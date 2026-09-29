30 septembre, férié au Québec? Voici qui a vraiment congé et pourquoi
Pas mal d'établissements seront fermés au Québec, mais tu n'as pas forcément congé...
Le 30 septembre peut donner droit à un congé à certaines personnes au Québec, mais pas à tout le monde. Même si cette date est associée depuis 2021 à un jour férié à travers le Canada pour marquer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, les règles varient selon le lieu de travail et le palier de gouvernement concerné.
À lire également : Ce qui est ouvert et fermé au Québec durant la Journée de la vérité et de la réconciliation
Voici l’essentiel à savoir sur cette journée dont l’application d’un jour férié, quatre ans après sa création, continue de susciter débats et incompréhensions au Canada.
Qu'est-ce que la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation?
Créée par le gouvernement fédéral en 2021, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation sert à honorer les personnes survivantes des pensionnats autochtones, ainsi que leurs familles et leurs communautés. Elle vise également à rendre hommage aux enfants « qui n’ont jamais pu retourner chez eux », rappelle le gouvernement du Canada.
Le choix du 30 septembre n’est d’ailleurs pas anodin, puisque cette date correspond aussi à la Journée du chandail orange, une initiative qui a vu le jour en 2013.
Le chandail orange est devenu un symbole des conséquences vécues par de nombreux enfants autochtones dans les pensionnats, notamment la perte de leur culture, de leur liberté et de leur estime de soi. Cette journée est aussi étroitement associée au message « Chaque enfant compte ».
Pour mesurer l’ampleur de ce pan sombre de l’histoire canadienne, il faut savoir que plus de 150 000 enfants des Premières Nations, Inuits et métis ont fréquenté ces établissements. Au total, 139 pensionnats ont existé au Canada, dont 12 au Québec, et ce système a été en place pendant plus de 150 ans.
Est-ce un jour férié au Québec?
Au Québec, le 30 septembre n’est pas reconnu comme un jour férié officiel. Le gouvernement du Québec a refusé d’aller de l’avant avec cette mesure, notamment en invoquant des enjeux économiques et de productivité.
« Nous avons besoin de plus de productivité », avait déclaré à l'époque l'ex-premier ministre du Québec, François Legault. Il avait ajouté qu’« avoir un jour férié additionnel, peu importe le sujet, c’est très coûteux » et qu’il ne croyait pas « que ce soit nécessaire d’avoir un coût aussi élevé pour faire cette commémoration-là ».
Cette décision avait toutefois suscité des réactions négatives de la part de partis d’opposition et de leaders autochtones.
François Legault avait néanmoins insisté sur l’importance de se souvenir de ce qui s’est produit dans les pensionnats autochtones et de poursuivre les efforts pour lutter contre la discrimination.
« C’est terrible et puis on doit s’en souvenir chaque année et c’est bon qu’on ait une journée de commémoration et qu’on agisse aussi pour être certain qu’il n’y ait plus de discrimination », avait-il déclaré aux journalistes.
Qui sera en congé?
Même si ce n'est pas férié au Québec, certaines personnes ont droit à un congé payé :
- Les fonctionnaires au niveau fédéral ;
- Les employé.e.s d'entreprises fédérales ;
- L'Université de Sherbrooke a choisi d'adopter ce férié pour son personnel ;
- Diverses entreprises privées qui décident volontairement de fermer leurs portes.
Qui a adopté ce jour férié au Canada?
Provinces et territoires où le 30 septembre est un jour férié reconnu :
- Colombie-Britannique
- Manitoba
- Île-du-Prince-Édouard
- Territoires du Nord-Ouest
- Yukon
- Nunavut
Provinces où le 30 septembre n’est pas un jour férié général :
- Québec
- Ontario
- Alberta
- Saskatchewan
- Nouveau-Brunswick
- Nouvelle-Écosse
- Terre-Neuve-et-Labrador
Au Québec, qu'est-ce qui sera fermé et ouvert?
Le 30 septembre 2026 tombe un mercredi et, même si la journée n’est pas fériée au Québec, certains services de compétence fédérale seront tout de même à l’arrêt.
Postes Canada suspendra notamment la livraison du courrier, tandis que les banques, les bureaux de passeports, les centres de Service Canada et l’Agence du revenu du Canada seront fermés. Les caisses populaires, pour leur part, ne sont pas nécessairement touchées de la même façon.
Au Québec, la plupart des services et commerces devraient toutefois fonctionner normalement. C’est notamment le cas des écoles et cégeps, des hôpitaux et services de santé, des épiceries, des pharmacies, des succursales de la SAQ et de la SQDC, ainsi que de la majorité des commerces. Le transport en commun devrait également suivre son horaire habituel.
Même si le 30 septembre n’est pas un jour férié provincial, le Québec soulignera tout de même la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Des activités de sensibilisation peuvent notamment être organisées dans les écoles, tandis que différentes cérémonies de commémoration sont prévues au sein des communautés autochtones.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.