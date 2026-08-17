De nouveaux candidats d'OD Panama seront bientôt dévoilés - Voici ce qu'on sait
Des gars, mais AUSSI d'autres filles. 👀🔥
Depuis le dévoilement des premières et premiers célibataires qui participeront à Occupation Double Panama, une question revenait sans cesse sur les réseaux sociaux : mais où sont les gars? Avec neuf filles présentées contre seulement quatre garçons, disons que le compte ne balançait vraiment pas. Heureusement, tu n'auras pas à attendre l'une des fameuses twists de la téléréalité pour découvrir les autres hommes d'OD Panama. La production a confirmé à Narcity Québec que d'autres candidats seront annoncés sous peu, et petite info intéressante : il y a aussi de nouvelles filles à découvrir prochainement.
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C'est Jean-Philippe Perron, producteur au contenu, qui s'est confié sur ce qui s'en vient, et sa réponse est venue avec un petit rire : « Ça serait plate un peu qu'il n'y ait que quatre garçons! » Même si, disons-le, ÇA, ça serait la twist qu'on n'a pas vue venir!
« Évidemment, il n'y a pas juste quatre gars qui vont participer à OD cette saison-ci. [...] Il va y avoir plus de garçons, il va y avoir plus de filles. Il faut rester à l'affût parce qu'il y a des candidats qui vont être annoncés prochainement. »
Pour le moment, la prod refuse toutefois de donner une date précise pour ces dévoilements et se contente d'un « restez à l'affût de nos réseaux sociaux ». Autrement dit, garde ton pouce prêt à scroller, ça peut débarquer n'importe quand d'ici la Grande première.
Un débalancement 100 % assumé pour la Grande première
Avant de rêver à une grande réunion où tout le monde se retrouve dans la même maison, il faut savoir que de nouvelles personnes célibataires révélées au public ne veut pas nécessairement dire que de nouveaux visages seront mêlés au reste du groupe dès le jour un. Actuellement, les participants et participantes sont en Amérique latine, et Jean-Philippe Perron a confirmé que les garçons dévoilés en groupe de quatre n'ont pas été présentés à d'autres hommes.
On a très peu de détails, mais on connaît assez OD pour deviner qu'il y a des twists qui nous attendent et que l'équipe aime surprendre ceux et celles qui se prêtent au jeu de l'amour. Chose certaine : le déséquilibre entre les gars et les filles est une décision assumée de la production, qui a confirmé qu'il n'y aurait pas de retour du traditionnel tapis rouge cette saison.
« La formule de dates, de rencontres, de séduction qui arrive très rapidement dans l'émission, c'est ça qu'on a décidé de mettre de l'avant », explique le producteur. « L'idée de ce premier show-là, c'est un peu de créer le débalancement, utiliser un concept qui est différent [...] de créer aussi la surprise. Les filles savent zéro dans quoi elles s'embarquent. Les gars non plus. »
Nous non plus, on ne le sait pas! Ce qui est confirmé : la Grande première misera davantage sur les connexions, comme c'était le cas à Occupation Double Chypre.
À ça s'ajoute le fameux vote du public, qui a permis d'accorder un privilège à l'un des quatre gars déjà introduits aux fans.
« Là, il y a eu un vote aussi de la part du public. Je pense que tout le monde a hâte et envie de savoir qui l'a gagné, qu'est-ce qui va se passer avec ce vote : quel va être le privilège de ce gars-là. [...] On a une émission des préparatifs qui est le 30 août sur Crave. Dans cette émission-là, on va savoir qui a gagné le vote, c'est quoi son privilège, une partie du moins de son privilège. »
Cette année, les filles risquent de surprendre le public
Même si un gars entre dans l'aventure avec un privilège en poche, c'est du côté des filles que le membre de la production nous conseille de regarder cette saison. Il faut dire qu'à Chypre, les gars (et surtout Arnaud) avaient pas mal mené le bal.
« L'an passé, c'était une année où les gars prenaient beaucoup de place. Les gars dirigeaient beaucoup les éliminations, les gars étaient plus stratégiques, ils dirigeaient peut-être un peu plus le jeu. Mais cette année, je crois que les filles vont prendre ce contrôle-là. Du moins, je le souhaite. Les filles ont des personnalités incroyables. Ce sont des filles fortes, qui prennent leur place. »
Jean-Philippe Perron parle même d'une véritable complicité entre les célibataires, déjà installées sur place.
« Ici, ils ont vraiment une belle sororité, les filles. Elles se tiennent, elles s'apprécient. Je pense et j'espère qu'on va voir ça tout au long de la saison. Je pense aussi qu'elles vont se backer. Je souhaite qu'elles tiennent tête aux gars. Si les gars essaient de leur en faire une petite vite, j'ai confiance qu'elles vont les voir arriver, les petites vites, puis qu'elles vont prendre le contrôle. »
Et il n'a visiblement aucun doute là-dessus : « Je pense que les filles cette année vont nous surprendre [...] ce sont des femmes fortes avec de belles qualités, puis je suis certain qu'elles vont prendre le contrôle de OD. »
Bref, si tu avais déjà commencé à bâtir tes prédictions de couples avec les 13 célibataires dévoilé.e.s jusqu'ici, tu risques de devoir revoir tes plans très bientôt. Reste à découvrir combien de nouveaux visages viendront s'ajouter, et surtout, de quelle façon ils feront leur entrée.
La téléréalité Occupation Double Panama sera diffusée du dimanche au jeudi à 18 h 30 dès le dimanche 6 septembre sur Noovo et sera offerte en rattrapage sur Crave. L'épisode OD : Les préparatifs, lui, arrive le 30 août sur Crave.
Cette entrevue a été éditée; certains passages pourraient avoir été condensés afin d'en améliorer la clarté.
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