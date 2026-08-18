Rappel important du MAPAQ de pâtisseries trompe-l'œil au Québec en raison d'une bactérie
Une bactérie que tu ne veux pas contracter! 🤢
Un rappel alimentaire touche désormais plusieurs adresses au Québec. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) met la population en garde contre des gâteaux de type trompe-l'œil fabriqués par la pâtisserie La Belle Bleue, en raison d'un risque de contamination bactérienne.
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L'avis, diffusé le 17 août par le MAPAQ en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise responsable de la fabrication, concerne une présence possible de la bactérie Staphylococcus aureus dans les pâtisseries en question.
Toutes les variétés et tous les formats des pâtisseries « Trompe l'œil » sont visés par ce rappel, peu importe le lot. Concrètement, ça inclut toutes les unités vendues jusqu'au 14 août 2026.
Ces pâtisseries trompe-l'œil rappelées par le MAPAQ étaient vendues à l'état réfrigéré.Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ)
Elles étaient vendues à l'état réfrigéré, remises directement par un membre du personnel sur demande.
Où ces pâtisseries ont-elles été vendues?
Le produit n'était pas offert dans un seul commerce, mais bien dans cinq établissements différents :
- Pâtisserie La Belle Bleue inc., à Montréal ;
- Pâtisserie et café Mont Rose, à Granby ;
- Pâtisserie et café Mont Rose, à Belœil ;
- Pâtisserie et café Mont Rose, à Saint-Hyacinthe ;
- Tout est là tout est frais, à Drummondville ;
L'exploitant procède désormais au rappel de ces pâtisseries, une démarche entreprise avec le MAPAQ par mesure de précaution.
Que faire si tu as l'un de ces produits
Si tu as acheté une pâtisserie « Trompe l'œil » dans l'un de ces cinq endroits, ne la consomme pas. La contamination par la bactérie Staphylococcus aureus ne provoque pas nécessairement de changement d’apparence ou d’odeur perceptible, donc impossible de repérer un produit à risque en se fiant à ses sens, indique le MAPAQ.
Une intoxication liée à cette bactérie se manifeste habituellement par l'apparition soudaine de nausées, de vomissements, de douleurs abdominales, de crampes et de diarrhée, entre 30 minutes et 8 heures après avoir mangé le produit contaminé. Ces symptômes disparaissent normalement après environ 24 heures.
Le MAPAQ précise avoir déjà reçu des plaintes liées à la consommation de ces pâtisseries. Si des symptômes apparaissent après en avoir mangé, il est conseillé de consulter un professionnel ou une professionnelle de la santé.
Cette mise en garde est classée dans la classe de risque 1 par le MAPAQ, réservée aux situations où un produit présente un risque sérieux pour la santé
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