Régime de rentes du Québec : Jusqu’à 2 394 $ te seront versés cette semaine et voici quand

Ça, ça finit bien le mois! 🤑

Une personne qui tient de l’argent canadien.

Des Québécois recevront jusqu’à 2 394 $ cette semaine avec le Régime de rentes du Québec (RRQ) de Retraite Québec.

Gabriel Vergani | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Bonne nouvelle pour les centaines de milliers de personnes retraitées de la province : un nouveau dépôt du Régime de rentes du Québec (RRQ) atterrira cette semaine, comme tous les mois. Administrée par Retraite Québec, cette rente peut représenter jusqu’à 2 394 $ selon ta situation.

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Contrairement à plusieurs autres programmes sociaux, tu n’as jamais eu à t’inscrire toi-même au RRQ. Dès ton tout premier emploi rémunéré, une partie de chaque paie est automatiquement prélevée pour bâtir, année après année, ta future rente de retraite.

Le chiffre qui apparaîtra un jour dans ton compte n’est pas le même d’une personne à l’autre. Trois éléments entrent en jeu : le nombre d’années pendant lesquelles tu as cotisé, le total cumulatif de tes revenus de travail déclarés, et l’âge que tu choisis pour commencer à toucher ta rente.

Il est possible de commencer dès 60 ans, mais à un taux réduit de façon permanente. À 65 ans, tu reçois la pleine rente calculée selon tes cotisations. En patientant jusqu’à 72 ans, le montant mensuel grimpe considérablement.

Les plafonds mensuels actuels

Voici les sommes maximales prévues selon l’âge auquel tu fais ta demande.

  • 60 ans : jusqu’à 964,90 $ par mois
  • 65 ans : jusqu’à 1 507,65 $ par mois
  • 72 ans : jusqu’à 2 394,15 $ par mois

Il s’agit de plafonds, pas de montants automatiques pour tout le monde. La grande majorité des prestataires reçoivent une somme inférieure, calculée au prorata de leurs propres cotisations accumulées durant leur carrière.

Si tu occupes toujours un emploi après tes 65 ans, sache que cotiser au RRQ devient un choix, aussi bien pour toi que pour ton employeur.

La marche à suivre pour la demande

Même si tes cotisations se sont accumulées automatiquement toute ta vie, la rente elle-même ne se déclenche jamais toute seule. Une demande formelle doit être déposée de ta part.

Prévois environ 12 semaines de traitement une fois ta demande envoyée, alors mieux vaut t’y prendre à l’avance si l’âge visé approche.

Tu peux déposer ta demande en ligne dans Mon dossier sur le site de Retraite Québec, par la poste, ou directement dans l’un de ses bureaux. Une fois approuvée, la rente se dépose ensuite automatiquement chaque mois, habituellement le dernier jour ouvrable.

Pour toute question sur ton admissibilité ou les autres programmes offerts, le site officiel de Retraite Québec reste la meilleure ressource.

Le dépôt de cette semaine est prévu le mardi 29 septembre.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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