Régime de rentes du Québec : Jusqu'à 2 394 $ t'attendent​ ce mois-ci et voici quand

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De l’argent canadien. Droite : un drapeau du Québec.

Des Québécois recevront jusqu'à 2 394 $ ce mois-ci avec le versement du Régime de rentes du Québec.

Derek Robbins | Dreamstime, Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Septembre rime avec retour à la routine, mais aussi avec un dépôt attendu par des centaines de milliers de personnes retraitées partout dans la province. Le Régime de rentes du Québec (RRQ), administré par Retraite Québec, sera versé ce mois-ci, comme chaque mois.

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Cette prestation provinciale se construit tout au long de ta vie active, grâce à des cotisations prélevées automatiquement sur chacune de tes paies. Aucune inscription n'est nécessaire pour commencer à cotiser, ça se fait tout seul dès ton premier emploi.

Le montant final n'est toutefois jamais le même pour tout le monde. Il dépend de trois choses, soit le nombre d'années de cotisation, le total de tes revenus de travail déclarés, et l'âge auquel tu décides de commencer à toucher ta rente.

Une demande est possible dès 60 ans, mais avec une réduction permanente du montant. À 65 ans, tu touches la pleine rente à laquelle tes cotisations te donnent droit. Attendre jusqu'à 72 ans fait plutôt grimper le montant mensuel de façon importante.

Les montants maximaux en vigueur

Voici les plafonds mensuels selon l'âge choisi pour faire ta demande.

  • à 60 ans, jusqu'à 964,90 $ par mois
  • à 65 ans, jusqu'à 1 507,65 $ par mois
  • à 72 ans, jusqu'à 2 394,15 $ par mois

Ce sont des maximums, pas des montants garantis. La plupart des personnes prestataires touchent une somme moindre, calculée au prorata de leurs cotisations réelles accumulées au fil de leur carrière.

Si tu es toujours actif ou active sur le marché du travail après 65 ans, cotiser au RRQ devient facultatif, autant pour toi que pour ton employeur.

Comment peux-tu faire la demande?

Contrairement aux cotisations, qui se font automatiquement dès ta première paie, la rente elle-même n'est jamais versée sans demande de ta part.

Le traitement prend environ 12 semaines une fois ta demande soumise, alors mieux vaut t'y prendre à l'avance si tu approches de l'âge auquel tu veux commencer à la toucher.

Tu peux déposer ta demande en ligne via Mon dossier sur le site de Retraite Québec, par la poste, ou en personne dans l'un de ses bureaux. Une fois le tout enclenché, la rente se dépose ensuite automatiquement chaque mois, généralement le dernier jour ouvrable.

Le versement est prévu le mardi 29 septembre.

Pour valider ton admissibilité ou explorer les autres programmes offerts, consulte le site officiel de Retraite Québec.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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