Cette expérience d’horreur 18+ à Montréal te plonge dans un cauchemar rempli de clowns

Les clowns t’attendent… si tu oses aller à leur rencontre. 🤡

Deux personnes déguisées en clowns macabres. Droite : une pièce délabrée décorée pour une fête d'anniversaire.

L'édition 2026 de Malefycia promet des clowns effrayants.

Malefycia
Éditrice Junior

Avis aux fans d’horreur qui trouvent que les maisons hantées traditionnelles manquent un peu de piquant : Malefycia compte bien mettre tes nerfs à rude épreuve pour l’Halloween 2026. Cette expérience montréalaise réservée aux 18 ans et plus mélange théâtre immersif, arts visuels et spectacle vivant pour te plonger au cœur de scénarios où tu ne fais pas qu’observer l’horreur : tu en fais partie. Pour célébrer ses dix ans d’épouvante, l’équipe sort les clowns… mais clairement pas ceux que tu voudrais croiser à une fête d’enfants.

À lire également : Un labyrinthe hanté de 25 000 m² ouvre à Laval pour l’Halloween et on a déjà des frissons

Du 2 au 31 octobre, Malefycia présente C10WN, son dixième chapitre, dans lequel l’image pourtant familière du clown prend une tournure beaucoup plus sombre. Au programme : dix tableaux immersifs qui combinent drame psychologique, gore esthétique, performances théâtrales et critique sociale. Bref, oublie la petite maison hantée où tu te contentes de sursauter lorsqu'une créature surgit derrière un rideau.

Cette année, l’équipe derrière ce projet utilise l’horreur afin d’explorer différentes réalités et contradictions de notre société. Chaque scène devrait ainsi avoir de quoi provoquer autant le malaise et la fascination que la peur, avec des sujets volontairement troublants.

Et tu vas pouvoir décider jusqu’où tu veux pousser l'expérience. Les plus téméraires pourront acheter un nez rouge pour indiquer aux personnages qu’ils et elles souhaitent vivre l’aventure à son niveau maximal d’intensité. À l’inverse, un col d’immunité blanc sera en vente pour les personnes qui veulent traverser les décors sans être directement sollicitées.

Une autre nouveauté payante risque de rendre ta visite encore plus… personnelle. Malefycia intègre cette année un casque muni de capteurs qui mesure l’activité cérébrale et les réactions faciales. À la sortie, tu recevras une carte personnalisée de tes émotions permettant de voir quels moments t’ont fait réagir le plus fortement.

C10WN prendra place à Lachine lors de douze soirées en octobre, notamment les 30 et 31 octobre. Le parcours dure environ 60 minutes et, comme toujours avec Malefycia, il est strictement réservé aux adultes.

Alors, si les clowns te donnent déjà des frissons dans un contexte parfaitement normal, disons que cette édition pourrait tester tes limites.

Malefycia – Chapitre 10 « C10WN »

Prix : À partir de 100 $ par personne

Quand : Les vendredis, samedis et certains dimanches, du 2 au 31 octobre 2026

Adresse : 303, boul. Saint-Joseph E., Lachine, Montréal, QC

Site Internet de Malefycia

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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