
- PY-PBK5MWN-VD3
En date du 11 août 2026, l'entreprise n'avait reçu aucun rapport d'incident au Canada.
Ce que tu dois faire si tu en as une
Santé Canada demande aux consommateurs et consommatrices de cesser immédiatement d'utiliser la batterie externe et de se rendre dans n'importe quel magasin Winners, HomeSense ou Marshalls pour obtenir un remboursement.
Pour plus de renseignements, tu peux joindre TJX Canada au numéro sans frais 1-800-646-9466, de 9 h à 17 h (HNE), du lundi au vendredi, ou consulter le site Web des trois bannières.
Un détail à ne pas négliger : conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner un produit rappelé au Canada. Donc, pas question de la refiler à un proche ou de la revendre sur Marketplace.
Santé Canada t'invite aussi à signaler tout incident lié à ce produit en remplissant le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation.
L'avis de rappel complet est disponible sur le site de Santé Canada.
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