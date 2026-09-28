Régime de rentes du Québec : Jusqu’à 2 394 $ te seront versés cette semaine et voici quand
Ça, ça finit bien le mois! 🤑
Bonne nouvelle pour les centaines de milliers de personnes retraitées de la province : un nouveau dépôt du Régime de rentes du Québec (RRQ) atterrira cette semaine, comme tous les mois. Administrée par Retraite Québec, cette rente peut représenter jusqu’à 2 394 $ selon ta situation.
À lire également : Allocation canadienne pour enfants : Jusqu’à 680 $/enfant versés ce mois-ci et voici quand
Contrairement à plusieurs autres programmes sociaux, tu n’as jamais eu à t’inscrire toi-même au RRQ. Dès ton tout premier emploi rémunéré, une partie de chaque paie est automatiquement prélevée pour bâtir, année après année, ta future rente de retraite.
Le chiffre qui apparaîtra un jour dans ton compte n’est pas le même d’une personne à l’autre. Trois éléments entrent en jeu : le nombre d’années pendant lesquelles tu as cotisé, le total cumulatif de tes revenus de travail déclarés, et l’âge que tu choisis pour commencer à toucher ta rente.
Il est possible de commencer dès 60 ans, mais à un taux réduit de façon permanente. À 65 ans, tu reçois la pleine rente calculée selon tes cotisations. En patientant jusqu’à 72 ans, le montant mensuel grimpe considérablement.
Les plafonds mensuels actuels
Voici les sommes maximales prévues selon l’âge auquel tu fais ta demande.
- 60 ans : jusqu’à 964,90 $ par mois
- 65 ans : jusqu’à 1 507,65 $ par mois
- 72 ans : jusqu’à 2 394,15 $ par mois
Il s’agit de plafonds, pas de montants automatiques pour tout le monde. La grande majorité des prestataires reçoivent une somme inférieure, calculée au prorata de leurs propres cotisations accumulées durant leur carrière.
Si tu occupes toujours un emploi après tes 65 ans, sache que cotiser au RRQ devient un choix, aussi bien pour toi que pour ton employeur.
La marche à suivre pour la demande
Même si tes cotisations se sont accumulées automatiquement toute ta vie, la rente elle-même ne se déclenche jamais toute seule. Une demande formelle doit être déposée de ta part.
Prévois environ 12 semaines de traitement une fois ta demande envoyée, alors mieux vaut t’y prendre à l’avance si l’âge visé approche.
Tu peux déposer ta demande en ligne dans Mon dossier sur le site de Retraite Québec, par la poste, ou directement dans l’un de ses bureaux. Une fois approuvée, la rente se dépose ensuite automatiquement chaque mois, habituellement le dernier jour ouvrable.
Pour toute question sur ton admissibilité ou les autres programmes offerts, le site officiel de Retraite Québec reste la meilleure ressource.
Le dépôt de cette semaine est prévu le mardi 29 septembre.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Voici toutes les prochaines dates de versement des prestations et crédits au Québec en 2026 ›
- Nouvelle allocation pour l'épicerie : Jusqu'à 222 $ versés en octobre et voici quand ›
- Allocation canadienne pour les travailleurs : jusqu'à 2 869 $ pour 2026 et un dépôt arrive ›
- 8 prestations et crédits d’impôt pour les personnes âgées du Québec versés en octobre 2026 ›
- 7 prestations et crédits qui seront versés aux Québécois en septembre 2026 ›
- 9 prestations et crédits d’impôt qui attendent les célibataires du Québec en octobre 2026 ›
- Crédit d’impôt pour solidarité : Voici combien tu peux recevoir en octobre 2026 au Québec ›
- 9 crédits et prestations du gouvernement versés aux Québécois en octobre 2026 ›